Hormiga González va de titular con el Olympiacos en la Copa de Grecia : sigue EN VIVO lo que suceda con el futbolista mexicano

El ex delantero de las Chivas busca anotar su primer gol en Europa tras haber debutado el domingo pasado en la victoria de su equipo frente al Asteras. (Jesús Avilés | Infobae México)

Armando “La Hormiga” González vivirá su primera titularidad con el Olympiacos cuando su equipo visite al AEL FC en la Copa de Grecia este martes 4 de septiembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Después de haber ingresado de cambio el domingo pasado para tener sus primeros minutos en el Viejo Continente, ahora el delantero rojiblanco tendrá más tiempo en cancha para mostrar su capacidad que lo llevó a ganar el campeonato de goleo en el futbol mexicano.