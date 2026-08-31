Un segmento televisivo de "La Casa de los Famosos México" muestra a un presentador en un escenario con paneles decorados. Luego, seis personas, incluyendo cinco mujeres y un hombre, están sentadas en un sofá rosa. Posteriormente, una mujer vestida de negro y rojo se presenta individualmente en el escenario, realizando gestos. Se observan textos en pantalla que identifican a los participantes como influencers y anuncian la posibilidad de votar para salvar a un favorito. Este episodio forma parte de la cobertura del programa de telerrealidad.

Guardar

Gerardo Escareño, conocido en redes sociales como “Vaya Vaya”, se convirtió este lunes 31 de agosto en tendencia entre los seguidores de La Casa de los Famosos México después de su participación como panelista invitado en la quinta Gala de Eliminación del domingo 30 de agosto de 2026.

El periodista de espectáculos originario de Sonora compartió panel con cuatro creadores de contenido y sus intervenciones, percibidas como objetivas y directas, desataron una petición masiva en redes sociales: que ocupe un lugar fijo junto a Lupita Villalobos en las galas del reality de Televisa.

La producción del programa tomó una decisión distinta para esta quinta gala. En lugar de recibir a familiares de los habitantes nominados, convocó a cinco figuras de redes sociales para analizar la competencia desde el foro: Gerardo Escareño “Vaya Vaya”, El Axel, Lupita Villalobos, Herly RG y Jair Sánchez.

PUBLICIDAD

Entre los cinco panelistas, Escareño fue quien más comentarios positivos generó en plataformas digitales. Los usuarios describieron sus intervenciones como “acertadas, objetivas y contundentes”, con énfasis en el análisis de estrategias y dinámicas internas del reality.

Quién es Gerardo Escareño “Vaya Vaya”: fans de LCLDF lo quieren de panelista fijo junto a Lupita Villalobos (RS)

Gerardo Escareño ejerce el periodismo desde los 17 años

Escareño nació en Sonora y viajó joven a la Ciudad de México para desarrollar su carrera en medios. Él mismo ha señalado públicamente que no es un improvisado: lleva en el periodismo y la comunicación desde los 17 años de edad.

Su trayectoria en televisión incluye conducción en emisiones de entretenimiento de señal abierta y restringida, entre ellas el programa De Poca y proyectos bajo la marca Vaya Vaya. Su especialidad son los formatos de telerrealidad, área en la que se consolidó como analista de referencia.

PUBLICIDAD

En medios digitales, su canal de YouTube Vaya Vaya TV concentra entrevistas, debates y coberturas sobre polémicas del espectáculo mexicano. Dos de sus formatos más reconocidos son:

Perro Chismazo, un espacio dominical que desglosa las noticias más virales de la semana, y La Encuesta Vaya Vaya, dinámica publicada en Facebook y X que mide con alta precisión las votaciones y eliminaciones de los principales realities del país. Esa encuesta, publicada semana a semana durante la temporada en curso de La Casa de los Famosos México, se ha viralizado de manera recurrente.

La encuesta de “Vaya Vaya” anticipó la eliminación de Luis Chaparro el 30 de agosto

La noche del domingo 30 de agosto, la quinta Gala de Eliminación confirmó la salida de Luis Chaparro, creador de contenido que integraba el equipo de Aldo Rendón, Karina Torres y Ese Pérez. La producción recibió más de 16 millones de votos para definir al expulsado.

PUBLICIDAD

Los nominados de esa semana fueron Karina Torres, Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro. Mariana Ochoa fue la primera salvada; Ernesto Laguardia, el segundo. Karina Torres regresó en tercer lugar. Gema Garoa y Luis Chaparro disputaron el “Carrusel”, dinámica que definió la eliminación a favor de Garoa.

La encuesta de “Vaya Vaya” anticipó la eliminación de Luis Chaparro el 30 de agosto (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La encuesta de Escareño en Facebook ya anticipaba ese resultado. La medición acumulada previo a la gala colocaba a Karina Torres con 46% de respaldo, seguida de Mariana Ochoa con 40% y Ernesto Laguardia con 34%. Chaparro aparecía en el último lugar con 30%.

Lupita Villalobos arremetió contra Masad en su debut como panelista

La participación de Lupita Villalobos también generó conversación. La creadora de contenido debutó como panelista en el foro de La Casa de los Famosos México vestida con un llamativo vestido verde de encaje.

PUBLICIDAD

Sus críticas más directas apuntaron al participante Masad Altamimi. “Masad es un tibio, cobarde, que le gusta utilizar a las mujeres a su conveniencia”, afirmó Villalobos durante la transmisión en vivo. Jair Sánchez se sumó a esa postura y cuestionó la autenticidad del habitante: “Está forzando el contenido. Se me hace la persona más falsa, a esa chingadera no le creo”, declaró el panelista.

La audiencia pide a “Vaya Vaya” como voz fija en las galas de Televisa

Mientras algunas intervenciones de los panelistas invitados recibieron críticas o pasaron sin pena ni gloria, la recepción de Escareño fue distinta. En redes sociales, usuarios comenzaron a publicar mensajes pidiendo que “Vaya Vaya” se integre como panelista base del programa, no solo como invitado ocasional.

PUBLICIDAD

La propuesta parte de un argumento concreto: Escareño ya tiene una comunidad que sigue sus análisis del reality semana a semana, conoce el formato a profundidad y aportaría una perspectiva diferente a la de los panelistas recurrentes del programa. Para una parte de la audiencia, su paso por la quinta gala fue suficiente para sostener esa petición.