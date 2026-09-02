Quién es Tatiana Vanessa Almanza García, la colombiana de 32 años desaparecida tras recorrer cinco estados de México

La comisión estatal de búsqueda compartió una ficha con la descripción de la mujer desaparecida. Crédito: CEBP

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Tatiana Vanessa Almanza García nació el 29 de julio de 1994 en Colombia y cumplió 32 años apenas un mes antes de su desaparición. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí (CEBP) activó una alerta el 1 de septiembre de 2026 tras perder su rastro en esa entidad, sin que hasta ahora se conozcan las circunstancias exactas del hecho.

Quién es Tatiana Vanessa Almanza García: perfil físico y señas particulares

La carpeta de búsqueda número CDB/CEBPSLP/ZC/VIII/598/2026 describe a Almanza García con 1.70 metros de estatura y 72 kilogramos de peso. Su complexión es robusta, su tez es morena clara y su cabello es largo, lacio y negro.

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La CEBP también registró sus rasgos faciales: ojos medianos de color café oscuro con pestañas postizas, cejas gruesas y delineadas, nariz mediana con base afilada, boca grande con labios gruesos, frente pequeña, mentón ovalado y cara redonda. Sus orejas son pequeñas.

Entre sus señas particulares, la mujer tiene un tatuaje en el brazo izquierdo con la leyenda “Jerónimo” y otro en la columna con la frase “Made in Hell”. Presenta además un tatuaje de un ángel en el glúteo y cicatrices de operaciones estéticas en el busto y el abdomen.

Tatiana Vanessa fue vista por última vez el pasado 28 de agosto en San Luis Potosí. Crédito: CEBP

La última vez que alguien vio a Almanza García fue el 28 de agosto de 2026 en la capital de San Luis Potosí. En ese momento vestía una blusa de mezclilla azul de mangas largas con escote al frente, jeans azul oscuro, una cadena delgada de oro y aretes pequeños; portaba también una bolsa de correa de tamaño chico.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí emitió una ficha de búsqueda el 1 de septiembre, una semana después del último contacto con la mujer. Las autoridades no han precisado el lugar exacto ni la hora en que se perdió su rastro dentro de la capital potosina.

El recorrido de Tatiana Vanessa por México antes de su desaparición

Según el reporte extraoficial del periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, Almanza García vivió durante varios meses en la Ciudad de México antes de trasladarse a otros estados. Posteriormente recorrió Puebla, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo, donde habría ofrecido servicios de acompañamiento a través del portal La Boutique VIP.

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Jiménez etiquetó en su publicación a los gobiernos de la Ciudad de México y Puebla, así como a la Fiscalía de Jalisco, como entidades por las que la mujer transitó antes de llegar a San Luis Potosí. Fue en esa entidad donde se perdió su rastro, sin que ninguna autoridad haya confirmado oficialmente las circunstancias del caso.

Una mujer colombiana permanece en la plataforma de una terminal de autobuses en el centro de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Boutique VIP, el portal señalado como sucesor de Zona Divas

El periodista Carlos Jiménez informó que Almanza García se anunciaba en La Boutique VIP para ofrecer servicios de acompañantes. Ese portal es señalado como la plataforma sucesora de Zona Divas, una página que cerró por sus presuntos vínculos con tráfico de mujeres, desaparición de personas y grupos criminales.

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La Boutique VIP se describe en su apartado legal como “un portal de internet dedicado única y exclusivamente a la renta de espacios publicitarios virtuales” para mayores de edad. La página organiza su catálogo por estados y ofrece notificaciones a través de Telegram.

En 2018, la periodista Rosi Orozco publicó una columna de opinión en la que señaló que el portal encubría la explotación sexual de mujeres. La vinculación de Almanza García con esa plataforma no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

El antecedente de María Camila Díaz Grajales y la red de reclutamiento en Medellín

El caso de Almanza García tiene un antecedente directo en la desaparición de María Camila Díaz Grajales, colombiana de 24 años originaria de Antioquia, reportada como desaparecida desde el 26 de febrero de 2025. Su familia denunció que viajó a México con la promesa de trabajar como mesera y que su rastro se perdió en un edificio ubicado en Wisconsin 120, colonia Ciudad de los Deportes, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

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Una joven colombiana permanece de espaldas en una terminal de autobuses en el centro de México frente a los andenes de salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su hermana, María Cristina Díaz, expresó ante medios de Colombia y México el temor de que la joven hubiera caído en una red de trata de personas. Ese caso también se vinculó con La Boutique VIP, el mismo portal señalado de manera extraoficial en el reporte sobre Almanza García.

En marzo de 2026, familiares de Díaz Grajales desmintieron versiones que circularon en redes sociales sobre su muerte y precisaron que ninguna autoridad confirmó el hallazgo de un cuerpo. La Policía Nacional de Colombia capturó a Édgar Johan Taborda Ortiz, señalado como coordinador de la red que reclutaba jóvenes en Medellín para su presunta explotación sexual en el extranjero.

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