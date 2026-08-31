México

Violencia en Zacatecas: Gabinete de Seguridad despliega operativo en Ojocaliente tras ataque con explosivos a comandancia de la Policía Municipal

Como resultado de la agresión seis personas resultaron lesionadas

Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

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El Gabinete de Seguridad informó que desplegó un operativo en el municipio de Ojocaliente, Zacatecas, tras el ataque con explosivo a la Comandancia de la Policía Municipal que dejó como saldo seis personas lesionadas.

Con esto se planea proteger a la población ante los hechos violentos. Asimismo, las autoridades detallaron que se encuentran colaborando con el gobierno estatal en las investigaciones para esclarecer los hechos y lograr detener a los responsables.

Así fue la agresión contra la Comandancia Municipal: suman 3 en menos de una semana

El ataque con explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal se registró durante la noche de este domingo 30 de agosto, provocando un despliegue de elementos de seguridad y emergencias en la zona.

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Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de gobierno de Zacatecas, informó en un primer momento que un vehículo que transitaba por el lugar arrojó un artefacto explosivo contra las instalaciones de la corporación; sin embargo, más tarde detalló que las indagatorias preliminares permitieron identificar que el explosivo fue colocado en un automóvil particular.

La detonación provocó daños físicos tanto en la comandancia como en inmuebles que se encuentran en las inmediaciones, además de que dejó como saldo 6 civiles lesionados; una mujer policía herida; 11 vehículos y 2 patrullas afectadas.

Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

El secretario informó que tras los hechos se reformó de inmediato el operativo de seguridad en la zona con el objetivo de localizar a los responsables, por lo que al poco tiempo se controló la situación.

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Hasta el momento ninguna persona ha sido detenida por la agresión contra la comandancia de la Policía Municipal.

*Información en desarrollo...

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