México

Lucía Méndez revela el secreto detrás de su “cuerpazo” a los 71 años y deja a todos con la boca abierta

La primera actriz sorprendió al contar durante una charla con Maxine Woodside cuál es el peculiar truco que utiliza para mantener su figura

Lucía Méndez
Lucía Méndez asistiría al concierto de Madonna solo bajo esta condición - 1 Foto: Lucía Méndez
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Lucía Méndez sorprendió al revelar durante una entrevista exclusiva con Maxine Woodside uno de los secretos que, según ella, le ayudan a mantener esa figura que sigue llamando la atención. La actriz fue muy clara al explicar su método: “Nunca dejo el cuerpo suelto”.

La confesión surgió mientras hablaba sobre su apariencia y mostraba una malla que utiliza debajo de la ropa. Ante los comentarios sobre su físico, Lucía explicó que esta prenda ayuda a mantener ciertas zonas del cuerpo bajo control. “Porque entonces esto de aquí, esto de aquí se te pone así”, comentó mientras explicaba el efecto.

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Entre bromas y complicidad con Maxine Woodside, la actriz mostró la prenda y presumió el resultado. “Abdomen plano”, destacaron durante la conversación. Lucía, entonces, reveló el recurso detrás de su apariencia: “Está buenísimo, te voy a regalar una, comadrita”.

Lucía Méndez muestra la malla que utiliza para estilizar su figura

(foto: LuciaMendezOf/Twitter)
(foto: LuciaMendezOf/Twitter)

La conversación comenzó cuando Lucía explicó que no permite que su cuerpo permanezca completamente relajado. “Nunca dejo el cuerpo suelto”, insistió, antes de mostrar la malla que llevaba puesta.

Maxine Woodside observó la prenda y preguntó sobre sus características. Lucía explicó que se trata de una malla que se ajusta al cuerpo y que, de acuerdo con su experiencia, ayuda a controlar la figura sin hacerla sentir incómoda.

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“Se te pega y te hace como...”, comentó una de las presentes al tocar la tela. Lucía confirmó el efecto y continuó explicando cómo funciona. “No te va a lastimar, no te vas a sentir mal y te vas a sentir a todo dar, porque te va a controlar”, aseguró.

La actriz también habló de los rumores sobre Miguel de la Madrid

Durante la misma entrevista, Lucía Méndez aprovechó para negar una historia que durante años la relacionó sentimentalmente con el expresidente Miguel de la Madrid. La actriz rechazó que hubiera tenido un romance con él y también negó haber recibido supuestos regalos como un yate, una casa o un automóvil.

Méndez contó que en una ocasión coincidió con De la Madrid en un elevador y decidió preguntarle directamente por los rumores. Según su relato, lo confrontó en tono de broma y le reclamó que, si realmente eran ciertos aquellos supuestos obsequios, entonces él le debía dinero porque nunca había recibido nada.

De acuerdo con Lucía, el expresidente le respondió que “así era la fama”. La actriz aseguró que prácticamente ni siquiera lo conocía y sostuvo que aquella historia le fue atribuida sin fundamento. Incluso recordó que salió del elevador molesta después del encuentro.

Lucía se toma con humor las historias que han rodeado su carrera

(Foto Instagram: @luciamendezof)
(Foto Instagram: @luciamendezof)

La actriz retomó aquella anécdota con humor y señaló que a lo largo de su trayectoria también ha sido relacionada con otras figuras públicas. Sin embargo, su postura sobre la historia con Miguel de la Madrid permanece firme: aseguró que el romance y los regalos atribuidos eran falsos.

En la charla con Maxine Woodside, Lucía mostró una faceta relajada al hablar tanto de su apariencia como de las historias que han acompañado su vida pública. La conversación pasó de su peculiar secreto para mantener la figura a uno de los rumores que ella misma ha decidido desmentir.

Entre risas, explicaciones y recuerdos, la actriz dejó dos mensajes claros: sobre su físico, aseguró que “nunca” deja el cuerpo suelto; sobre aquella vieja versión relacionada con el expresidente, sostuvo que no recibió ningún yate, casa ni coche.

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