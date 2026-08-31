México Deportes

¿Cuándo y dónde ver el Mundial Femenil Sub 20 desde México?

La Selección Mexicana busca tener una buena participación y acabar como uno de los mejores representativos del torneo

La Selección Mexicana busca tener una buena participación y acabar como uno de los mejores representativos del torneo. (X @Miseleccionfem)
La Selección Mexicana busca tener una buena participación y acabar como uno de los mejores representativos del torneo. (X @Miseleccionfem)
Guardar

La Copa Mundial Femenina Sub 20 está por comenzar, donde se reunirán las principales promesas del futbol femenil en Polonia, quienes buscarán mostrar su talento y capacidad frente a las mejores selecciones del mundo en la categoría.

México se perfila como un equipo capaz de avanzar lejos en la competencia, respaldado por una base de jugadoras que obtuvieron el tercer lugar en el pasado Mundial Sub 17 que se llevó a cabo en 2025.

Además, cuenta con futbolistas con experiencia y minutos recorridos en la Liga MX Femenil, lo que fortalece sus aspiraciones en el torneo.

Fechas y canales para ver cada uno de los partidos

Canales para ver los partidos de la Copa Mundial Femenina Sub 20. (EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda)
Canales para ver los partidos de la Copa Mundial Femenina Sub 20. (EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda)

La Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA inicia este sábado 5 de septiembre y concluirá el 27 de septiembre con la final.

Durante la fase de grupos, se disputarán cuatro partidos diarios a partir del sábado 5 de septiembre, con horarios programados a las 7:00 y 10:00 horas.

PUBLICIDAD

En México, los encuentros estarán disponibles en exclusiva a través de ViX, mientras que los partidos de la selección mexicana también se transmitirán por TUDN.

Cómo llega México al Mundial Femenil Sub 20

Valentina Murrieta recibe el Guante de Oro como mejor portera del Mundial Femenil Sub-17 en Marruecos tras una actuación sobresaliente. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem
Valentina Murrieta recibe el Guante de Oro como mejor portera del Mundial Femenil Sub-17 en Marruecos tras una actuación sobresaliente. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem

Pese a la poca atención mediática que recibe la selección, varias de sus futbolistas ya saben lo que es subir al podio en un torneo mundial, luego de obtener el tercer lugar en el Mundial Femenil Sub 17 el año pasado. Entre ellas destacan Valentina Murrieta, figura de aquel equipo, junto con Alexa Martínez, Mía Villalpando y Berenice Ibarra.

A este grupo se suman jugadoras con experiencia en la Liga MX Femenil, como Montserrat Saldívar, Alexa Soto, Alice Soto, Abril Fragoso, Michel Fong y Deiry Ramírez, quienes aportan recorrido y solidez al plantel.

PUBLICIDAD

La lista completa de futbolistas es la siguiente:

Porteras:

  • Valentina Murrieta (América)
  • Camila Vázquez (Atlas)
  • Mariángela Medina (UCLA)

Defensas:

  • Michel Fong (Tijuana)
  • Mia Villalpando (Tigres UANL)
  • Berenice Ibarra (Pachuca)
  • Alexa Martínez (Pachuca)
  • Ashlee Mora (UTEP Miners)
  • Natalia Muñoz (Tigres UANL)
  • Arantza Segura (América)
  • Ana Lorena Torres (Atlante)

Medias:

  • Abril Fragoso (Pachuca)
  • Monique Montes (Rayadas)
  • María Inés González (Tigres UANL)
  • Alexa Soto (América)
  • Yareli Valadez (Pachuca)
  • Alice Soto (Rayadas)

Delanteras:

  • Jalen Chaney (Creighton University)
  • Deiry Ramírez (Tigres UANL)
  • Noemí Villalobos (Atlas)
  • Montserrat Saldívar (América)

Con estas jugadoras, México buscará trascender y llegar lejos en la Copa Mundial Femenina Sub 20.

Calendario partidos México en el Mundial Femenil Sub 20

El conjunto azteca hizo que todo el pueblo mexicano se uniera para apoyarlas.
México celebra el pase a semifinales del Mundial Femenil Sub 17. (TW Selección Mexicana Femenil)

A continuación, te presentamos el calendario de juegos que tendrá la Selección Mexicana en el Mundial Femenil Sub 20:

México vs Benín

  • 5 de septiembre
  • Arena Katowice
  • 10:00 horas

Polonia vs México

  • 8 de septiembre
  • Arena Katowice
  • 10:00 horas

Argentina vs México

  • 11 de septiembre
  • Arena Katowice
  • 10:00 horas

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México

Temas Relacionados

Futbol FemenilCopa Mundial FemeninaMundial Femenilmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Hay clases mañana 1 de septiembre por el informe de gobierno de Sheinbaum? Esto dice la SEP

El segundo día del ciclo escolar 2026-2027 coincide con el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum y miles de padres de familia ya se preguntan si mañana hay clases

¿Hay clases mañana 1 de septiembre por el informe de gobierno de Sheinbaum? Esto dice la SEP

Hormiga loca: la plaga que invade electrodomésticos y causa cortocircuitos en casas

Supercolonias de hormiga loca irrumpen en viviendas y sistemas eléctricos de América, conoce el peligro real detrás de estos pequeños invasores y las estrategias más efectivas para combatirlos

Hormiga loca: la plaga que invade electrodomésticos y causa cortocircuitos en casas

Alertan sobre riesgos de compartir fotografías en redes sociales para este regreso a clases

La guía sugiere no difundir el nombre de la escuela ni los horarios de entrada y salida durante el regreso a clases

Alertan sobre riesgos de compartir fotografías en redes sociales para este regreso a clases

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 31 de agosto

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 31 de agosto

Temblor hoy 31 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 31 de agosto en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tráfico de armamento desde Texas: capturan a tres personas que transportaban más de 200 armas y cartuchos en Nuevo León

Tráfico de armamento desde Texas: capturan a tres personas que transportaban más de 200 armas y cartuchos en Nuevo León

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: aseguran 210 armas provenientes de Texas con destino a grupos criminales en Nuevo León

Violencia en Zacatecas: Gabinete de Seguridad despliega operativo en Ojocaliente tras ataque con explosivos a comandancia de la Policía Municipal

De la corona al cártel: cinco reinas de belleza que terminaron atrapadas por el narco en México

Atacan con explosivo la Comandancia de la policía municipal de Ojocaliente, Zacatecas: hay seis civiles heridos

ENTRETENIMIENTO

Quién es Gerardo Escareño “Vaya Vaya”: fans de LCLDF lo quieren de panelista fijo junto a Lupita Villalobos

Quién es Gerardo Escareño “Vaya Vaya”: fans de LCLDF lo quieren de panelista fijo junto a Lupita Villalobos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

El traje típico de María Vargas en Miss Universe México 2026: qué significa y por qué causó polémica

Claudia Ruiz es la ganadora de MasterChef México 24/7

Mamá de Mariana Ochoa explota contra Aldo Rendón y desmiente su salida de OV7: “Ya párele”

DEPORTES

Liga Mx: así marcha la tabla general tras 6 jornadas del Apertura 2026 disputadas

Liga Mx: así marcha la tabla general tras 6 jornadas del Apertura 2026 disputadas

Barcelona vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde el encuentro de la Jornada 3 en LaLiga desde México

El AS Mónaco ya habría conseguido equipo para Folarin Balogun y dar pie a la llegada de Erik Lira

Portero de León narró cómo fue el asalto que sufrió en su casa: “Voy atrás de él y me dispara”

Toluca cerca de sufrir una durísima baja: Helinho estaría con un pie en Rusia tras millonaria oferta