México

Mujeres con Bienestar Edomex 2026: autoridades lanzan aviso sobre posibles fraudes

El programa está disponible en los 125 municipios del Edomex

El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Edomex (Secretaría del Bienestar Edomex)
El programa Mujeres con Bienestar está disponible en los 125 municipios del Edomex (Secretaría del Bienestar Edomex)
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La Secretaría de Bienestar del Estado de México lanzó un aviso sobre posibles fraudes a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar y demás programas sociales.

El mensaje difundido en sus redes sociales indica que los apoyos sociales son gratuitos. La dependencia señaló que cualquier persona que solicite un pago para iniciar, agilizar o asegurar una incorporación no representa los procedimientos oficiales del Gobierno del Estado de México.

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La advertencia está dirigida a beneficiarios y personas interesadas en solicitar apoyos de la Secretaría de Bienestar. El organismo pidió evitar acuerdos con gestores, supuestos enlaces o particulares que ofrezcan facilidades a cambio de dinero.

“¡Atención! Los programas sociales de la Secretaría de Bienestar son gratuitos. Ningún trámite de incorporación tiene costo. No entregues dinero a quien te solicite un pago. Realiza tus trámites de manera personal y por canales oficiales", escribió la dependencia.

La Secretaría de Bienestar lanzó un aviso sobre posibles fraudes a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar y demás programas sociales (X@BienestarEdoMx)
La Secretaría de Bienestar lanzó un aviso sobre posibles fraudes a las beneficiarias del programa Mujeres con Bienestar y demás programas sociales (X@BienestarEdoMx)

Detalles del programa Mujeres con Bienestar

La iniciativa opera en los 125 municipios del Edomex y está destinada a mujeres de 18 a 59 años, quienes reciben un apoyo económico bimestral de 2,500 pesos.

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Los depósitos de la política se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta de Mujeres con Bienestar cada dos meses. Asimismo, cabe señalar que los pagos se distribuyen de manera ordenada en cinco grupos diferentes según la primera letra de la CURP de cada participante.

Grupos

  • Grupo 1 | letras A -C
  • Grupo 2 | letras D-G 
  • Grupo 3 | letras H-M 
  • Grupo 4 | letras N-R 
  • Grupo 5 | letras S-R 
Mujeres con Bienestar, programas sociales Edomex pago bimestre julio-agosto
Mujeres con Bienestar, programas sociales Edomex pago bimestre julio-agosto (Gob. Edomex)
Mujeres con Bienestar Edomex
Mujeres con Bienestar (Gob. Edomex)

Otros beneficios que brinda el programa

Además del apoyo financiero, Mujeres con Bienestar garantiza a las participantes acceso a servicios de salud, atención médica y protección social en distintas áreas.

El programa contempla consultas médicas primarias, asesoría médica, psicológica, nutricional y legal a distancia, así como servicios preventivos para hasta tres hijos menores. También se suma la atención veterinaria, tanto presencial como telefónica, destinada a mascotas.

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En materia de protección social, las usuarias disponen de un seguro de vida con una cobertura de hasta $35.000 pesos en caso de fallecimiento y acceso a servicios funerarios completos. En el ámbito educativo, el Centro de Capacitación Digital facilita cursos, talleres y recursos para fortalecer habilidades digitales, fomentar el autoempleo y ofrece acompañamiento para finalizar estudios en diferentes niveles.

Cobertura de Mujeres con Bienestar

Mujeres con Bienestar amplió su padrón en el Estado de México y cuenta actualmente con 700 mil beneficiarias inscritas.

La ampliación incorporó a 50 mil mujeres al registro previo. El padrón del programa pasó de 650 mil a 700 mil inscritas, de acuerdo con la información disponible sobre esta actualización.

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