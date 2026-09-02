¿Qué falta para que el América oficialice el fichaje de Carlos Álvarez?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Club América tiene prácticamente cerrada la llegada del español Carlos Álvarez para reforzar su plantilla. Aunque el conjunto azulcrema todavía no ha hecho oficial el fichaje, el Levante ya confirmó que el traspaso está acordado entre ambas instituciones.

El pendiente está del lado del futbolista. Héctor Rodas, director deportivo del conjunto español, explicó que el jugador todavía debe solucionar algunos asuntos antes de que pueda hacerse oficial su incorporación a Las Águilas.

PUBLICIDAD

“Carlos Álvarez está traspasado al América y él tiene que solucionar unas cosas con el equipo de procedencia, o sea del destino, y cuando ya esté todo, se hará oficial”, aseguró el directivo.

¿Quién es Carlos Álvarez, nuevo refuerzo del América?

(@_carlosalvarez10 / Instagram)

Con 23 años, Álvarez llegará a México después de desarrollar su carrera en España. El atacante pasó por las divisiones menores del Sevilla y posteriormente dio el salto al futbol profesional con el Levante, club que ahora concretó su salida rumbo al América.

Su incorporación representa una apuesta importante para el conjunto azulcrema, que buscaba sumar piezas a su plantilla. De acuerdo con ESPN, el equipo habría pagado cerca de siete millones de dólares por el futbolista.

PUBLICIDAD

El interés por el iberico no era exclusivo del América. Durante la temporada pasada, el delantero estuvo en el radar de equipos de España y de la Premier League, por lo que su salida del futbol europeo con destino a México generó sorpresa.

Recientemente, Guillermo Almada, director técnico americanista, habló sobre las condiciones del volante ofensivo y reveló que ya tuvo contacto con él durante su paso por España.

“Estamos intentando completar la plantilla para que la competencia interna sea más fuerte. (Carlos Álvarez) es un futbolista con muy buenas condiciones, lo conocemos de nuestro paso en el futbol español”, señaló el timonel.

PUBLICIDAD

Las Águilas mueven piezas en su plantilla

La llegada de Carlos Álvarez se da tras algunos movimientos en el vestidor azulcrema. En las últimas horas, el equipo confirmó las salidas de Sebastián Cáceres y Patricio Salas.

Cáceres dejó el club para incorporarse al Celta de Vigo, mientras que Salas continuará su carrera en Portugal después de firmar con el Famalicao.

(@futebolclubefamalicao / Instagram)

Con estos cambios en su plantilla, el América busca mantenerse competitivo para afrontar sus objetivos en el torneo. Actualmente, el equipo se mantiene como líder del Apertura 2026 y también continúa en la pelea por convertirse en el primer club mexicano en conquistar la Leagues Cup.

PUBLICIDAD