México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 31 de agosto: aseguran 210 armas provenientes de Texas con destino a grupos criminales en Nuevo León

Tres personas fueron detenidas durante un operativo sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey; el decomiso incluye 195 armas largas y 15 cortas

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13:24 hsHoy

Aseguran 210 armas provenientes de Texas con destino a grupos criminales en Nuevo León

Tres personas fueron detenidas en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, cuando transportaban 210 armas de fuego provenientes de Texas, Estados Unidos, que presuntamente tenían como destino grupos criminales en México. El aseguramiento fue realizado por fuerzas federales durante un operativo sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey.

Información ampliada:

/mexico/2026/08/31/trafico-de-armamento-desde-texas-capturan-a-tres-personas-que-transportaban-mas-de-200-armas-y-cartuchos-en-nuevo-leon/

12:56 hsHoy

Gabinete de Seguridad despliega acciones tras ataque con explosivo contra comandancia de Ojocaliente

El Gabinete de Seguridad informó esta mañana que las instituciones que lo integran colaboran con las autoridades de Zacatecas para esclarecer el ataque con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente e identificar y detener a los responsables. La agresión se registró la noche de este domingo.

Información ampliada sobre el ataque:

Violencia en Zacatecas: Gabinete de Seguridad despliega operativo en Ojinaga tras ataque con explosivos a comandancia de la Policía Municipal

Como resultado de la agresión seis personas resultaron lesionadas

Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

El Gabinete de Seguridad informó que desplegó un operativo en el municipio de Ojinaga, Zacatecas, tras el ataque con explosivo a la Comandancia de la Policía Municipal que dejó como saldo seis personas lesionadas.

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