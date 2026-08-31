De Cruz Azul al Porto: Santiago Gimenez y los mexicanos que han vestido ambas camisetas

Santiago Gimenez jugará con el Porto de Portugal (Jesús Avilés | Infobae)

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Santiago Gimenez dejará al Milan para unirse al Porto a partir de esta temporada, y aunque su fichaje aún no es oficial, el atacante mexicano ya se encuentra en tierras portuguesas para realizar los exámenes médicos y ser presentado con su nuevo club.

Gimenez lucirá la camiseta azul y blanca de los Dragones, integrándose al grupo de futbolistas con antecedente en Cruz Azul que también formaron parte del equipo europeo.

Santiago Gimenez fue prestado del Milan al Porto (REUTERS)

Jugadores que han vestido la camiseta de Cruz Azul y Porto

Santi inició su carrera profesional en Cruz Azul y es el primer centrodelantero nacional que llega al equipo de los Dragones. Sin embargo, entre los futbolistas con pasado cementero que han jugado en el Porto destacan:

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Jorge Sánchez: Tras un paso por Ajax, tuvo una breve estancia en Porto durante la temporada 2023-24, antes de regresar a México para jugar en Cruz Azul.

Stephen Eustáquio: Tuvo una estancia corta y desafortunada en Cruz Azul donde apenas disputó un par de partidos. Jugó en el FC Porto desde enero de 2022 hasta principios de 2026.

Soccer Football - Champions League - Group H - FC Porto v Royal Antwerp - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - November 7, 2023 FC Porto's Jorge Sanchez reacts REUTERS/Pedro Nunes

Héctor Herrera y Diego Reyes también arribaron al Porto tras su paso por la Liga MX. Aunque no surgieron de las fuerzas básicas de Cruz Azul, ambos participaron en la Liga Mx antes de emigrar a Europa.

Herrera permaneció seis temporadas en el club portugués, donde sumó 245 partidos y 35 goles. Reyes, por su parte, integró el plantel campeón en la campaña 2017-18 y acumuló 47 encuentros oficiales con los Dragones.

Soccer Football - Taca de Portugal - Quarter Final - FC Porto v Benfica - Estadio do Dragao, Porto, Portugal - January 14, 2026 FC Porto's Stephen Eustaquio celebrates after the match REUTERS/Pedro Nunes

Otros futbolistas mexicanos con antecedentes en la Liga Mx y alguna relación con el Porto, aunque sin debutar con el primer equipo, son Raúl Gudiño, Omar Govea y João Maleck, quienes participaron en las divisiones inferiores del club portugués.

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Además de estos futbolistas, el técnico Martín Anselmi se suma a la lista con pasado de Cruz Azul y de Porto. El estratega argentino dirigió a la Máquina y de ahí saltó al futbol europeo para incorporarse al conjunto lusitano donde tuvo un paso fugas.

Santiago Gimenez y su nuevo reto en Porto

El delantero Santiago Giménez afronta una nueva etapa en su carrera al incorporarse al Porto, tras un ciclo en el Milan en el que sumó 37 partidos entre Serie A y Copa Italia, con un saldo de siete goles y seis asistencias.

En la temporada anterior, el paso de Giménez por el fútbol italiano no alcanzó las expectativas iniciales, ya que no logró consolidarse como titular indiscutible ni registrar cifras de impacto en el marcador. A pesar de ello, su participación constante en la plantilla le permitió mantenerse en la órbita de los equipos europeos.

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El atacante mexicano, conocido como el “Bebote”, ya había construido una reputación sólida en el Feyenoord, donde acumuló 65 goles y 14 asistencias en 105 encuentros. Este rendimiento lo posicionó como una de las promesas más atractivas del fútbol de Países Bajos, impulsando su salto al campeonato italiano.