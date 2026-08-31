Cómo preparar un repelente natural de albahaca: receta fácil contra insectos

La albahaca (Ocimum basilicum) aleja mosquitos e insectos gracias a los aceites esenciales de sus hojas —linalol y eugenol— que crean una barrera olfativa.
El Botiquín de plantas medicinales de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM documenta dos métodos caseros para aprovechar esas propiedades: una infusión en agua y una maceración en alcohol.
El uso de plantas medicinales en México es una práctica ancestral transmitida de generación en generación. Hoy persiste tanto en comunidades rurales como en zonas urbanas, donde cada vez más personas buscan alternativas ecológicas para el cuidado de la salud en el hogar.
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Propiedades de la albahaca
La planta concentra en sus hojas aceites esenciales —principalmente linalol y eugenol— que al frotarse o calentarse se liberan en el aire.
Ese aroma que a las personas resulta agradable, a los mosquitos y otros insectos los repele, según la publicación de la UNAM.
Preparar este repelente en casa tiene ventajas concretas: evita productos que pueden afectar el ambiente, es económico y, si se cultiva la planta en maceta o huerto, garantiza la frescura y ausencia de contaminantes en la materia prima, apunta la UNAM.
Receta 1: infusión repelente en agua
Ingredientes y materiales:
- Dos cucharadas de hojas frescas de albahaca (aprox. 10-15 hojas grandes)
- Una taza de agua hervida (250 ml)
- Atomizador limpio y vacío
- Olla o recipiente para la infusión
- Colador
Preparación:
1. Lava bien las hojas de albahaca para eliminar polvo o residuos.
2. Coloca las hojas en una olla y vierte la taza de agua hervida sobre ellas.
3. Tapa y deja reposar entre 10 y 15 minutos para que los aceites volátiles se liberen —proceso conocido como infusión, recomendado por la publicación de la UNAM para plantas ricas en esencias.
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4. Cuela con un colador fino y deja enfriar a temperatura ambiente.
5. Vacía el líquido en el atomizador.
6. Rocía sobre la piel —haciendo primero una prueba en el antebrazo, para descartar reacciones—, ropa o ambientes cerrados (no mancha la ropa).
Receta 2: maceración en alcohol, la versión más concentrada
El Botiquín de plantas medicinales describe también un método de mayor concentración.
Se colocan hojas trituradas de albahaca en un frasco de vidrio y se cubren por completo con alcohol al 70%.
Se tapa y se deja reposar entre 7 y 10 días en un lugar fresco y oscuro, agitando una vez al día. Después se cuela el extracto, se diluye con un poco de agua destilada y se pasa al atomizador.
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Precauciones: no apto para menores de dos años ni embarazadas sin consulta
Este repelente es apto para adultos y niños mayores de dos años.
Debe evitarse el contacto con ojos y mucosas, y reaplicarse cada dos horas en exteriores o con sudoración intensa.
El uso prolongado o en concentraciones altas no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes sin consulta médica previa, advierte la publicación de la UNAM, ya que los aceites esenciales concentrados pueden ocasionar reacciones secundarias.
La albahaca: “la hierba de los reyes” con más de 60 variedades
La albahaca es originaria de las regiones tropicales de Asia y África central.
Llegó a Europa por las rutas de especias en el siglo XVI y posteriormente a América en el XVII. Los griegos antiguos la llamaban “la hierba de los reyes”: el nombre basilicum deriva del griego basilikos —real— y se creía que solo el rey podía cosecharla.
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La Real Sociedad de Horticultura (RHS) la clasifica como anual o perenne de vida corta, con alturas de entre 30 y 60 centímetros, hojas elípticas brillantes de aproximadamente cinco centímetros y flores blancas o rosadas que aparecen en verano.
Existen al menos 60 variedades. Requiere pleno sol y suelo con buen drenaje. En maceta con luz solar directa y riegos regulares sin encharcamiento, puede cultivarse en casa y aprovecharse además para infusiones medicinales y usos culinarios.
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