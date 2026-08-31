¿Cuándo y dónde ver el Mundial Femenil Sub 20 desde México?

La Selección Mexicana busca tener una buena participación y acabar como uno de los mejores representativos del torneo. (X @Miseleccionfem)

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La Copa Mundial Femenina Sub 20 está por comenzar, donde se reunirán las principales promesas del futbol femenil en Polonia, quienes buscarán mostrar su talento y capacidad frente a las mejores selecciones del mundo en la categoría.

México se perfila como un equipo capaz de avanzar lejos en la competencia, respaldado por una base de jugadoras que obtuvieron el tercer lugar en el pasado Mundial Sub 17 que se llevó a cabo en 2025.

Además, cuenta con futbolistas con experiencia y minutos recorridos en la Liga MX Femenil, lo que fortalece sus aspiraciones en el torneo.

Fechas y canales para ver cada uno de los partidos

Canales para ver los partidos de la Copa Mundial Femenina Sub 20. (EFE/ Luis Eduardo Noriega Arboleda)

La Copa Mundial Femenina Sub 20 de la FIFA inicia este sábado 5 de septiembre y concluirá el 27 de septiembre con la final.

Durante la fase de grupos, se disputarán cuatro partidos diarios a partir del sábado 5 de septiembre, con horarios programados a las 7:00 y 10:00 horas.

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En México, los encuentros estarán disponibles en exclusiva a través de ViX, mientras que los partidos de la selección mexicana también se transmitirán por TUDN.

Cómo llega México al Mundial Femenil Sub 20

Valentina Murrieta recibe el Guante de Oro como mejor portera del Mundial Femenil Sub-17 en Marruecos tras una actuación sobresaliente. Imagen cuenta de X @Miseleccionfem

Pese a la poca atención mediática que recibe la selección, varias de sus futbolistas ya saben lo que es subir al podio en un torneo mundial, luego de obtener el tercer lugar en el Mundial Femenil Sub 17 el año pasado. Entre ellas destacan Valentina Murrieta, figura de aquel equipo, junto con Alexa Martínez, Mía Villalpando y Berenice Ibarra.

A este grupo se suman jugadoras con experiencia en la Liga MX Femenil, como Montserrat Saldívar, Alexa Soto, Alice Soto, Abril Fragoso, Michel Fong y Deiry Ramírez, quienes aportan recorrido y solidez al plantel.

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La lista completa de futbolistas es la siguiente:

Porteras:

Valentina Murrieta (América)

Camila Vázquez (Atlas)

Mariángela Medina (UCLA)

Defensas:

Michel Fong (Tijuana)

Mia Villalpando (Tigres UANL)

Berenice Ibarra (Pachuca)

Alexa Martínez (Pachuca)

Ashlee Mora (UTEP Miners)

Natalia Muñoz (Tigres UANL)

Arantza Segura (América)

Ana Lorena Torres (Atlante)

Medias:

Abril Fragoso (Pachuca)

Monique Montes (Rayadas)

María Inés González (Tigres UANL)

Alexa Soto (América)

Yareli Valadez (Pachuca)

Alice Soto (Rayadas)

Delanteras:

Jalen Chaney (Creighton University)

Deiry Ramírez (Tigres UANL)

Noemí Villalobos (Atlas)

Montserrat Saldívar (América)

Con estas jugadoras, México buscará trascender y llegar lejos en la Copa Mundial Femenina Sub 20.

Calendario partidos México en el Mundial Femenil Sub 20

México celebra el pase a semifinales del Mundial Femenil Sub 17. (TW Selección Mexicana Femenil)

A continuación, te presentamos el calendario de juegos que tendrá la Selección Mexicana en el Mundial Femenil Sub 20:

México vs Benín

5 de septiembre

Arena Katowice

10:00 horas

Polonia vs México

8 de septiembre

Arena Katowice

10:00 horas

Argentina vs México

11 de septiembre

Arena Katowice

10:00 horas

*Todos los horarios son en tiempo del centro de México