Secundarias y prepas tendrán una hora semanal dedicada a salud emocional: SEP reparte 16 millones de guías del ‘ABC de las emociones’

La presidenta Claudia Sheinbaum presenta el programa El ABC de las emociones para la salud mental de la juventud durante una conferencia del Gobierno de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) pondrá en marcha durante el nuevo ciclo escolar la estrategia nacional “ABC de las emociones”, con la que estudiantes de tercero de secundaria y de todo el bachillerato tendrán una hora semanal dedicada a la formación socioemocional, anunció este lunes 31 de agosto el titular de la dependencia, Mario Delgado.

Durante la conferencia matutina, el funcionario explicó que el programa busca generar espacios dentro de las escuelas para que los adolescentes aprendan a identificar y expresar sus emociones, fortalecer sus relaciones y reconocer cuándo necesitan pedir ayuda. Para ello, la SEP preparó materiales dirigidos no solamente al alumnado, sino también a docentes, madres, padres y personas cuidadoras.

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La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Hogla Rodríguez Mora, detalló que la estrategia tendrá alcance nacional y estará enfocada principalmente en jóvenes de 14 a 18 años, bajo un modelo preventivo, comunitario y territorial. Como parte del despliegue, el Gobierno de México distribuirá 16 millones de guías del “ABC de las emociones” en el país.

¿Cómo funcionará la hora semanal de salud emocional en secundarias y preparatorias?

Rodríguez Mora precisó que la nueva formación socioemocional se trabajará una hora a la semana en tercero de secundaria y en todos los niveles del bachillerato.

Durante ese periodo se abrirá un espacio específicamente dedicado a abordar asuntos relacionados con la salud mental y el bienestar emocional. Las guías serán una de las herramientas centrales, aunque estarán acompañadas por ejercicios, actividades didácticas, dinámicas lúdicas y acciones de integración que podrán utilizarse en las aulas.

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“Vamos a trabajar en tercero de secundaria y en todo el bachillerato, una hora a la semana en la formación socioemocional y nos vamos a abrir un espacio para dedicarlo exclusivamente a estos temas”, señaló la subsecretaria.

Entre los contenidos que serán abordados se encuentran la identificación y manejo de emociones, el autocuidado, la convivencia con otras personas y las señales que pueden indicar que un adolescente requiere apoyo.

También se analizará la relación de los jóvenes con las tecnologías digitales y las redes sociales, particularmente situaciones como permanecer demasiado tiempo frente al teléfono, la ansiedad asociada a los dispositivos o las alteraciones del sueño.

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Para Mario Delgado, uno de los objetivos centrales es que los estudiantes aprendan a poner nombre a aquello que sienten y sepan que solicitar apoyo cuando lo necesitan forma parte del cuidado de la salud mental.

“Una emoción que sabemos nombrar es una emoción que podemos pensar y que podemos decir, y que alguien más puede escuchar”, afirmó el secretario de Educación.

SEP repartirá 16 millones de guías del “ABC de las emociones”

La estrategia contempla la impresión y distribución de 16 millones de materiales, divididos de acuerdo con la población a la que están dirigidos:

7.5 millones de guías para estudiantes.

7.5 millones para madres, padres y personas cuidadoras.

1 millón de materiales para maestras y maestros.

Las publicaciones incluyen información y ejercicios que podrán realizarse de manera individual, en familia o dentro del salón de clases.

Entre las preguntas que buscan responder se encuentran qué es la salud mental, cómo cuidarla, de qué manera observar cambios en el propio bienestar y cómo identificar el momento adecuado para pedir ayuda.

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La SEP también incorporó contenidos sobre el cuidado colectivo y la construcción de relaciones saludables. Parte de las ilustraciones de los materiales, explicó Rodríguez Mora, fueron realizadas por los propios estudiantes.

Padres y madres también participarán en la estrategia de salud emocional

El “ABC de las emociones” no estará limitado a las actividades realizadas dentro de los salones. La SEP prevé involucrar directamente a las familias, particularmente porque la dependencia considera necesario mantener el acompañamiento durante la transición de secundaria al bachillerato.

Entre octubre y diciembre de 2026, todas las escuelas del país serán convocadas a realizar asambleas informativas con madres, padres y personas cuidadoras.

La subsecretaria explicó que mientras en secundaria suele existir todavía una relación cercana entre las familias y los planteles, esta participación puede disminuir cuando los estudiantes ingresan a preparatoria.

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Por ello, la estrategia buscará que escuelas y familias compartan herramientas para acompañar a los adolescentes y detectar situaciones que puedan requerir atención adicional.

Además de la hora semanal y las asambleas, la estrategia nacional contempla:

Visitas de personas servidoras públicas a las escuelas a partir del 23 de septiembre , con actividades de lectura y convivencia.

Brigadas del sector salud que acudirán a los planteles para reforzar las acciones de cuidado emocional.

Actividades y materiales didácticos adicionales para trabajar dentro del aula.

Atención relacionada con el “ABC de las emociones” en los centros comunitarios México Imparable , de los cuales se prevé abrir 60 en los próximos meses.

Una campaña nacional para promover la conversación sobre salud mental y bienestar socioemocional de los adolescentes.

Línea de la Vida dará apoyo las 24 horas

La estrategia también estará vinculada con la Línea de la Vida, servicio al que los jóvenes podrán recurrir cuando necesiten orientación o apoyo.

Rodríguez Mora destacó que esta vía de atención funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, y que además cuenta con opciones de mensajería mediante redes sociales para facilitar el acercamiento de adolescentes y otras personas que requieran ayuda.

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La información complementaria estará disponible tanto a través de este servicio como en la página del “ABC de las emociones” de la SEP.

Con el programa, la dependencia busca que el cuidado de la salud emocional deje de abordarse únicamente cuando aparece un problema y se convierta en una práctica preventiva dentro de la vida escolar.

“En eso consiste cuidar la salud mental, en aprender a decir lo que nos pasa y en saber que pedir ayuda a tiempo es un gesto de valentía”, expresó Mario Delgado durante la presentación.

De esta manera, el nuevo ciclo escolar incorporará formalmente un espacio semanal para trabajar el bienestar socioemocional, mientras que familias, docentes, autoridades educativas y personal de salud participarán en una estrategia que pretende extender el acompañamiento más allá de las aulas.

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