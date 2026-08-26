5 plantas con flores perfumadas que requieren pocos cuidados

El jazmín arábigo produce flores blancas pequeñas cuyo aroma dulce y envolvente, comparable al de un perfume floral, se intensifica con el calor y puede percibirse desde varios metros de distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cinco plantas con flores perfumadas que no exigen más que sol, agua moderada y una maceta con buen drenaje llenan con su aroma cualquier rincón del hogar —balcón, cocina, sala o ventana— sin requerir conocimientos avanzados de jardinería.

La lavanda, el jazmín arábigo, la hoya, el geranio perfumado y el aliso dulce se consiguen en viveros y mercados de flores de todo México.

Las plantas perfumadas sueltan más aroma cuando reciben luz suficiente y el aire circula a su alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jazmín arábigo florece casi todo el año en climas cálidos

El jazmín arábigo (Jasminum sambac), también conocido como jazmín estrella, produce flores blancas de aroma intenso de forma casi continua en condiciones cálidas.

Es recomendable como planta de interior fragante de bajo mantenimiento, según la Extensión de la Universidad Estatal de Utah.

Una sola planta perfumada en una maceta con buen drenaje basta para aromatizar un cuarto sin difusores eléctricos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Necesita maceta con drenaje, sustrato rico en materia orgánica y riego moderado: se riega cuando el centímetro superior del sustrato está seco.

Puede adquirirse en viveros, en donde se vende la planta para jardines, terrazas y macetas.

La lavanda crece en maceta y prospera con pocos riegos

La lavanda española (Lavandula stoechas) es la variedad más recomendada para climas cálidos.

La guía de cultivo de la Extensión de la Universidad Estatal de Utah, publicada en su portal oficial, señala que una vez establecida tolera la sequía sin problema y que el riego excesivo pudre las raíces: hay que esperar a que el sustrato se seque por completo antes de volver a regar.

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La lavanda española tolera la sequía una vez establecida; el riego excesivo pudre sus raíces. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En maceta, una mezcla de 50% sustrato universal, 30% perlita y 20% arena gruesa garantiza el drenaje necesario.

La poda va después de cada floración: se retira un tercio de la altura para estimular nuevo crecimiento, nunca desde la madera vieja.

El Jardín Botánico Hernando Ruiz de Alarcón de la UNAM mantiene ejemplares de lavanda en su colección de plantas aromáticas, lo que confirma su adaptación al clima del centro del país.

El Jardín Botánico Hernando Ruiz de Alarcón de la UNAM cultiva lavanda en su colección de plantas aromáticas y medicinales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Flor de cera: florece de nuevo en el mismo tallo cada temporada

La hoya o flor de cera (Hoya carnosa) es una planta clásica de interior, fácil de cuidar y con flores fragantes.

La Extensión de la Universidad Estatal de Iowa, en su guía All About Hoyas (Todo sobre las Hoyas), indica que esta planta prospera con luz indirecta brillante y un ciclo de riego seco-húmedo: se debe regar a fondo y esperar a que el sustrato esté casi seco antes del siguiente riego.

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La hoya florece mejor cuando sus raíces están algo apretadas; una maceta demasiado grande retiene humedad en exceso y favorece la pudrición, según la Universidad de Clemson. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato que pocos conocen: nunca se deben cortar los pedúnculos una vez que la flor se marchita. La Extensión de la Universidad Estatal de Pensilvania explica que esos mismos tallitos producen nuevas flores temporada tras temporada.

El geranio perfumado suelta aroma a limón, menta o rosa con solo tocar sus hojas

El geranio perfumado (Pelargonium graveolens) libera su fragancia desde las hojas, no desde las flores.

Con solo rozar una hoja, el aroma —limón, menta, rosa o manzana según la variedad— se dispersa en el ambiente.

El geranio perfumado libera su fragancia desde las hojas, no desde las flores; con rozar una hoja el aroma se dispersa en el ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta planta tolera bien los períodos de sequía, prefiere pleno sol y requiere un sustrato bien drenado, según la Extensión de la Universidad de Illinois.

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Además, aconseja pellizcar las puntas cada dos semanas para mantenerla compacta y estimular su ramificación

Panalillo: cubre la maceta de flores con olor a miel en menos de dos meses

El panalillo, también conocido como aliso dulce (Lobularia maritima) crece entre 8 y 25 centímetros y cubre la maceta con pequeñas flores blancas, rosas o lilas. Esta planta florece entre seis y ocho semanas después de la siembra.

En México, la temporada ideal para sembrar panalillo es el otoño, cuando las temperaturas bajan y la planta florece sin el estrés del calor intenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México, la temporada ideal es el otoño, cuando el calor baja y la planta florece sin estrés. Sus semillas pueden conseguirse en tiendas de jardinería.

Esta variedad tolera la sequía moderada, pero se desarrolla mejor con una humedad constante y un suelo bien drenado, según la Extensión de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, en su base de datos de plantas Plant Toolbox.

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