México

Ejército blinda escuelas por regreso a clases en Sinaloa: vigilan planteles tras amenaza en colegio privado de Culiacán

Policías estatales y municipales se sumaron al operativo desplegado este lunes en escuelas de los 20 municipios

La vigilancia se reforzó en Culiacán después de que durante la noche del domingo desconocidos dejaran una corona fúnebre y realizaran una pinta intimidatoria en un colegio privado. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)
La vigilancia se reforzó en Culiacán después de que durante la noche del domingo desconocidos dejaran una corona fúnebre y realizaran una pinta intimidatoria en un colegio privado. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)
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El regreso a clases en Sinaloa, este lunes 31 de agosto, inició con un despliegue de elementos del Ejército, policías estatales y municipales y otras corporaciones de seguridad en las inmediaciones de planteles educativos de los 20 municipios del estado, informó la Secretaría de Seguridad Pública.

La vigilancia fue instalada con motivo del inicio del ciclo escolar 2026-2027, mientras agentes de vialidad fueron colocados en las zonas de mayor concentración vehicular para agilizar la circulación durante los horarios de entrada y salida.

El operativo ocurrió horas después de que un colegio privado de Culiacán fuera blanco de una amenaza. Durante la noche del domingo 30 de agosto, sujetos desconocidos llegaron a bordo de un vehículo al Colegio Inglés de Durango, ubicado sobre el bulevar Villas del Río, en el fraccionamiento del mismo nombre.

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Los individuos dejaron una corona fúnebre frente al plantel y realizaron una pinta con aerosol negro en una de las bardas de la fachada. El mensaje fue considerado intimidatorio por las autoridades.

El reporte fue recibido a través del número de emergencias 911, por lo que elementos del Grupo Interinstitucional acudieron al lugar. Los agentes retiraron la corona y establecieron un punto de vigilancia permanente frente al colegio. No se reportaron personas agredidas durante el incidente.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han informado quién colocó la ofrenda ni cuál fue el motivo de la amenaza. Tampoco han establecido públicamente una relación entre este hecho y el operativo implementado por el regreso a clases.

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La noche del domingo, sujetos desconocidos dejaron una corona fúnebre frente al Colegio Inglés de Durango y realizaron una pinta con aerosol negro en una de las bardas de la fachada. (Crédito: redes sociales)
La noche del domingo, sujetos desconocidos dejaron una corona fúnebre frente al Colegio Inglés de Durango y realizaron una pinta con aerosol negro en una de las bardas de la fachada. (Crédito: redes sociales)

Culiacán, bajo presión por la disputa criminal

El despliegue ocurre mientras Sinaloa mantiene una crisis de seguridad vinculada con la confrontación entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, ambas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

La disputa se intensificó en septiembre de 2024, después de la detención de Ismael El Mayo Zambada en Estados Unidos. Desde entonces, Culiacán y otros municipios han registrado enfrentamientos, homicidios, desapariciones, bloqueos y ataques armados relacionados con la pugna entre ambas estructuras.

La capital del estado ha concentrado buena parte de estos hechos. Durante agosto se han registrado distintos episodios violentos en Culiacán, incluido un ataque armado frente al Palacio de Gobierno ocurrido el 16 de agosto, que dejó dos personas muertas.

El sábado 29 de agosto, un día antes de la amenaza contra el colegio, Alma Rosa Rojo Medina, fundadora del colectivo de búsqueda Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos junto con una de sus hijas en Culiacán.

Sinaloa inició el ciclo escolar 2026-2027 en medio de la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, que desde septiembre de 2024 ha provocado una ola de violencia en el estado. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)
Sinaloa inició el ciclo escolar 2026-2027 en medio de la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, que desde septiembre de 2024 ha provocado una ola de violencia en el estado. (Crédito: Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa)

La violencia ha llevado a las autoridades a mantener una presencia permanente de fuerzas federales y estatales en distintos puntos de la ciudad y del estado.

Seguridad alrededor de los planteles

Como parte del dispositivo de este lunes, elementos de las distintas corporaciones fueron desplegados en las inmediaciones de escuelas para vigilar los accesos y las zonas cercanas durante el regreso de estudiantes, docentes y personal administrativo.

El despliegue coloca a las escuelas dentro del dispositivo de seguridad estatal en un momento particularmente sensible para Sinaloa, donde la violencia criminal ha obligado a mantener operativos permanentes en distintos municipios.

La cobertura de este operativo alcanza los 20 municipios de Sinaloa y contempla también labores de vialidad debido al incremento del tránsito generado por el regreso a las aulas.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas salir con anticipación, conducir con precaución y respetar los señalamientos para evitar accidentes durante las horas de mayor circulación. El número de emergencias 911 permanece disponible para recibir reportes de la población.

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