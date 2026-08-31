México

Cómo preparar un repelente natural de albahaca: receta fácil contra insectos

Además de dar sabor a la comida, la albahaca tiene sustancias que ahuyentan bichos y pueden extraerse en una mezcla sencilla para ropa, ambientes y cuerpo, según la UNAM

Mano sujetando un frasco de vidrio con pulverizador que lanza una nube de aerosol hacia varios mosquitos.
El linalol y el eugenol, aceites esenciales presentes en las hojas de albahaca, son los responsables de su efecto repelente contra mosquitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La albahaca (Ocimum basilicum) aleja mosquitos e insectos gracias a los aceites esenciales de sus hojas —linalol y eugenol— que crean una barrera olfativa.

El Botiquín de plantas medicinales de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM documenta dos métodos caseros para aprovechar esas propiedades: una infusión en agua y una maceración en alcohol.

El uso de plantas medicinales en México es una práctica ancestral transmitida de generación en generación. Hoy persiste tanto en comunidades rurales como en zonas urbanas, donde cada vez más personas buscan alternativas ecológicas para el cuidado de la salud en el hogar.

PUBLICIDAD

Un ramo de hojas de albahaca verde atado con cordel reposa sobre una mesa de madera rústica y rayada, con una ventana blanca al fondo.
La albahaca es una de las plantas medicinales más utilizadas en hogares mexicanos, tanto en zonas rurales como urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Propiedades de la albahaca

La planta concentra en sus hojas aceites esenciales —principalmente linalol y eugenol— que al frotarse o calentarse se liberan en el aire.

Ese aroma que a las personas resulta agradable, a los mosquitos y otros insectos los repele, según la publicación de la UNAM.

Manos cosechando hierbas de una jardinera rectangular blanca. Parte de un balcón con barandilla metálica y vegetación borrosa en el fondo.
El uso de plantas medicinales en México es una práctica ancestral que se ha transmitido de generación en generación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparar este repelente en casa tiene ventajas concretas: evita productos que pueden afectar el ambiente, es económico y, si se cultiva la planta en maceta o huerto, garantiza la frescura y ausencia de contaminantes en la materia prima, apunta la UNAM.

Receta 1: infusión repelente en agua

Ingredientes y materiales:

  • Dos cucharadas de hojas frescas de albahaca (aprox. 10-15 hojas grandes)
  • Una taza de agua hervida (250 ml)
  • Atomizador limpio y vacío
  • Olla o recipiente para la infusión
  • Colador

Preparación:

1. Lava bien las hojas de albahaca para eliminar polvo o residuos.

2. Coloca las hojas en una olla y vierte la taza de agua hervida sobre ellas.

3. Tapa y deja reposar entre 10 y 15 minutos para que los aceites volátiles se liberen —proceso conocido como infusión, recomendado por la publicación de la UNAM para plantas ricas en esencias.

PUBLICIDAD

Infografía con ilustraciones de hojas de albahaca, una olla hirviendo, un colador y un atomizador con los pasos de preparación.
La albahaca pertenece a la familia Lamiaceae, la misma del romero y la lavanda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Cuela con un colador fino y deja enfriar a temperatura ambiente.

5. Vacía el líquido en el atomizador.

6. Rocía sobre la piel —haciendo primero una prueba en el antebrazo, para descartar reacciones—, ropa o ambientes cerrados (no mancha la ropa).

Ilustración detallada de un mosquito posado sobre piel humana con folículos pilosos, y una nube azul transparente de aroma de DEET a su alrededor.
Los aceites esenciales de la albahaca se liberan al contacto con el calor o al frotar sus hojas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta 2: maceración en alcohol, la versión más concentrada

El Botiquín de plantas medicinales describe también un método de mayor concentración.

Se colocan hojas trituradas de albahaca en un frasco de vidrio y se cubren por completo con alcohol al 70%.

Se tapa y se deja reposar entre 7 y 10 días en un lugar fresco y oscuro, agitando una vez al día. Después se cuela el extracto, se diluye con un poco de agua destilada y se pasa al atomizador.

Jardinera de madera con melisa, albahaca verde y morada, y menta en primer plano. Se ven herramientas de jardinería y macetas de terracota al fondo.
Cultivar albahaca en casa garantiza la frescura y ausencia de contaminantes en la materia prima, según la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones: no apto para menores de dos años ni embarazadas sin consulta

Este repelente es apto para adultos y niños mayores de dos años.

Debe evitarse el contacto con ojos y mucosas, y reaplicarse cada dos horas en exteriores o con sudoración intensa.

Ilustración de tres macetas animadas con plantas de albahaca, lavanda y otra planta verde, usando capas de superhéroe y repeliendo mosquitos en un jardín
Además de la albahaca, la lavanda y la citronela también son plantas con aceites esenciales asociados con repeler mosquitos e insectos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso prolongado o en concentraciones altas no se recomienda en mujeres embarazadas o lactantes sin consulta médica previa, advierte la publicación de la UNAM, ya que los aceites esenciales concentrados pueden ocasionar reacciones secundarias.

La albahaca: “la hierba de los reyes” con más de 60 variedades

La albahaca es originaria de las regiones tropicales de Asia y África central.

Llegó a Europa por las rutas de especias en el siglo XVI y posteriormente a América en el XVII. Los griegos antiguos la llamaban “la hierba de los reyes”: el nombre basilicum deriva del griego basilikos —real— y se creía que solo el rey podía cosecharla.

Huerto urbano en terraza: mujer con sombrero, plantas de albahaca, cilantro, jitomate, macetas de barro, cajones de madera, gato dormido, edificios, montañas.
La albahaca se adapta bien a macetas y huertos urbanos con luz solar directa y riegos regulares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Real Sociedad de Horticultura (RHS) la clasifica como anual o perenne de vida corta, con alturas de entre 30 y 60 centímetros, hojas elípticas brillantes de aproximadamente cinco centímetros y flores blancas o rosadas que aparecen en verano.

Existen al menos 60 variedades. Requiere pleno sol y suelo con buen drenaje. En maceta con luz solar directa y riegos regulares sin encharcamiento, puede cultivarse en casa y aprovecharse además para infusiones medicinales y usos culinarios.

Temas Relacionados

AlbahacaInsectosPlantasPlantas MedicinalesUnammexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Liga Mx: así marcha la tabla general tras 6 jornadas disputadas del Apertura 2026

Las Águilas siguen dominando y se mantienen como primer lugar

Liga Mx: así marcha la tabla general tras 6 jornadas disputadas del Apertura 2026

EN VIVO | Megabloqueos de transportistas hoy 31 de agosto en carreteras y avenidas de CDMX y Edomex: regreso a clases provoca reducción de carriles en Av Chapultepec

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Megabloqueos de transportistas hoy 31 de agosto en carreteras y avenidas de CDMX y Edomex: regreso a clases provoca reducción de carriles en Av Chapultepec

Sheinbaum lleva La Mañanera a una secundaria de la CDMX para dar inicio al regreso a clases

Al llevar la conferencia matutina a una secundaria de la alcaldía Cuauhtémoc y acompaña el inicio del ciclo para 28 millones de estudiantes

Sheinbaum lleva La Mañanera a una secundaria de la CDMX para dar inicio al regreso a clases

Ficus lyrata: el árbol de interior que crea ambientes frescos y modernos en el hogar

El Ficus lyrata, nativo de África, se convirtió en la planta favorita para ambientes modernos y luminosos

Ficus lyrata: el árbol de interior que crea ambientes frescos y modernos en el hogar

Aldo Rendón pide hacer complot contra Mariana Ochoa y deja clara su estrategia: “Me urge que se vaya esa mujer”

La tensión entre ambos habitantes volvió a quedar expuesta durante una conversación privada tras la salida de Luis Chaparro

Aldo Rendón pide hacer complot contra Mariana Ochoa y deja clara su estrategia: “Me urge que se vaya esa mujer”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tráfico de armamento desde Texas: capturan a tres personas que transportaban más de 200 armas y cartuchos en Nuevo León

Tráfico de armamento desde Texas: capturan a tres personas que transportaban más de 200 armas y cartuchos en Nuevo León

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: aseguran 210 armas provenientes de Texas con destino a grupos criminales en Nuevo León

Violencia en Zacatecas: Gabinete de Seguridad despliega operativo en Ojocaliente tras ataque con explosivos a comandancia de la Policía Municipal

De la corona al cártel: cinco reinas de belleza que terminaron atrapadas por el narco en México

Atacan con explosivo la Comandancia de la policía municipal de Ojocaliente, Zacatecas: hay seis civiles heridos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Aldo Rendón pide hacer complot contra Mariana Ochoa y deja clara su estrategia: “Me urge que se vaya esa mujer”

Quién es Gerardo Escareño “Vaya Vaya”: fans de LCLDF lo quieren de panelista fijo junto a Lupita Villalobos

El traje típico de María Vargas en Miss Universe México 2026: qué significa y por qué causó polémica

Claudia Ruiz es la ganadora de MasterChef México 24/7

DEPORTES

Liga Mx: así marcha la tabla general tras 6 jornadas disputadas del Apertura 2026

Liga Mx: así marcha la tabla general tras 6 jornadas disputadas del Apertura 2026

Olmecas vence en extra innings a Pericos: la Serie de Campeonato de la Zona Sur se empata

Barcelona vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde el encuentro de la Jornada 3 en LaLiga desde México

¿Cuándo y dónde ver el Mundial Femenil Sub 20 desde México?

El AS Mónaco ya habría conseguido equipo para Folarin Balogun y dar pie a la llegada de Erik Lira