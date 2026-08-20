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La infusión ideal para preparar baños relajantes y combatir el insomnio, según expertos

La planta medicinal mexicana relaja el sistema nervioso, reduce la ansiedad y puede usarse en una infusión o en agua caliente antes de acostarse, con respaldo de la UNAM y organismos internacionales

Té de hoja de tejocote, infusión navideña, propiedades digestivas, bebida tradicional, sabor herbáceo, navidad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El toronjil es conocido también como toronjil morado o "bálsamo de México". (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El toronjil (Agastache mexicana) es la planta que especialistas en herbolaria mexicana recomiendan para preparar baños relajantes y combatir el insomnio de forma natural, sin riesgo de adicción ni dependencia.

Sus flavonoides—compuestos naturales de origen vegetal, con capacidad para modular la actividad del sistema nervioso central— y sus aceites esenciales actúan en conjunto para reducir la ansiedad y facilitar el sueño.

Una persona duerme plácidamente en una cama cubierta, con un difusor de aroma al lado. Detrás, una ventana con cortinas muestra un jardín lluvioso con una pequeña cascada.
La herbolaria tradicional mexicana tiene reconocimiento científico por parte de la Organización Mundial de la Salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede usarse en baño de inmersión o como infusión para beber una hora antes de acostarse, según el Botiquín de plantas medicinales de la UNAM.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la validez científica de la herbolaria tradicional mexicana, tradición en la que el toronjil ocupa un lugar central.

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La Agencia Europea del Medicamento lo aprobó para aliviar síntomas leves de estrés mental y favorecer el sueño, con base en su uso tradicional.

En México existen más de 3 mil especies de plantas medicinales registradas y estimadas (aproximadamente 4 mil 500) de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la UNAM y otras dependencias nacionales. (YouTube/@UNAMGlobalMX)

Cómo preparar el baño relajante de toronjil

La preparación es accesible para cualquier persona en casa, no se necesita bañera.

El Botiquín de plantas medicinales, obra de María Susana Orozco Almanza, Rocío Ramos González y María de Jesús Rojas Cortés, recomienda tomar dos puños generosos de hojas y flores secas de toronjil y colocarlos dentro de una bolsa de tela.

Persona de espaldas bajo una ducha con agua, toallas, una vela encendida, una lámpara roja y una botella de jabón en un baño con azulejos.
La Agencia Europea del Medicamento aprobó el toronjil para aliviar síntomas leves de estrés mental y favorecer el sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa bolsa se sumerge directamente en el agua de la bañera, o bien se cuelga bajo el chorro de agua caliente de la regadera.

El vapor arrastra los aceites volátiles de la planta y crea un ambiente aromático y sedante.

La absorción de estos compuestos a través de la piel y su inhalación directa favorecen la relajación muscular y reducen la actividad cerebral, preparando al organismo para el descanso nocturno, según los autores.

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Ilustración de una mujer durmiendo de lado en una cama con sábanas blancas y almohada. La luz del sol entra por una ventana con cortinas.
Los flavonoides son compuestos naturales de origen vegetal con capacidad para modular la actividad del sistema nervioso central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua caliente es parte del mecanismo: activa la liberación de los aceites esenciales y potencia su efecto sobre el sistema nervioso. Por eso se recomienda que el baño sea nocturno, preferentemente en las horas previas a dormir.

Preparación de infusión casera para beber: cantidad y horario ideal

Además del baño, el toronjil puede tomarse como al finalizar el día.

La indicación de los expertos de la UNAM es media cucharada sopera de hojas secas por cada taza de agua hirviendo. Se deja reposar diez minutos y puede endulzarse ligeramente con miel.

Mujer adulta mayor con trenzas, blusa floral y rebozo, sosteniendo una taza humeante. Sobre una mesa de madera, un frasco con hojas secas y un jarro de barro.
El toronjil no genera adicción ni dependencia, a diferencia de algunos fármacos alopáticos para el insomnio, según la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión puede tomarse hasta tres veces al día y la dosis más efectiva para combatir el insomnio es la que se consume una hora antes de acostarse, según la publicación.

Toronjil: propiedades documentadas de la planta mexicana

Los principios activos del toronjil pueden regular el sistema nervioso, reducir la ansiedad y el nerviosismo, y facilitar la conciliación del sueño, de acuerdo con el Botiquín de plantas medicinales, publicado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.

Infografía de toronjil: cerebro, cadena rota, frasco medicina, logos OMS y EMA, persona durmiendo, mujer bañándose, taza de infusión, planta.
La infografía sobre el toronjil detalla sus propiedades relajantes y las formas de uso, como baños e infusiones, para combatir el insomnio, con respaldo de la OMS y la EMA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su uso está indicado en casos de estrés, irritabilidad, insomnio y trastornos digestivos asociados al nerviosismo.

Indicaciones para el uso seguro del Toronjil, por especialistas de la UNAM

El toronjil es seguro para adultos en las concentraciones y presentaciones establecidas por los autores.

No debe suministrarse a mujeres embarazadas, advierte la misma publicación.

Una persona duerme profundamente de lado en una cama con mantas color beige en un cuarto oscuro. Afuera, se ven luces de la ciudad y una estructura industrial.
La dosis recomendada en infusión es media cucharada sopera de hojas secas por taza de agua hirviendo, con reposo de diez minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante cualquier duda o condición de salud preexistente, se recomienda consultar con un profesional médico antes de incorporarlo a la rutina nocturna.

Cómo cultivar tu propia planta de toronjil en casa

El toronjil crece sin complicaciones en maceta o jardín. Necesita luz solar directa la mayor parte del día, tierra con buen drenaje y riego moderado —dos veces por semana en climas secos—.

Una maceta de al menos 15 centímetros de diámetro es suficiente para empezar. La planta puede reproducirse por semilla, esqueje o división de mata.

Planta de Agastache mexicana en maceta de terracota con flores rojizas y púrpuras y hojas verdes, sobre un balcón con barandilla de madera.
Las hojas del toronjil deben cosecharse antes de la floración, entre julio y noviembre, cuando el aroma es más intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hojas deben cosecharse antes de la floración, que ocurre entre julio y noviembre, cuando el aroma es más intenso. Una vez secas, se guardan en recipientes herméticos, lejos de bolsas de plástico que generen condensación y dañen la hierba.

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