México

Tres formas de usar hojas de laurel como remedio y cuál es la más efectiva

El laurel se utiliza principalmente en baños inmersivos relajantes, té o aceite esencial y cada uno de estos métodos tiene un efecto distinto en el cuerpo según documentan la UNAM y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas

Una mujer sentada en el césped sujeta un manojo de hojas verdes con un cordel, con montañas de fondo.
El laurel forma parte del catálogo de plantas medicinales reconocidas por instituciones de salud en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El laurel se usa en México como remedio casero para el dolor de estómago, los nervios y el cansancio, según documenta la UNAM en su Atlas de Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana.

Existen tres formas de aprovecharlo: en , en baño con la planta hervida y mediante la inhalación de sus vapores u oliendo su aceite esencial. La más efectiva depende del malestar que se busca tratar, no existe una versión única superior a las demás.

Una hoja de laurel con forma de corazón en el centro de una mesa de madera. Hay hojas dispersas y un cuenco pequeño en el fondo.
Existen distintas formas de aprovechar esta planta, cada una asociada a un padecimiento diferente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en su libro Tlayeyecolpahtli, Plantas Sanadoras, da una receta con dosis exactas: hervir de 6 a 8 gramos de hojas de laurel en un litro y medio de agua durante 5 minutos, colar y beber.

PUBLICIDAD

El té es la forma más usada para el dolor de estómago

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM documenta que “el principal uso medicinal que se le da al laurel es para aliviar el dolor de estómago”. En Chiapas se recomienda tomarlo en forma de.

El Atlas de la UNAM señala que el té de laurel también se usa para la tos, combinado con otras plantas como ruda, sauco, hinojo y clavo. Los tarahumaras lo usan de forma habitual para aliviar cólicos.

Sala de estar con mesa de madera, taza de cerámica, hoja de laurel, palo de canela, manta tejida, sillón, ventana, plantas y vapor difuso en el aire.
El manual del INPI recomienda hervir de 6 a 8 gramos de hojas de laurel por litro y medio de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño con laurel hervido se usa para el cansancio

Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el laurel también se aplica en baños de inmersión con fines de relajación, usando 25 gramos de la planta durante 5 días consecutivos.

PUBLICIDAD

El Atlas de la UNAM documenta que las parteras tradicionales usan el laurel en los baños de temazcal para las mujeres que acaban de dar a luz, con el fin de aliviar la hinchazón y el dolor tras el parto. Este uso se combina con otras plantas como el tepozán y las llamadas “tres sueldas”.

Piernas y pies en una tina de madera con agua tibia y hojas de laurel, con vapor ascendiendo. Junto, un taburete desgastado con más hojas.
El baño caliente con hojas de laurel se asocia con la relajación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite esencial se utiliza para la relajación

La publicación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, documenta que el laurel, por sus efectos sedantes, es usado para combatir la irritabilidad. El mismo texto señala que el aceite esencial se usa en baños de inmersión para relajación.

Un aceite esencial es una sustancia aromática y volátil que las plantas producen y almacenan en canales secretores.

Se obtiene principalmente por destilación con vapor de agua, un proceso que separa los compuestos aromáticos de la planta sin alterar su composición química.

Una gota de aceite dorado brillante cuelga de un dispositivo transparente, tipo jeringa, sobre un frasco de vidrio ámbar. Fondo liso y neutro.
La composición de un aceite esencial varía según el clima, la altitud y el momento de la recolecta de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la Ley General de Salud, en su Artículo 224, Apartado B (Fracción III), reconoce a los aceites esenciales como parte de los medicamentos herbolarios.

Estos se definen como productos elaborados con material vegetal o sus derivados, cuya eficacia terapéutica y seguridad deben estar confirmadas por la literatura científica nacional o internacional.

Ilustración estilo acuarela de un cuenco de madera lleno de hojas de laurel secas, con algunas hojas dispersas sobre una superficie de madera oscura.
En México, los aceites esenciales están reconocidos dentro de los medicamentos herbolarios por la Ley General de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organismos internacionales y agencias de fitoterapia reconocen el uso digestivo del laurel

Diversas agencias europeas de fitoterapia (como la ESCOP) y tratados herbolarios globales reconocen el uso tradicional del laurel para tratar la indigestión y la hinchazón.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) regula los remedios elaborados con plantas medicinales a través de la norma NOM-072-SSA1-2012.

Una olla de cerámica con agua caliente, seis hojas de laurel, dos ramas de canela y ocho clavos de olor, sobre una encimera de madera con vapor.
Algunas preparaciones con laurel se combinan con otras plantas para reforzar su efecto tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta normativa exige un etiquetado específico para proteger al consumidor y establece que la eficacia de un remedio herbolario puede respaldarse formalmente en el conocimiento popular o tradicional.

El laurel mexicano está en riesgo por la sobreexplotación

El laurel mexicano (Litsea glaucescens) está catalogado como especie en peligro de extinción en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT, según documenta un estudio publicado en Scielo México.

La sobrerrecolecta responde tanto al uso medicinal como al religioso, particularmente durante la celebración del Domingo de Ramos.

Algunas instituciones académicas del país mantienen líneas de investigación activas sobre plantas con potencial terapéutico. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

El mismo estudio advierte que esta práctica afecta la reproducción de la planta en su hábitat natural, al impedir que produzca semillas de forma adecuada en distintas regiones del país.

Temas Relacionados

LaurelRemedios CaserosTeUnamPlantas Medicinalesmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

UAM alista un tercer proceso de admisión por primera vez en su historia: conoce las fechas clave del examen

La institución explicó que la nueva convocatoria respetará su autonomía, la legislación universitaria y las decisiones de sus órganos académicos

UAM alista un tercer proceso de admisión por primera vez en su historia: conoce las fechas clave del examen

Enjambre y Kalimba darán conciertos gratis para el Festival Revueltas 2026 en Durango

El ICED anuncia nueve días de actividades sin costo del 10 al 18 de octubre, con más de cien eventos en teatros, museos, plazas y auditorios de la capital, además de once municipios del estado

Enjambre y Kalimba darán conciertos gratis para el Festival Revueltas 2026 en Durango

Desaparecieron tres sobrinas del fisicoculturista que mató a sus padres en Puebla

Pamela, Kimberly y Jade de 13, 10 y 8 años, son buscadas actualmente por las autoridades, no se sabe si lograron escapar durante el ataque o si fueron víctimas de Ángel

Desaparecieron tres sobrinas del fisicoculturista que mató a sus padres en Puebla

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de septiembre

Quería casarse con Tin Tan de niña y años después él mismo la invitó a subir a su auto convertible en Acapulco

Una querida actriz mexicana compartió esta anécdota en Netas Divinas

Quería casarse con Tin Tan de niña y años después él mismo la invitó a subir a su auto convertible en Acapulco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ojocaliente reanuda actividades tras coche bomba que dejó 11 heridos y daños en aproximadamente 40 viviendas: hay un detenido

Ojocaliente reanuda actividades tras coche bomba que dejó 11 heridos y daños en aproximadamente 40 viviendas: hay un detenido

Caen cuatro presuntos integrantes de La Anti-Unión Tepito en la colonia Morelos

Golpe consecutivo al Cártel de Los Reyes: caen sus líderes “R5” y “Poncho la Quiringua” en un mes

Así es el sitio en Tocumbo donde fue abatido el “R5”, líder del Cártel de Los Reyes en Michoacán

Michoacán acumula al menos 18 militares muertos por minas y explosivos desde 2024

ENTRETENIMIENTO

Enjambre y Kalimba darán conciertos gratis para el Festival Revueltas 2026 en Durango

Enjambre y Kalimba darán conciertos gratis para el Festival Revueltas 2026 en Durango

Quería casarse con Tin Tan de niña y años después él mismo la invitó a subir a su auto convertible en Acapulco

Así fue el presunto desplante de la nueva Miss Universe México 2026 contra Miss Guerrero: “Le retiraba la mano”

Romance, yate y regalos: Lucía Méndez cuenta qué pasó realmente con Miguel de la Madrid

Emilio Osorio menciona prueba de ADN tras rumores sobre Bobby Larios y Juan Osorio: “Soy hijo de mi papá”

DEPORTES

Canelo Álvarez se sincera y da su opinión sobre Christian Mbilli

Canelo Álvarez se sincera y da su opinión sobre Christian Mbilli

México mantiene paso firme para conseguir su boleto al Mundial de Basquetbol 2027

Así recibieron a Santiago Giménez en su primer entrenamiento con el Porto: ¿cuándo podría debutar?

Chaco Gimenez revela los verdaderos motivos por los que Santi no pudo rendir en el AC Milan

Pitbull Cruz vs Néstor Bravo: cuándo, a qué hora y dónde ver en México al nuevo integrante del Canelo Team