EN VIVO | Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 2 de septiembre: reactivan orden de aprehensión contra excuñada de Javier Duarte

“Chuchito Nini”: así se mostraba en redes sociales el joven de 15 años abatido junto al “R5” del Cártel de Los Reyes Fotografías y videos muestran la transformación de “Chuchito Nini”, adolescente abatido junto a “El R5” en Tocumbo, Michoacán

Así se mostraba en redes sociales Chuhito Nini, el niño sicario del Cártel de Los Reyes

Un adolescente identificado como “Chuchito Nini” murió la noche del 30 de agosto junto con Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, durante un operativo militar en el municipio de Tocumbo, Michoacán. Antes de esa noche, su perfil de Instagram documentó durante casi dos años un cambio que va del uniforme de futbol a la ropa táctica y fusiles de asalto.