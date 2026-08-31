Cómo preparar un repelente natural de albahaca: receta fácil contra insectos

El linalol y el eugenol, aceites esenciales presentes en las hojas de albahaca, son los responsables de su efecto repelente contra mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La albahaca (Ocimum basilicum) aleja mosquitos e insectos gracias a los aceites esenciales de sus hojas —linalol y eugenol— que crean una barrera olfativa.

El Botiquín de plantas medicinales de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM documenta dos métodos caseros para aprovechar esas propiedades: una infusión en agua y una maceración en alcohol.

El uso de plantas medicinales en México es una práctica ancestral transmitida de generación en generación. Hoy persiste tanto en comunidades rurales como en zonas urbanas, donde cada vez más personas buscan alternativas ecológicas para el cuidado de la salud en el hogar.

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La albahaca es una de las plantas medicinales más utilizadas en hogares mexicanos, tanto en zonas rurales como urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades de la albahaca

La planta concentra en sus hojas aceites esenciales —principalmente linalol y eugenol— que al frotarse o calentarse se liberan en el aire.

Ese aroma que a las personas resulta agradable, a los mosquitos y otros insectos los repele, según la publicación de la UNAM.

El uso de plantas medicinales en México es una práctica ancestral que se ha transmitido de generación en generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar este repelente en casa tiene ventajas concretas: evita productos que pueden afectar el ambiente, es económico y, si se cultiva la planta en maceta o huerto, garantiza la frescura y ausencia de contaminantes en la materia prima, apunta la UNAM.

Receta 1: infusión repelente en agua

Ingredientes y materiales:

Dos cucharadas de hojas frescas de albahaca (aprox. 10-15 hojas grandes)

Una taza de agua hervida (250 ml)

Atomizador limpio y vacío

Olla o recipiente para la infusión

Colador

Preparación:

1. Lava bien las hojas de albahaca para eliminar polvo o residuos.

2. Coloca las hojas en una olla y vierte la taza de agua hervida sobre ellas.

3. Tapa y deja reposar entre 10 y 15 minutos para que los aceites volátiles se liberen —proceso conocido como infusión, recomendado por la publicación de la UNAM para plantas ricas en esencias.

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La albahaca pertenece a la familia Lamiaceae, la misma del romero y la lavanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Cuela con un colador fino y deja enfriar a temperatura ambiente.

5. Vacía el líquido en el atomizador.

6. Rocía sobre la piel —haciendo primero una prueba en el antebrazo, para descartar reacciones—, ropa o ambientes cerrados (no mancha la ropa).

Los aceites esenciales de la albahaca se liberan al contacto con el calor o al frotar sus hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta 2: maceración en alcohol, la versión más concentrada

El Botiquín de plantas medicinales describe también un método de mayor concentración.

Se colocan hojas trituradas de albahaca en un frasco de vidrio y se cubren por completo con alcohol al 70%.

Se tapa y se deja reposar entre 7 y 10 días en un lugar fresco y oscuro, agitando una vez al día. Después se cuela el extracto, se diluye con un poco de agua destilada y se pasa al atomizador.

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Cultivar albahaca en casa garantiza la frescura y ausencia de contaminantes en la materia prima, según la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones: no apto para menores de dos años ni embarazadas sin consulta

Este repelente es apto para adultos y niños mayores de dos años.

Debe evitarse el contacto con ojos y mucosas, y reaplicarse cada dos horas en exteriores o con sudoración intensa.

Además de la albahaca, la lavanda y la citronela también son plantas con aceites esenciales asociados con repeler mosquitos e insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso prolongado o en concentraciones altas no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes sin consulta médica previa, advierte la publicación de la UNAM, ya que los aceites esenciales concentrados pueden ocasionar reacciones secundarias.

La albahaca: “la hierba de los reyes” con más de 60 variedades

La albahaca es originaria de las regiones tropicales de Asia y África central.

Llegó a Europa por las rutas de especias en el siglo XVI y posteriormente a América en el XVII. Los griegos antiguos la llamaban “la hierba de los reyes”: el nombre basilicum deriva del griego basilikos —real— y se creía que solo el rey podía cosecharla.

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La albahaca se adapta bien a macetas y huertos urbanos con luz solar directa y riegos regulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Sociedad de Horticultura (RHS) la clasifica como anual o perenne de vida corta, con alturas de entre 30 y 60 centímetros, hojas elípticas brillantes de aproximadamente cinco centímetros y flores blancas o rosadas que aparecen en verano.

Existen al menos 60 variedades. Requiere pleno sol y suelo con buen drenaje. En maceta con luz solar directa y riegos regulares sin encharcamiento, puede cultivarse en casa y aprovecharse además para infusiones medicinales y usos culinarios.