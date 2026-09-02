AMLO llevó a México al clímax de la “Narcocracia” y Sheinbaum mantiene el pacto, acusa Anabel Hernández

Narcocracia / Jenifer Nava

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En las elecciones de 2006, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, exintegrante del Cártel de Los Beltrán Leyva, entregó al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador (AMLO) medio millón de dólares para su campaña presidencial. El mismo exnarcotraficante contó a la periodista Anabel Hernández que se reunió con el candidato de izquierda en un hotel para entregarle el dinero.

En el libro “Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México”: la reconocida periodista relata una serie de reuniones que tuvo con el exintegrante de los Beltrán Leyva.

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En entrevista con Infobae México, Anabel Hernández afirma que en la actualidad se vive el clímax de la “Narcocracia”, la misma que desde hace años, dice, fue incorporándose al sistema político y de gobierno que se consolidó en la gestión de López Obrador, un proceso en el que todas las instituciones se fueron contaminando.

“Fue una cosa paulatina. Esta narconquista fue plaza por plaza, institución por institución, funcionario por funcionario. Fue un proceso. Estamos en el clímax, no solo porque Andrés Manuel López Obrador estaba ya coludido con el cártel (de Sinaloa) desde el origen de su movimiento político, sino porque ya todas las instituciones, con o sin López Obrador, ya estaban contaminadas”.

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El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México. Crédito: Jesúe Abraham Aviles Ortiz, Infobae

Anabel Hernández calificó a López Obrador como un “Caballo de Troya” y apuntó que fue el pionero en mantener un pacto con un grupo delictivo que se mantuvo por años.

“Es un caballo de Troya, hizo un pacto durante muchos años que se estuvo manteniendo. Cuando llega al poder (AMLO), todo hace crisis, es la tormenta perfecta, porque tiene las instituciones penetradas (por el narco), las plazas controladas y los presidentes municipales (involucrados)”.

Para Hernández, estos factores provocaron “una tormenta perfecta”; “una cereza en el pastel”, por lo que para ella es “el clímax del narcogobierno”.

Narcocracia / Jenifer Nava

Dijo que lo que estamos viendo hoy es que este apoyo de crimen organizado a políticos para ganar gubernaturas o presidencias no es más un caso aislado, es la regla. “Y por eso podríamos contar todas las investigaciones que el gobierno de Estados Unidos tiene abiertas contra varios gobernadores de extracción morenista que llegaron al poder de esta manera. Es decir, ya no el tener una alianza con el narco para llegar al poder ya no es más una excepción, sino una regla”.

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Sheinbaum, producto de la “Narcocracia”

La periodista aseguró que la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es producto de esta “Narcocracia”, y que el pacto criminal hecho por AMLO desde el origen de su movimiento político se mantiene hasta el día de hoy.

Recordó que Sheinbaum ha defendido a miembros de su partido acusados de tener nexos con el crimen organizado, como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, quien fue señalado por el gobierno de Estados Unidos por tener relación con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

La escritora aseguró que la mandataria, en lugar de detener y extraditar a Rocha Moya, lo defendió de las acusaciones, y habló de una incongruencia entre este hecho y el que ella, AMLO y todo Morena, aplaudieron que Genaro García Luna haya sido enjuiciado en Estados Unidos.

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“O sea, aquí no se trata de la soberanía, aquí se trata de proteger a los tuyos, porque si cae uno, caen todos”, concluye.

Narcocracia / Jenifer Nava

Medio millón de dólares: el precio del narco para infiltrarse en la política

Sergio Villarreal Barragán confirmó lo que agentes de la DEA y reportes de investigaciones oficiales ya habían anticipado: que durante la campaña de 2006 entregó dinero del Cártel de Sinaloa a Andrés Manuel López Obrador para financiar su candidatura presidencial por el PRD.

Las condiciones del pacto eran cuatro: bloquear las operaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en México, suspender las extradiciones de narcotraficantes, permitir que Arturo Beltrán Leyva operara sin interferencia estatal y, a cambio, reducir los niveles de violencia.

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Hernández explicó que fue ella quien reveló este señalamiento a nivel mundial, en enero de 2024, a partir de una investigación de la DEA supervisada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Distintos testimonios —incluidos miembros del equipo de campaña de López Obrador— habían confirmado la llegada de ese dinero ante la Fiscalía.

“Son ellos los que dicen quiénes estaban en las reuniones A, B, C, D, y uno de los que estaba en las reuniones era justamente El Grande”, explicó la periodista. Al buscar confirmación en fuentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), donde obtuvo que Villarreal había hecho esos señalamientos desde 2010, en las primeras horas de su interrogatorio conjunto con la DEA en la Ciudad de México.

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De acuerdo con la investigación de Anabel, los grandes capos del Cártel de Sinaloa cooperaron con millones de dólares a López Obrador, más de 25 millones, de acuerdo con El Grande. Sin embargo, uno de los pagos más significativos fue el de 500 mil dólares en el Hotel Campestre, en Gómez Palacio, donde el expresidente prometió estar a la orden de Arturo Beltrán Leyva.

Desde entonces financió sus siguientes campañas políticas.

“Cuando El Grande habla de esta reunión, de cómo en el motel de paso le entrega el dinero a Andrés Manuel López Obrador, ya era un asunto que a la fiscalía en ese momento no le interesaba”, precisó Hernández. “Ya habían decidido guardar en un cajón, no desechar. Esa indagatoria sigue abierta. Simplemente, se decidió no proceder en ese momento, no avanzar más”.

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