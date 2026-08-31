Cómo solicitar la segunda oportunidad para entrar a la UNAM si fuiste aspirante rechazado tras examen de control

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La UNAM abre este lunes 31 de agosto una segunda oportunidad de ingreso a licenciatura para los 16,543 aspirantes que presentaron el examen de control y no obtuvieron lugar en la carrera de su preferencia.

La universidad habilitó el portal www.tusegundaopcion.unam.mx con 2,024 espacios distribuidos en 66 programas de licenciatura de las cuatro áreas de conocimiento. El registro cierra el viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas. La asignación se hará con base en el número de aciertos del examen de control, no por orden de llegada.

Los 2,024 lugares representan una fracción de los aspirantes elegibles: 16,543 personas compiten por esos espacios, lo que significa que no todos obtendrán un lugar. Registrarse antes que otros no otorga ventaja; el puntaje del examen de control es el único criterio de asignación.

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Paso a paso para registrarse en “Tu segunda opcion” de la UNAM

El proceso es en línea y requiere los datos con los que el aspirante participó en el examen de control. Estos son los pasos:

Paso a paso para registrarse en “Tu segunda opcion” de la UNAM (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingresar al portal www.tusegundaopcion.unam.mx a partir del lunes 31 de agosto a las 10:00 horas. Acceder con el folio y contraseña del proceso de selección. Seleccionar hasta tres opciones de licenciatura en orden de preferencia. Confirmar el registro antes del viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas, fecha y hora límite.

La UNAM advierte que los lugares “serán asignados considerando el número de aciertos obtenidos por las y los aspirantes en el examen de control hasta que los espacios vacantes se agoten”, según el boletín institucional.

Calendario: del 31 de agosto al 5 de septiembre

Las fechas del proceso son las siguientes:

Lunes 31 de agosto, 10:00 horas: apertura del registro en www.tusegundaopcion.unam.mx.

Viernes 4 de septiembre, 12:00 horas: cierre del registro. Después de esta hora no se aceptan solicitudes.

Viernes 4 de septiembre, 18:00 horas: publicación de resultados.

Sábado 5 de septiembre, 10:00 horas: los aspirantes seleccionados podrán descargar sus documentos de inscripción en el apartado MI SITIO.

Por qué la UNAM abrió estos lugares: el examen de control y las irregularidades con IA

La convocatoria es consecuencia directa de un proceso de selección atípico. La UNAM detectó irregularidades en su examen de admisión en línea: resultados atípicos y casos de uso no autorizado de inteligencia artificial y ayuda externa por parte de aspirantes.

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Ante eso, la universidad aplicó un examen de control presencial para validar los resultados. Tras la publicación de los resultados de esa prueba, 16,543 personas quedaron sin lugar en la opción académica que habían solicitado originalmente.

“Con esta convocatoria, la UNAM ofrecerá 2,024 lugares en 66 distintos programas de licenciatura —de las cuatro áreas de conocimiento— a los 16,543 aspirantes que, habiendo presentado el examen de control, no resultaron admitidos en la opción de su preferencia”, señala el boletín de la institución.

Por qué la UNAM abrió estos lugares: el examen de control y las irregularidades con IA (FB/UNAM.MX.Oficial)

Las 66 licenciaturas con espacios disponibles: las de menor demanda encabezan la lista

Los programas con vacantes pertenecen a las cuatro áreas de conocimiento de la UNAM. Entre las carreras con mayor disponibilidad de lugares respecto al número de aspirantes registrados destacan:

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Etnomusicología: 9 aspirantes registrados para 20 lugares.

Desarrollo Territorial: 18 registrados para 36 lugares.

Estudios Sociales y Gestión Local: 23 registrados para 40 lugares.

Ciencias de Materiales Sustentables: 37 registrados para 44 lugares.

Geociencias: 39 registrados para 40 lugares.

Otras licenciaturas con baja demanda que forman parte de la convocatoria son Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento, Geografía Aplicada, Geohistoria, Letras Alemanas, Historia del Arte y Teatro y Actuación.

Qué pasa si el aspirante elige tres opciones y no queda en ninguna

La asignación opera por puntaje y disponibilidad. Si un aspirante elige tres licenciaturas pero su número de aciertos no es suficiente para acceder a ninguna de las tres antes de que los lugares se agoten, no obtendrá lugar en esta convocatoria.

La UNAM no especificó en su boletín si habrá una instancia adicional para quienes tampoco resulten seleccionados en esta segunda oportunidad.