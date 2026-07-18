Este insecto no come tu ropa: lo que destruye tu clóset es algo que no puedes ver a simple vista

Los clósets cerrados, oscuros y poco ventilados son el entorno ideal para que las larvas de polilla completen su ciclo sin ser detectadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los clósets reúnen las condiciones perfectas para que ciertos insectos prosperen: oscuridad, temperatura estable, poca ventilación y fibras naturales acumuladas por temporadas.

La polilla adulta que revolotea entre la ropa es solo la punta del problema.

Las larvas que deposita (invisibles a simple vista) son las que destruyen las prendas, según documenta el Museo Nacional de Historia Natural de Estados Unidos, en su portal oficial, donde describe a las especies Tineola bisselliella y Tinea pellionella como insectos cuyas larvas depositan entre 40 y 50 huevos diminutos sobre los textiles.

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La polilla adulta no daña la ropa. El deterioro ocurre durante la fase larvaria, cuando el insecto es invisible a simple vista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En días eclosionan, y pueden permanecer activas entre dos meses y más de dos años.

El insecto adulto no se alimenta de tela. Se aparea y pone huevos. Es la larva la que destruye.

Las larvas digieren queratina, la proteína que forma las prendas de lana y seda

La queratina es la proteína presente en fibras de origen animal: lana, cachemir, seda, fieltro, cuero y plumas.

Las larvas de la familia Tineidae son de los pocos organismos capaces de digerirla. Ambas especies son una plaga común en hogares mexicanos.

La ropa con restos de sudor, grasa o comida es un blanco directo para las larvas de polilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tineola bisselliella, conocida en México como polilla de la ropa, prospera en ambientes cálidos, oscuros y con poca ventilación, condiciones habituales en los clósets del país, especialmente durante la temporada de lluvias.

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No son las únicas. Aproximadamente 30 especies de larvas de polilla y 15 de escarabajo comparten esa capacidad de digerir queratina, según el libro Urban Entomology, de Walter Ebeling, publicado por el Departamento de Entomología de la Universidad de California en Riverside.

a: La investigadora Ivonne Janeth Garzón Orduña, del Instituto de Biología de la UNAM, identificó en 2024 una nueva especie de polilla medidora en el Parque Nacional Desierto de los Leones, en la Ciudad de México. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

Las fibras sintéticas y vegetales no son su objetivo, a menos que estén contaminadas.

Una prenda de algodón guardada con restos de sudor, grasa corporal o manchas de comida puede ser atacada.

Esos residuos aportan vitamina B y minerales que las larvas también necesitan. La ropa guardada sin lavar es, para estos insectos, una fuente de alimento lista para consumir.

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Guardar ropa sin lavar es, para las larvas de polilla, una invitación directa: el sudor y la grasa corporal acumulados en las fibras son parte de su dieta, de acuerdo con el libro Urban Entomology. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las larvas construyen túneles de seda que tampoco se ven

Mientras se desplazan sobre el textil, las larvas de la polilla construyen tubos de seda que las protegen y les permiten moverse sin ser detectadas.

Esas estructuras son la única señal física de su presencia, y aun así requieren inspección minuciosa.

El daño —agujeros irregulares, zonas debilitadas, áreas sin fibra— aparece cuando la larva ya lleva semanas o meses activa.

Incluso manipular una tela con las manos desnudas le transfiere factores nutricionales suficientes para atraer larvas, según documenta Walter Ebeling en Urban Entomology. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Museo Nacional de Historia Natural documenta en su portal que las larvas de la polilla de ropa son consideradas queratófagas: poseen la capacidad de digerir la queratina presente en tejidos animales, lo que las convierte en una amenaza para pieles, cueros, lanas y plumas.

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Las larvas de polilla generan agujeros irregulares y zonas sin fibra en las prendas, daños que solo se hacen visibles cuando el insecto lleva semanas o meses activo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ropa sin lavar y guardada en oscuridad es el entorno ideal

El calor, la oscuridad y los residuos orgánicos son las tres condiciones que favorecen el ciclo.

Un clóset cerrado, con prendas guardadas por temporadas sin limpiar, reúne exactamente ese escenario.

Vaciar, aspirar y revisar pliegues y costuras del clóset de forma periódica es la única manera de detectar una infestación antes de que el daño sea irreversible, según una guía de control de plagas domésticas del Departamento de Entomología de la Universidad de Kentucky. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso manipular una tela con las manos desnudas le transfiere factores nutricionales suficientes para atraer larvas, de acuerdo con la Universidad de California en Riverside (UC Riverside).

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La fase larvaria es la más larga y destructiva del ciclo. Las larvas del escarabajo negro de alfombra, otra plaga textil de la misma categoría, que habita en México, pueden tardar entre 166 y 330 días en completar esa etapa, según el mismo documento de la UC Riverside.

Tineola bisselliella, conocida en México como polilla de la ropa, tiene registros documentados en el territorio nacional.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las larvas de la polilla de ropa tienen rangos similares según temperatura y disponibilidad de alimento.

Cómo eliminar los huevos y larvas de polilla en la ropa

Lavar a más de 50 °C mata huevos y larvas en prendas que toleran esa temperatura.

Para textiles delicados, la alternativa es el congelador: dos semanas a temperatura de congelación tienen el mismo efecto, según recomienda el Centro Nacional de Información sobre Pesticidas (NPIC) de Estados Unidos en su ficha oficial sobre polillas de la ropa.

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Ningún repelente natural —cedro, lavanda, citronela— elimina una infestación activa. Solo la interrumpen o dificultan, de acuerdo con la institución.

Una infografía detalla los métodos efectivos para eliminar huevos y larvas de polilla de la ropa, como el lavado a más de 50°C o la congelación, según recomendaciones de instituciones de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inspección periódica del clóset —vaciarlo, aspirarlo y revisar pliegues y costuras— es la única forma de detectar una infestación antes de que el daño sea irreversible, de acuerdo con una guía de control de plagas domésticas publicada por el Departamento de Entomología de la Universidad de Kentucky.

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La polilla adulta que vuela es solo el aviso de que el problema ya ocurrió.