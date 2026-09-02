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EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: reactivan orden de aprehensión contra excuñada de Javier Duarte

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12:53 hsHoy

“Chuchito Nini”: así se mostraba en redes sociales el joven de 15 años abatido junto al “R5” del Cártel de Los Reyes

Fotografías y videos muestran la transformación de “Chuchito Nini”, adolescente abatido junto a “El R5” en Tocumbo, Michoacán

Así se mostraba en redes sociales Chuhito Nini, el niño sicario del Cártel de Los Reyes
Así se mostraba en redes sociales Chuhito Nini, el niño sicario del Cártel de Los Reyes

Un adolescente identificado como “Chuchito Nini” murió la noche del 30 de agosto junto con Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, durante un operativo militar en el municipio de Tocumbo, Michoacán. Antes de esa noche, su perfil de Instagram documentó durante casi dos años un cambio que va del uniforme de futbol a la ropa táctica y fusiles de asalto.

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12:52 hsHoy

Fiscalía de Veracruz reactiva orden de aprehensión contra la ex cuñada de Javier Duarte

La investigación federal la ubica dentro de una presunta red de prestanombres ligada al exgobernador de Veracruz, mientras un recurso judicial mantiene congelada su posible captura inmediata

Reactivan orden de aprehensión contra la ex cuñada de Javier Duarte. Especial
Reactivan orden de aprehensión contra la ex cuñada de Javier Duarte. Especial

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la reactivación de una orden de aprehensión contra Mónica Ghihan Macías Tubilla, hermana de Karime Macías y excuñada del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, por presunta defraudación fiscal equiparable de 3.5 millones de pesos. El mandamiento judicial, emitido originalmente en 2019, fue reconocido hace unos días por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Coatzacoalcos, aunque una suspensión definitiva impide por ahora su detención.

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12:52 hsHoy

Qué se sabe de “La Venada”, el presunto nuevo líder del Cártel de Los Reyes tras la caída del “R5″

Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, encabezó el Cártel de Los Reyes durante apenas un mes antes de ser abatido en Tocumbo, Michoacán

Jesús Ochoa Chávez, alias "La Venada", sería el nuevo líder del Cártel de Los Reyes tras la caída del "R5". (Tomada de X: @HEARST_BB)
Jesús Ochoa Chávez, alias "La Venada", sería el nuevo líder del Cártel de Los Reyes tras la caída del "R5". (Tomada de X: @HEARST_BB)

Jesús Ochoa Chávez, alias “La Venada”, sería el nuevo líder del Cártel de Los Reyes, luego de que la organización perdiera a sus dos cabezas principales en menos de un mes: Alfonso Fernández Magallón, “Poncho La Quiringua”, detenido el 1 de agosto, y Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, abatido la noche del 30 de agosto en un operativo militar en Tocumbo, Michoacán.

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