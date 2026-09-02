Alfredo Adame regresa a La Granja VIP como el juez de hierro

El actor arriba nuevamente al reality para ser uno de los panelistas de esta edición. (Zurisaddai González | Infobae México)

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La segunda entrega del aclamado formato de telerrealidad La Granja VIP alista motores con un golpe sobre la mesa en su equipo directivo y de panelistas. Tras haberse coronado como el flamante ganador de la primera edición del proyecto, el siempre polémico conductor y actor Alfredo Adame regresa formalmente a los reflectores de la emisión, pero esta vez desde una trinchera totalmente distinta: sumándose como juez y panelista crítico de la competencia.

El anuncio ha encendido las conversaciones en el ecosistema del entretenimiento mexicano, al tratarse de uno de los personajes más virales y de mayor temperamento de la televisión.

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La designación de Adame en este rol analítico busca dotar al programa de un criterio implacable, respaldado por su propia vivencia en el campo de batalla al haber superado el aislamiento, las inclemencias del entorno rural y la convivencia al límite durante la entrega previa del show.

El famoso seguirá su historia en el reality, pero ahora como fuerte crítico. (Redes Sociales)

Adame promete ser el mayor crítico de los granjeros

De acuerdo con las primeras declaraciones brindadas por el propio artista, su principal encomienda al frente de los micrófonos y las calificaciones no será buscar simpatías ni tener favoritos, sino mantener el orden y medir con rigor el desempeño de los nuevos famosos que aspiran a sucederlo en el trono.

La reincorporación de Adame bajo esta faceta adquiere un matiz especialmente tenso e intrigante debido al elenco de participantes confirmados para la nueva temporada: “Estoy muy contento, muy halagado, muy honrado que me hayan invitado a participar en este evento. A mí me gusta siempre montarme en el caballo ganador y esto lo demostró La Granja. Es el reality que más ventas, que más ranking ha tenido los últimos 30 años en toda la vida. muy contento de que me invitaran hoy en un papel que me encanta”, dijo el actor.

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El 'Golden Boy' vuelve a las parcelas, pero ahora para hablar sobre los nuevos habitantes. (Marco Ruiz | Infobae México)

Aunque Adame no estará conviviendo en las mismas instalaciones del rancho al fungir como crítico y juez exterior, sus evaluaciones sobre el desempeño del investigador paranormal prometen ser un punto medular de atracción para la audiencia.

Con este movimiento, la producción de la competencia busca afianzar sus niveles de audiencia frente a las opciones de la televisión privada, apostando por una fórmula que combina el juicio sin filtros, la experiencia en competencia y la presencia de personalidades con fuerte arrastre en redes sociales. El veredicto del público estará servido en cuanto las transmisiones comiencen y el célebre “Golden Boy” emita sus primeras sentencias desde el panel de juzgadores.

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Un espectáculo dentro y fuera de La Granja

Tras adjudicarse el primer lugar en la temporada inaugural del reality, Alfredo Adame pasa del confinamiento al panel de jueces y analistas del programa. El conductor ha asegurado que mantendrá una postura neutral y firme, enfocado en juzgar la disciplina, el trabajo de campo y la convivencia de los habitantes sin favoritismos.

Su papel de juez le permitirá evaluar de forma directa la participación de Carlos Trejo, reactivando la expectativa en torno a su añeja rivalidad mediática. La inclusión de un exganador dentro del cuerpo de críticos busca elevar la exigencia competitiva y aportar una perspectiva realista de las dificultades que afrontan los concursantes en el entorno de la granja.

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