Tráfico de armamento desde Texas: capturan a tres personas que transportaban más de 200 armas y cartuchos en Nuevo León

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Tres personas que transportaban un arsenal desde Texas, Estados Unidos, fueron detenidos durante un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Sabinas Hidalgo, en Nuevo León.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que su captura se llevó a cabo como resultado de labores de inteligencia e investigación para identificar rutas usadas para introducir armas de forma ilegal al país-

En colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN), los agentes arrestaron a los tres hombres durante un operativo desplegado sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, donde fueron localizados con 210 armas de fuego y cargadores.

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Del total de armamento asegurado, las autoridades detallaron que 195 eran armas largas y 15 armas cortas. Además, decomisaron 93 cargadores, 2 vehículos y 2 semirremolques.

Suman más de 30 mil armas de fuego decomisadas durante la administración actual

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Harfuch detalló que con este aseguramiento suman más de 30 mil armas de fuego decomisadas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Son más de 30 mil armas que ya no llegarán a manos de los cárteles ni serán utilizadas para generar violencia en México”, aseguró.

Además, destacó que la colaboración entre México y Estados Unidos exige que se frene el tráfico de drogas hacia ese país, pero también el tráfico de armas.

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“La responsabilidad compartida exige frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero también detener, con la misma firmeza, el flujo de armas de Estados Unidos hacia México”, escribió en sus redes sociales.

*Información en desarrollo...