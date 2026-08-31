México

UNAM abre más de dos mil lugares en licenciatura para aspirantes rechazados tras examen de control

La máxima casa de estudios aseguró que los 16,543 aspirantes rechazados tendrán una segunda oportunidad de continuar con sus estudios universitarios

UNAM abre más de dos mil lugares en licenciatura para aspirantes no seleccionados tras examen de control (Foto: Infobae México)
UNAM abre más de dos mil lugares en licenciatura para aspirantes no seleccionados tras examen de control (Foto: Infobae México)
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la apertura de más de dos mil lugares para el ingreso a la licenciatura, la noche del domingo 30 de agosto, la máxima casa de estudios aseguró que los aspirantes rechazados tras el examen de control tendrán una segunda oportunidad de seguir con sus estudios universitarios para este ciclo escolar.

De acuerdo con la UNAM, se abrirán dos mil 24 nuevos lugares en 66 programas de licenciatura, los aspirantes que no quedaron seleccionados en la carrera de su preferencia podrán postularse a uno de los planes de estudios de su preferencia. Esta medida está dirigida a los 16 mil 543 aspirantes que no obtuvieron un lugar en la opción académica de su preferencia, esto luego de la publicación de los resultados del examen de control que se realizó tras irregularidades en las pruebas pasadas por el uso de la Inteligencia Artificial.

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A partir del lunes 31 de agosto, la UNAM habilitará el portal www.tusegundaopcion.unam.mx, donde los interesados deberán ingresar utilizando su folio y contraseña. En ese sitio podrán seleccionar hasta tres opciones de licenciatura en orden de preferencia. La asignación de estos lugares se hará considerando el número de aciertos obtenidos en el examen, y se mantendrá abierta hasta agotar los espacios disponibles.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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