EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: reactivan orden de aprehensión contra excuñada de Javier Duarte

Un adolescente identificado como “Chuchito Nini” murió la noche del 30 de agosto junto con Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, durante un operativo militar en el municipio de Tocumbo, Michoacán. Antes de esa noche, su perfil de Instagram documentó durante casi dos años un cambio que va del uniforme de futbol a la ropa táctica y fusiles de asalto.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró la reactivación de una orden de aprehensión contra Mónica Ghihan Macías Tubilla, hermana de Karime Macías y excuñada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, por presunta defraudación fiscal equiparable de 3.5 millones de pesos. El mandamiento judicial, emitido originalmente en 2019, fue reconocido hace unos días por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Coatzacoalcos, aunque una suspensión definitiva impide por ahora su detención.
Jesús Ochoa Chávez, alias “La Venada”, sería el nuevo líder del Cártel de Los Reyes, luego de que la organización perdiera a sus dos cabezas principales en menos de un mes: Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiringua”, detenido el 1 de agosto, y Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, abatido la noche del 30 de agosto en un operativo militar en Tocumbo, Michoacán.