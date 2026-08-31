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Juicio a Meta por adicción de menores: Sheinbaum lo usa para justificar regulación de celulares en escuelas

La mandataria usa el acuerdo judicial de la empresa de Mark Zuckerberg, que incluye restricciones a menores y una multa de más de USD 17 mil millones

La mandataria usa el acuerdo judicial de la empresa de Mark Zuckerberg, que incluye restricciones a menores y una multa de más de USD 17 mil millones, para sostener lineamientos en planteles mexicanos
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Durante La Mañanera realizada este lunes en la Secundaria número 10 de la alcaldía Cuauhtémoc, la presidenta Claudia Sheinbaum citó el reciente juicio contra Meta en Estados Unidos como argumento para respaldar la regulación del uso de celulares en las escuelas de México, en el marco del regreso a clases de 28 millones de estudiantes.

“No fue algo que ocurrió, fue diseño deliberado”: Sheinbaum

La mandataria explicó que el caso judicial contra la empresa de Mark Zuckerberg ya tuvo una resolución, en la que Meta reconoció que el diseño de sus plataformas para generar adicción no fue accidental, sino deliberado, y que esa adicción derivó en mensajes negativos para niñas, niños y jóvenes.

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Según detalló la presidenta, la resolución obliga a la empresa a pagar un monto económico importante y, sobre todo, a definir una serie de regulaciones específicas para el uso de sus plataformas por parte de menores de edad.

La mandataria usa el acuerdo judicial de la empresa de Mark Zuckerberg, que incluye restricciones a menores y una multa de más de USD 17 mil millones, para sostener lineamientos en planteles mexicanos
La mandataria usa el acuerdo judicial de la empresa de Mark Zuckerberg, que incluye restricciones a menores y una multa de más de USD 17 mil millones, para sostener lineamientos en planteles mexicanos

De acuerdo con información verificada, el juicio se resolvió apenas la semana pasada: Meta aceptó pagar más de 17 mil millones de dólares para cerrar la demanda presentada por 29 fiscales estatales de Estados Unidos, quienes acusaron a la compañía de diseñar intencionalmente funciones —como el desplazamiento infinito, los “me gusta” y las notificaciones— para generar un uso compulsivo entre menores, además de recopilar datos de niños sin el consentimiento de sus padres. Como parte del acuerdo, Instagram y Facebook limitarán a dos horas diarias el uso de menores de edad, con bloqueo de acceso entre la medianoche y las 6:00 horas, salvo que los padres amplíen ese límite.

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El “scrolling” y la preocupación de Sheinbaum con los estudiantes

Antes de mencionar el caso Meta, la presidenta sostuvo un intercambio directo con los alumnos de la secundaria sobre sus hábitos digitales. Les preguntó cuántas horas al día pasan en el celular y si les ha ocurrido que, al entrar a una red social y comenzar a hacer scrolling, “ya no quieren hacer otra cosa” más que seguir viendo la pantalla.

Sheinbaum fue clara sobre su preocupación: no quiere que niñas, niños y adolescentes sustituyan el juego, la lectura o el estudio por pasar el día “metidos en el celular”. Como contraste, promovió entre los estudiantes el regreso a juegos tradicionales como el resorte y el yoyo.

La presidenta plantea que las normas no sean un mandato federal, sino un acuerdo con madres, padres y estudiantes, mientras se definen lineamientos nacionales sobre horarios y espacios permitidos dentro de los planteles

Delgado: 81% de maestros pide reglas para el uso de celulares

El secretario de Educación, Mario Delgado, respaldó el planteamiento presidencial con datos de una consulta nacional a maestros realizada la semana pasada, en la que participaron 565,396 docentes de todo el país.

Entre los hallazgos que presentó:

  • 81% de los maestros está a favor de establecer reglas para un uso seguro del celular con fines pedagógicos
  • Casi 40% de los estudiantes lleva celular al salón; 24%, reloj inteligente
  • 48% de los maestros detecta que el celular dificulta mantener la atención en clase
  • 38% señala que interrumpe las actividades escolares
  • 34% identifica que por el celular los alumnos abandonan la convivencia
  • Cerca de 39% ha detectado que conflictos generados en redes sociales se trasladan al salón de clases

Delgado informó que estos resultados ya se presentaron parcialmente ante autoridades educativas de todo el país durante una sesión conjunta, y que esta semana continuarán definiendo los lineamientos que regirán el uso de celulares en las aulas a nivel nacional.

Maestros y padres, parte de la definición

Sheinbaum insistió en que la regulación no será impuesta unilateralmente por el Gobierno federal, sino que se construirá con la participación de maestras, maestros, padres de familia y los propios estudiantes. Adelantó que, por lo pronto, 81% de los docentes coincide en que los celulares no deberían usarse durante horario de clases ni en el recreo, al menos dentro del espacio escolar, mientras se define la regulación definitiva en la próxima reunión de la Comisión de secretarios de Educación Pública del país.

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