México

Quién es Gerardo Escareño “Vaya Vaya”: fans de LCLDF lo quieren de panelista fijo junto a Lupita Villalobos

La producción del programa tomó una decisión distinta para esta quinta gala al no llevar familiares de los nominados

Un segmento televisivo de "La Casa de los Famosos México" muestra a un presentador en un escenario con paneles decorados. Luego, seis personas, incluyendo cinco mujeres y un hombre, están sentadas en un sofá rosa. Posteriormente, una mujer vestida de negro y rojo se presenta individualmente en el escenario, realizando gestos. Se observan textos en pantalla que identifican a los participantes como influencers y anuncian la posibilidad de votar para salvar a un favorito. Este episodio forma parte de la cobertura del programa de telerrealidad.

Guardar

Gerardo Escareño, conocido en redes sociales como “Vaya Vaya”, se convirtió este lunes 31 de agosto en tendencia entre los seguidores de La Casa de los Famosos México después de su participación como panelista invitado en la quinta Gala de Eliminación del domingo 30 de agosto de 2026.

El periodista de espectáculos originario de Sonora compartió panel con cuatro creadores de contenido y sus intervenciones, percibidas como objetivas y directas, desataron una petición masiva en redes sociales: que ocupe un lugar fijo junto a Lupita Villalobos en las galas del reality de Televisa.

La producción del programa tomó una decisión distinta para esta quinta gala. En lugar de recibir a familiares de los habitantes nominados, convocó a cinco figuras de redes sociales para analizar la competencia desde el foro: Gerardo Escareño “Vaya Vaya”, El Axel, Lupita Villalobos, Herly RG y Jair Sánchez.

PUBLICIDAD

Entre los cinco panelistas, Escareño fue quien más comentarios positivos generó en plataformas digitales. Los usuarios describieron sus intervenciones como “acertadas, objetivas y contundentes”, con énfasis en el análisis de estrategias y dinámicas internas del reality.

Quién es Gerardo Escareño “Vaya Vaya”: fans de LCLDF lo quieren de panelista fijo junto a Lupita Villalobos (RS)
Quién es Gerardo Escareño “Vaya Vaya”: fans de LCLDF lo quieren de panelista fijo junto a Lupita Villalobos (RS)

Gerardo Escareño ejerce el periodismo desde los 17 años

Escareño nació en Sonora y viajó joven a la Ciudad de México para desarrollar su carrera en medios. Él mismo ha señalado públicamente que no es un improvisado: lleva en el periodismo y la comunicación desde los 17 años de edad.

Su trayectoria en televisión incluye conducción en emisiones de entretenimiento de señal abierta y restringida, entre ellas el programa De Poca y proyectos bajo la marca Vaya Vaya. Su especialidad son los formatos de telerrealidad, área en la que se consolidó como analista de referencia.

PUBLICIDAD

En medios digitales, su canal de YouTube Vaya Vaya TV concentra entrevistas, debates y coberturas sobre polémicas del espectáculo mexicano. Dos de sus formatos más reconocidos son:

Perro Chismazo, un espacio dominical que desglosa las noticias más virales de la semana, y La Encuesta Vaya Vaya, dinámica publicada en Facebook y X que mide con alta precisión las votaciones y eliminaciones de los principales realities del país. Esa encuesta, publicada semana a semana durante la temporada en curso de La Casa de los Famosos México, se ha viralizado de manera recurrente.

La encuesta de “Vaya Vaya” anticipó la eliminación de Luis Chaparro el 30 de agosto

La noche del domingo 30 de agosto, la quinta Gala de Eliminación confirmó la salida de Luis Chaparro, creador de contenido que integraba el equipo de Aldo Rendón, Karina Torres y Ese Pérez. La producción recibió más de 16 millones de votos para definir al expulsado.

Los nominados de esa semana fueron Karina Torres, Gema Garoa, Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro. Mariana Ochoa fue la primera salvada; Ernesto Laguardia, el segundo. Karina Torres regresó en tercer lugar. Gema Garoa y Luis Chaparro disputaron el “Carrusel”, dinámica que definió la eliminación a favor de Garoa.

La Casa de los Famosos México
La encuesta de “Vaya Vaya” anticipó la eliminación de Luis Chaparro el 30 de agosto (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La encuesta de Escareño en Facebook ya anticipaba ese resultado. La medición acumulada previo a la gala colocaba a Karina Torres con 46% de respaldo, seguida de Mariana Ochoa con 40% y Ernesto Laguardia con 34%. Chaparro aparecía en el último lugar con 30%.

Lupita Villalobos arremetió contra Masad en su debut como panelista

La participación de Lupita Villalobos también generó conversación. La creadora de contenido debutó como panelista en el foro de La Casa de los Famosos México vestida con un llamativo vestido verde de encaje.

Sus críticas más directas apuntaron al participante Masad Altamimi. “Masad es un tibio, cobarde, que le gusta utilizar a las mujeres a su conveniencia”, afirmó Villalobos durante la transmisión en vivo. Jair Sánchez se sumó a esa postura y cuestionó la autenticidad del habitante: “Está forzando el contenido. Se me hace la persona más falsa, a esa chingadera no le creo”, declaró el panelista.

La audiencia pide a “Vaya Vaya” como voz fija en las galas de Televisa

Mientras algunas intervenciones de los panelistas invitados recibieron críticas o pasaron sin pena ni gloria, la recepción de Escareño fue distinta. En redes sociales, usuarios comenzaron a publicar mensajes pidiendo que “Vaya Vaya” se integre como panelista base del programa, no solo como invitado ocasional.

La propuesta parte de un argumento concreto: Escareño ya tiene una comunidad que sigue sus análisis del reality semana a semana, conoce el formato a profundidad y aportaría una perspectiva diferente a la de los panelistas recurrentes del programa. Para una parte de la audiencia, su paso por la quinta gala fue suficiente para sostener esa petición.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026Lupita VillalobosTelevisamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Gema Garoa encara a Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México: “Quiero que me digas que soy una huevona”

Un comentario que habría generado confusión terminó en un cara a cara entre ambas habitantes, con reclamos y aclaraciones

Gema Garoa encara a Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México: “Quiero que me digas que soy una huevona”

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de agosto?: línea 2 con retrasos por caída de muleta a zona de vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de agosto?: línea 2 con retrasos por caída de muleta a zona de vías

Doble nacionalidad “es una cortina de humo” que no sirve al pueblo de México: Cabeza de Vaca responde a Sheinbaum

El exgobernador de Tamaulipas cuestiona que se pretenda aceptar a quienes viven fuera para impuestos y remesas, pero excluirlos de la vida cívica, y asegura que eso sería inconstitucional

Doble nacionalidad “es una cortina de humo” que no sirve al pueblo de México: Cabeza de Vaca responde a Sheinbaum

Liga Mx: así marcha la tabla general tras 6 jornadas disputadas del Apertura 2026

Las Águilas siguen dominando y se mantienen como primer lugar

Liga Mx: así marcha la tabla general tras 6 jornadas disputadas del Apertura 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tráfico de armamento desde Texas: capturan a tres personas que transportaban más de 200 armas y cartuchos en Nuevo León

Tráfico de armamento desde Texas: capturan a tres personas que transportaban más de 200 armas y cartuchos en Nuevo León

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: aseguran 210 armas provenientes de Texas con destino a grupos criminales en Nuevo León

Violencia en Zacatecas: Gabinete de Seguridad despliega operativo en Ojocaliente tras ataque con explosivos a comandancia de la Policía Municipal

De la corona al cártel: cinco reinas de belleza que terminaron atrapadas por el narco en México

Atacan con explosivo la Comandancia de la policía municipal de Ojocaliente, Zacatecas: hay seis civiles heridos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Gema Garoa encara a Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México: “Quiero que me digas que soy una huevona”

Aldo Rendón pide hacer complot contra Mariana Ochoa y deja clara su estrategia: “Me urge que se vaya esa mujer”

El traje típico de María Vargas en Miss Universe México 2026: qué significa y por qué causó polémica

Claudia Ruiz es la ganadora de MasterChef México 24/7

DEPORTES

De Cruz Azul al Porto: Santiago Gimenez y los mexicanos que han vestido ambas camisetas

De Cruz Azul al Porto: Santiago Gimenez y los mexicanos que han vestido ambas camisetas

Liga Mx: así marcha la tabla general tras 6 jornadas disputadas del Apertura 2026

Olmecas vence en extra innings a Pericos: la Serie de Campeonato de la Zona Sur se empata

Barcelona vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde el encuentro de la Jornada 3 en LaLiga desde México

¿Cuándo y dónde ver el Mundial Femenil Sub 20 desde México?