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Hormiga González va de titular con el Olympiacos en la Copa de Grecia : sigue EN VIVO lo que suceda con el futbolista mexicano

El ex delantero de las Chivas busca anotar su primer gol en Europa tras haber debutado el domingo pasado en la victoria de su equipo frente al Asteras

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Tras varios días de suspenso, por fin el delantero mexicano pudo obtener su transferencia al futbol de Europa.
El ex delantero de las Chivas busca anotar su primer gol en Europa tras haber debutado el domingo pasado en la victoria de su equipo frente al Asteras. (Jesús Avilés | Infobae México)

Armando “La Hormiga” González vivirá su primera titularidad con el Olympiacos cuando su equipo visite al AEL FC en la Copa de Grecia este martes 4 de septiembre a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

Después de haber ingresado de cambio el domingo pasado para tener sus primeros minutos en el Viejo Continente, ahora el delantero rojiblanco tendrá más tiempo en cancha para mostrar su capacidad que lo llevó a ganar el campeonato de goleo en el futbol mexicano.

En pocas líneas:

16:55 hsHoy

Un rival atípico para el Olympiacos

El AEL FC de la Segunda División en Grecia llega con la encomienda de complicarle la tarea al Olympiacos, quienes vienen de sumar un par de victorias en sus primeros dos partidos de la liga.

16:25 hsHoy

Hormiga vivirá su primera titularidad con el Olympiacos

Hormiga vivirá su primera titularidad con el Olympiacos. (Olympiacos FC)
Hormiga vivirá su primera titularidad con el Olympiacos. (Olympiacos FC)

Olympiacos FC dio a conocer a través de sus redes sociales, donde llamó la atención que Armando González aparece como titular, por lo que el delantero mexicano tendrá más minutos para mostrar sus capacidades como jugador.

16:12 hsHoy

Cómo le fue a la Hormiga González en su debut

Armando González debuta con el Olympiacos (Olympiacos FC)
Armando González debuta con el Olympiacos (Olympiacos FC)

González ingresó de cambio al minuto 68 en la victoria de Olympiacos por 1-0 ante Asteras. En sus primeros minutos como futbolista en Europa, el ex delantero de Chivas mostró movilidad en el frente de ataque y buscó asociarse con sus compañeros.

El mexicano se botó fuera del área para recibir el balón y participó de espaldas al arco, con el fin de dar continuidad a las jugadas ofensivas de su equipo. También encontró espacios entre los defensores para aparecer en posiciones de remate solo dentro del área.

Su oportunidad más clara llegó en los minutos finales cuando sacó un disparo que se estrelló en el travesaño y quedó cerca de estrenarse como goleador en el futbol europeo.

El duelo ante AEL FC representará una nueva oportunidad para que González gane ritmo, tenga mayor participación y pelee por un lugar dentro de la rotación ofensiva del Olympiacos.

Armando González debuta con el Olympiacos con victoria en la Liga de Grecia

La Hormiga ingresó de cambio al minuto 68, teniendo sus primeros minutos en el futbol europeo

La Hormiga ingresó de cambio al minuto 68, teniendo sus primeros minutos en el futbol europeo. (Ilustración: Jovani Pérez)
La Hormiga ingresó de cambio al minuto 68, teniendo sus primeros minutos en el futbol europeo. (Ilustración: Jovani Pérez)

Armando “La Hormiga” González hizo su debut este domingo con el Olympiacos en la segunda jornada de la Liga de Grecia, ingresando de cambio al minuto 68 en la victoria de su equipo sobre el Asteras por 0-1.

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