No más sal: las especias que puedes usar para reemplazar este condimento si tienes hipertensión

Descubre cómo el uso de hierbas y condimentos frescos ayuda a proteger tu salud cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducir el consumo de sal es una recomendación frecuente para quienes buscan cuidar la salud del corazón y controlar la presión arterial.

Ante este reto, las especias y hierbas frescas se convierten en aliadas para dar sabor a los alimentos sin recurrir al sodio.

Utilizar alternativas como ajo, orégano, pimienta o limón permite mantener platillos sabrosos y variados, a la vez que se favorece una dieta más saludable.

Conocer las opciones disponibles ayuda a transformar la cocina diaria y a proteger la salud sin sacrificar el gusto.

Reducir el consumo de sal es fundamental para controlar la presión arterial y cuidar la salud cardiovascular, según especialistas en nutrición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las especias que puedes usar para reemplazar la sal si tienes hipertensión

Si tienes hipertensión y buscas reducir o eliminar la sal en tus comidas existen diversas opciones que puedes usar para dar sabor a los alimentos sin poner en riesgo tu salud.

De acuerdo con Mayo Clinic puedes usar las siguientes especias y hierbas para dar sabor sin aumentar el consumo de sodio:

Ajo y cebolla en polvo (sin sal añadida): Aportan sabor fuerte y profundidad a los platillos.

Pimienta negra : Realza el sabor de carnes, verduras y ensaladas.

Orégano : Funciona bien en guisos, salsas, pizza y ensaladas.

Albahaca : Ideal para pastas, sopas y platillos con jitomate.

Tomillo : Se usa en guisos, pollo, pescados y papas.

Romero : Aporta un aroma intenso, útil para asados y papas.

Laurel : Da sabor a caldos, sopas y guisos.

Comino : Especie base para muchos guisos mexicanos y legumbres.

Cilantro fresco : Se agrega al final en salsas, arroces y ensaladas.

Perejil : Da frescura a ensaladas, sopas y pescados.

Paprika o pimentón : Aporta color y un toque ahumado o dulce, según el tipo.

Chile en polvo : Da sabor picante sin añadir sodio.

Jengibre : Útil en platillos asiáticos y marinados.

Cúrcuma : Da color y un sabor ligeramente terroso.

Limón o jugo de lima : Resalta sabores y puede sustituir parte de la sal.

Vinagre: Agrega acidez que realza los sabores.

Estas especias y hierbas permiten reducir el consumo de sal sin sacrificar el sabor, lo cual es clave para controlar la presión arterial y mantener una dieta saludable.

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Cuánta especia usar si tengo hipertensión para dar sabor a los alimentos

No existe una cantidad exacta universal de especias para personas con hipertensión, ya que depende del tipo de especia, del platillo y del gusto personal.

Sin embargo, especialistas en nutrición recomiendan las siguientes pautas generales:

Empieza con poca cantidad: Agrega pequeñas cantidades de especias y hierbas (por ejemplo, ¼ a ½ cucharadita por cada porción o cada 2 a 4 porciones) y ajusta al gusto.

Prueba y ajusta: Es mejor añadir de poco en poco y probar el sabor antes de aumentar la cantidad.

Prefiere especias y hierbas naturales o secas, sin mezclas comerciales que puedan contener sodio oculto.

Evita condimentos como sazonadores en polvo, caldos concentrados o mezclas para carne que suelen tener alto contenido de sal.

Algunas especias pueden tener un sabor muy intenso (como el comino o el orégano), mientras que otras (como el perejil o la albahaca) permiten usarse en mayor cantidad.

No existe restricción médica para el uso de especias naturales en personas con hipertensión, siempre y cuando no se abuse de mezclas comerciales con sal añadida.

La clave es experimentar y encontrar la combinación y cantidad que hagan sabrosos los alimentos sin recurrir al sodio.

Si tienes dudas específicas, consulta con un nutriólogo para recomendaciones personalizadas.