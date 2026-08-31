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Gema Garoa encara a Cynthia Klitbo en La Casa de los Famosos México: “Quiero que me digas que soy una huevona”

Un comentario que habría generado confusión terminó en un cara a cara entre ambas habitantes, con reclamos y aclaraciones

La Casa de los Famosos - (ViX)
La Casa de los Famosos - (ViX)
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Gema Garoa y Cynthia Klitbo protagonizaron un tenso intercambio después de que un comentario provocara una confusión entre las habitantes de La Casa de los Famosos México. Lejos de dejar pasar el asunto, Garoa buscó aclararlo directamente con la actriz.

La conversación comenzó cuando Gema le pidió a Cynthia que reconociera lo que supuestamente había dicho sobre ella. “Quiero que me digas delante de toda la gente que soy una huevona”, reclamó Garoa, llevando el enfrentamiento directamente al punto que había generado la molestia.

Cynthia negó que se hubiera referido a Gema y explicó que sus palabras estaban relacionadas con las condiciones del cuarto. “Yo me refería a mi cuarto”, aclaró, mientras ambas intentaban reconstruir lo que había ocurrido durante la conversación anterior.

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Gema Garoa exigió una aclaración

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Ante el reclamo, Cynthia explicó que otra persona le había cuestionado por defender a Gema. “Dice: ‘Tú la defiendes y toda’. Y dije: ‘El cuarto está hecho una…’”, relató la actriz, quien insistió en que su comentario se refería al espacio donde dormía.

Gema retomó la frase y cuestionó la explicación: “Ah, está hecho una…”. Cynthia volvió a precisar: “No, a mi cuarto, mi cuarto”, intentando dejar claro que no estaba calificando a Garoa de esa manera.

Después de la aclaración, Gema pareció aceptar la explicación. “Ah, no”, respondió, mientras Cynthia confirmó: “Ok”. El intercambio, sin embargo, todavía tuvo algunos momentos de tensión entre ambas.

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Cynthia Klitbo explicó el origen del comentario

Cynthia compartió con Gema las razón por las que estalló
Cynthia compartió con Gema las razón por las que estalló con Flor Vigna (Captura de pantalla )

La actriz detalló que había recibido reclamos por defender a Gema. “A mí me estaban reclamando”, señaló, mientras Garoa respondió: “Que Ángela…”. Cynthia completó la idea: “Por defenderte”. Gema reconoció entonces: “Sí, yo sé”.

Cynthia volvió al punto central y explicó que se refería al estado del cuarto porque, según sus palabras, “no había pasado ni un trapo”. Con ello buscó dejar claro que la expresión utilizada anteriormente estaba relacionada con la limpieza del espacio y no con Garoa.

La actriz incluso remarcó que, de haber querido referirse directamente a Gema, habría especificado de quién estaba hablando. “Si te lo hubiera dicho, te hubiera dicho: ‘El cuarto’”, comentó, antes de añadir en tono coloquial: “Mi hijo”

El enfrentamiento terminó con una explicación

Cynthia Klitbo
(Captura de pantalla YouTube)

La conversación dejó expuesta la molestia de Gema por lo que había entendido como un insulto, mientras Cynthia sostuvo durante el intercambio que todo había surgido por una confusión sobre sus palabras.

Garoa había llegado al encuentro buscando que Cynthia reconociera delante de los demás el supuesto calificativo, pero la explicación de la actriz cambió el sentido de la acusación. La discusión pasó así de un reclamo directo a una aclaración sobre el comentario que había provocado el desencuentro.

El episodio mostró cómo una frase dicha dentro de la casa puede convertirse rápidamente en motivo de confrontación. Esta vez, el reclamo de Gema quedó acompañado por la explicación de Cynthia, quien mantuvo que hablaba del cuarto y no de su compañera.

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