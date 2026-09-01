Tres formas de usar hojas de laurel como remedio y cuál es la más efectiva

El laurel forma parte del catálogo de plantas medicinales reconocidas por instituciones de salud en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El laurel se usa en México como remedio casero para el dolor de estómago, los nervios y el cansancio, según documenta la UNAM en su Atlas de Plantas de la Medicina Tradicional Mexicana.

Existen tres formas de aprovecharlo: en té, en baño con la planta hervida y mediante la inhalación de sus vapores u oliendo su aceite esencial. La más efectiva depende del malestar que se busca tratar, no existe una versión única superior a las demás.

Existen distintas formas de aprovechar esta planta, cada una asociada a un padecimiento diferente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en su libro Tlayeyecolpahtli, Plantas Sanadoras, da una receta con dosis exactas: hervir de 6 a 8 gramos de hojas de laurel en un litro y medio de agua durante 5 minutos, colar y beber.

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El té es la forma más usada para el dolor de estómago

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM documenta que “el principal uso medicinal que se le da al laurel es para aliviar el dolor de estómago”. En Chiapas se recomienda tomarlo en forma de té.

El Atlas de la UNAM señala que el té de laurel también se usa para la tos, combinado con otras plantas como ruda, sauco, hinojo y clavo. Los tarahumaras lo usan de forma habitual para aliviar cólicos.

El manual del INPI recomienda hervir de 6 a 8 gramos de hojas de laurel por litro y medio de agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El baño con laurel hervido se usa para el cansancio

Según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el laurel también se aplica en baños de inmersión con fines de relajación, usando 25 gramos de la planta durante 5 días consecutivos.

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El Atlas de la UNAM documenta que las parteras tradicionales usan el laurel en los baños de temazcal para las mujeres que acaban de dar a luz, con el fin de aliviar la hinchazón y el dolor tras el parto. Este uso se combina con otras plantas como el tepozán y las llamadas “tres sueldas”.

El baño caliente con hojas de laurel se asocia con la relajación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite esencial se utiliza para la relajación

La publicación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, documenta que el laurel, por sus efectos sedantes, es usado para combatir la irritabilidad. El mismo texto señala que el aceite esencial se usa en baños de inmersión para relajación.

Un aceite esencial es una sustancia aromática y volátil que las plantas producen y almacenan en canales secretores.

Se obtiene principalmente por destilación con vapor de agua, un proceso que separa los compuestos aromáticos de la planta sin alterar su composición química.

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La composición de un aceite esencial varía según el clima, la altitud y el momento de la recolecta de la planta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la Ley General de Salud, en su Artículo 224, Apartado B (Fracción III), reconoce a los aceites esenciales como parte de los medicamentos herbolarios.

Estos se definen como productos elaborados con material vegetal o sus derivados, cuya eficacia terapéutica y seguridad deben estar confirmadas por la literatura científica nacional o internacional.

En México, los aceites esenciales están reconocidos dentro de los medicamentos herbolarios por la Ley General de Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organismos internacionales y agencias de fitoterapia reconocen el uso digestivo del laurel

Diversas agencias europeas de fitoterapia (como la ESCOP) y tratados herbolarios globales reconocen el uso tradicional del laurel para tratar la indigestión y la hinchazón.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) regula los remedios elaborados con plantas medicinales a través de la norma NOM-072-SSA1-2012.

Algunas preparaciones con laurel se combinan con otras plantas para reforzar su efecto tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta normativa exige un etiquetado específico para proteger al consumidor y establece que la eficacia de un remedio herbolario puede respaldarse formalmente en el conocimiento popular o tradicional.

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El laurel mexicano está en riesgo por la sobreexplotación

El laurel mexicano (Litsea glaucescens) está catalogado como especie en peligro de extinción en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT, según documenta un estudio publicado en Scielo México.

La sobrerrecolecta responde tanto al uso medicinal como al religioso, particularmente durante la celebración del Domingo de Ramos.

Algunas instituciones académicas del país mantienen líneas de investigación activas sobre plantas con potencial terapéutico. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

El mismo estudio advierte que esta práctica afecta la reproducción de la planta en su hábitat natural, al impedir que produzca semillas de forma adecuada en distintas regiones del país.