¿Cuándo y dónde ver el Mundial Femenil Sub 20 desde México?

La Copa Mundial Femenina Sub 20 está por comenzar, donde se reunirán las principales promesas del futbol femenil en Polonia, quienes buscarán mostrar su talento y capacidad frente a las mejores selecciones del mundo en la categoría.
México se perfila como un equipo capaz de avanzar lejos en la competencia, respaldado por una base de jugadoras que obtuvieron el tercer lugar en el pasado Mundial Sub 17 que se llevó a cabo en 2025.
Además, cuenta con futbolistas con experiencia y minutos recorridos en la Liga MX Femenil, lo que fortalece sus aspiraciones en el torneo.
Fechas y canales para ver cada uno de los partidos
La Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA inicia este sábado 5 de septiembre y concluirá el 27 de septiembre con la final.
Durante la fase de grupos, se disputarán cuatro partidos diarios a partir del sábado 5 de septiembre, con horarios programados a las 7:00 y 10:00 horas.
PUBLICIDAD
En México, los encuentros estarán disponibles en exclusiva a través de ViX, mientras que los partidos de la selección mexicana también se transmitirán por TUDN.
Cómo llega México al Mundial Femenil Sub 20
Pese a la poca atención mediática que recibe la selección, varias de sus futbolistas ya saben lo que es subir al podio en un torneo mundial, luego de obtener el tercer lugar en el Mundial Femenil Sub 17 el año pasado. Entre ellas destacan Valentina Murrieta, figura de aquel equipo, junto con Alexa Martínez, Mía Villalpando y Berenice Ibarra.
A este grupo se suman jugadoras con experiencia en la Liga MX Femenil, como Montserrat Saldívar, Alexa Soto, Alice Soto, Abril Fragoso, Michel Fong y Deiry Ramírez, quienes aportan recorrido y solidez al plantel.
PUBLICIDAD
La lista completa de futbolistas es la siguiente:
Porteras:
- Valentina Murrieta (América)
- Camila Vázquez (Atlas)
- Mariángela Medina (UCLA)
Defensas:
- Michel Fong (Tijuana)
- Mia Villalpando (Tigres UANL)
- Berenice Ibarra (Pachuca)
- Alexa Martínez (Pachuca)
- Ashlee Mora (UTEP Miners)
- Natalia Muñoz (Tigres UANL)
- Arantza Segura (América)
- Ana Lorena Torres (Atlante)
Medias:
- Abril Fragoso (Pachuca)
- Monique Montes (Rayadas)
- María Inés González (Tigres UANL)
- Alexa Soto (América)
- Yareli Valadez (Pachuca)
- Alice Soto (Rayadas)
Delanteras:
- Jalen Chaney (Creighton University)
- Deiry Ramírez (Tigres UANL)
- Noemí Villalobos (Atlas)
- Montserrat Saldívar (América)
Con estas jugadoras, México buscará trascender y llegar lejos en la Copa Mundial Femenina Sub 20.
Calendario partidos México en el Mundial Femenil Sub 20
A continuación, te presentamos el calendario de juegos que tendrá la Selección Mexicana en el Mundial Femenil Sub 20:
México vs Benín
- 5 de septiembre
- Arena Katowice
- 10:00 horas
Polonia vs México
- 8 de septiembre
- Arena Katowice
- 10:00 horas
Argentina vs México
- 11 de septiembre
- Arena Katowice
- 10:00 horas
*Todos los horarios son en tiempo del centro de México
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD