Clara Brugada despliega operativo de 15 mil elementos para cuidar escuelas, cruces y transporte en regreso a clases

Clara Brugada pide al PAN “no politizar” el tema de los despojos de vivienda en la CDMX. (Foto: Gob. CDMX)

Guardar

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, da la bienvenida al nuevo ciclo escolar desde la secundaria técnica número 10, ubicada en la colonia Doctores, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien encabezó su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo. La funcionaria capitalina destaca que este regreso a clases significa el retorno de millones de estudiantes a las aulas y subraya la importancia de garantizar un entorno seguro para niñas, niños y jóvenes.

Informa que, desde las primeras horas de este lunes 31 de agosto, el gobierno capitalino despliega un operativo de 15,000 policías para vigilar escuelas, cruces peatonales, calles y el transporte público. El objetivo, señala, es asegurar la tranquilidad de las familias durante el inicio del ciclo escolar.

PUBLICIDAD

Brugada Molina resalta la apuesta por transformar las escuelas en espacios públicos de calidad, mediante programas como “123 por mi escuela”, enfocado en la renovación integral de planteles, y “Auxilio Escolar”, dirigido a secundarias y preparatorias públicas de turno vespertino. Además, menciona iniciativas culturales como “Do Re Mi Fazol”, que lleva instrumentos y clases de música a 600 escuelas, así como “Miztli Digital”, que instala aulas digitales para fortalecer la educación tecnológica.

Reconoce el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien visita la secundaria para poner en marcha estos programas y recuerda el impacto del programa “Mi Beca para Empezar”, que busca combatir la deserción escolar por motivos económicos. Agrega que el gobierno capitalino coordina acciones como el programa “Vida Plena Corazón Contento” y se suma a la propuesta federal para regular el uso de celulares en las escuelas.

PUBLICIDAD

Brugada asegura que la atención a la educación es una prioridad para los gobiernos de la transformación y reitera el compromiso de iniciar el ciclo escolar con nuevos apoyos y condiciones para el alumnado.