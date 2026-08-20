La infusión ideal para preparar baños relajantes y combatir el insomnio, según expertos

El toronjil (Agastache mexicana) es la planta que especialistas en herbolaria mexicana recomiendan para preparar baños relajantes y combatir el insomnio de forma natural, sin riesgo de adicción ni dependencia.
Sus flavonoides—compuestos naturales de origen vegetal, con capacidad para modular la actividad del sistema nervioso central— y sus aceites esenciales actúan en conjunto para reducir la ansiedad y facilitar el sueño.
Puede usarse en baño de inmersión o como infusión para beber una hora antes de acostarse, según el Botiquín de plantas medicinales de la UNAM.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la validez científica de la herbolaria tradicional mexicana, tradición en la que el toronjil ocupa un lugar central.
PUBLICIDAD
La Agencia Europea del Medicamento lo aprobó para aliviar síntomas leves de estrés mental y favorecer el sueño, con base en su uso tradicional.
Cómo preparar el baño relajante de toronjil
La preparación es accesible para cualquier persona en casa, no se necesita bañera.
El Botiquín de plantas medicinales, obra de María Susana Orozco Almanza, Rocío Ramos González y María de Jesús Rojas Cortés, recomienda tomar dos puños generosos de hojas y flores secas de toronjil y colocarlos dentro de una bolsa de tela.
Esa bolsa se sumerge directamente en el agua de la bañera, o bien se cuelga bajo el chorro de agua caliente de la regadera.
El vapor arrastra los aceites volátiles de la planta y crea un ambiente aromático y sedante.
La absorción de estos compuestos a través de la piel y su inhalación directa favorecen la relajación muscular y reducen la actividad cerebral, preparando al organismo para el descanso nocturno, según los autores.
PUBLICIDAD
El agua caliente es parte del mecanismo: activa la liberación de los aceites esenciales y potencia su efecto sobre el sistema nervioso. Por eso se recomienda que el baño sea nocturno, preferentemente en las horas previas a dormir.
Preparación de infusión casera para beber: cantidad y horario ideal
Además del baño, el toronjil puede tomarse como té al finalizar el día.
La indicación de los expertos de la UNAM es media cucharada sopera de hojas secas por cada taza de agua hirviendo. Se deja reposar diez minutos y puede endulzarse ligeramente con miel.
La infusión puede tomarse hasta tres veces al día y la dosis más efectiva para combatir el insomnio es la que se consume una hora antes de acostarse, según la publicación.
PUBLICIDAD
Toronjil: propiedades documentadas de la planta mexicana
Los principios activos del toronjil pueden regular el sistema nervioso, reducir la ansiedad y el nerviosismo, y facilitar la conciliación del sueño, de acuerdo con el Botiquín de plantas medicinales, publicado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.
Su uso está indicado en casos de estrés, irritabilidad, insomnio y trastornos digestivos asociados al nerviosismo.
Indicaciones para el uso seguro del Toronjil, por especialistas de la UNAM
El toronjil es seguro para adultos en las concentraciones y presentaciones establecidas por los autores.
No debe suministrarse a mujeres embarazadas, advierte la misma publicación.
Ante cualquier duda o condición de salud preexistente, se recomienda consultar con un profesional médico antes de incorporarlo a la rutina nocturna.
Cómo cultivar tu propia planta de toronjil en casa
El toronjil crece sin complicaciones en maceta o jardín. Necesita luz solar directa la mayor parte del día, tierra con buen drenaje y riego moderado —dos veces por semana en climas secos—.
PUBLICIDAD
Una maceta de al menos 15 centímetros de diámetro es suficiente para empezar. La planta puede reproducirse por semilla, esqueje o división de mata.
Las hojas deben cosecharse antes de la floración, que ocurre entre julio y noviembre, cuando el aroma es más intenso. Una vez secas, se guardan en recipientes herméticos, lejos de bolsas de plástico que generen condensación y dañen la hierba.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD