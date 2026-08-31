México

Los mejores memes que divierten en redes tras el inicio del ciclo escolar 2026-2027: “Feliz regreso a clases”

Desde el madrugón obligatorio hasta la emoción de los padres al ver a sus hijos con uniforme nuevo, los usuarios convirtieron las situaciones más cotidianas del primer día en material de humor

Los mejores memes que provocó el regreso a clases 2026 para miles de estudiantes de educación básica (RS)
Los mejores memes que provocó el regreso a clases 2026 para miles de estudiantes de educación básica (RS)
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Este lunes 31 de agosto, miles de estudiantes de educación básica en México regresaron a las aulas para arrancar el ciclo escolar 2026-2027, y las redes sociales respondieron como siempre: con memes.

Desde el madrugón obligatorio hasta la emoción de los padres al ver a sus hijos con uniforme nuevo, los usuarios convirtieron las situaciones más cotidianas del primer día en material de humor que circuló desde las primeras horas del día.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación el calendario oficial: 185 días de clases para preescolar, primaria y secundaria, con cierre el 9 de julio de 2027.

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Uniformes, mochilas y el madrugón: los temas que dominaron los memes del 31 de agosto

En X, el regreso a clases dio pie a hilarantes memes.
En X, el regreso a clases dio pie a hilarantes memes. (Captura de pantalla, X)
El regreso a clases dejó hilarantes memes en X.
El regreso a clases dejó hilarantes memes en X. (Foto: Captura de pantalla, X9
Usuarios de redes sociales recurrieron al humor para lidiar con el regreso a clases.
Usuarios de redes sociales recurrieron al humor para lidiar con el regreso a clases. (Foto: Captura de pantalla, X)
Memes de regreso a clases
Memes de regreso a clases
Memes de regreso a clases
Memes de regreso a clases
Memes de regreso a clases
Memes de regreso a clases
Memes de regreso a clases
Memes de regreso a clases
Memes sobre el regreso a clases 2024.
Para muchos padres de familia, el regreso a clases marca el inicio oficial del AÑo Nuevo. Crédito: FB

El regreso a clases trajo consigo las imágenes de siempre: niños con mochila nueva, uniformes recién planchados y fotografías en la puerta de la casa antes de salir. Los padres documentaron el momento en sus redes, mientras que otro sector de usuarios aprovechó exactamente esas mismas escenas para armar sus chistes.

Los memes más compartidos giraron en torno a dos ejes: el fin del descanso y la vuelta al madrugón. Imágenes con personajes de series, capturas de películas y reacciones de famosos se reciclaron para representar la cara de quien tiene que poner el despertador antes de las 6 de la mañana después de semanas de vacaciones.

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El segundo eje fue el de los padres. Lejos de la tristeza que suele atribuírseles, varios memes los mostraron celebrando, con referencias a tener la casa en silencio o recuperar la rutina. La dualidad entre la nostalgia de los hijos que crecen y el alivio de los adultos fue uno de los contrastes más explotados por los usuarios.

Los estudiantes también esperaban el regreso: el reencuentro con amigos, otro ángulo del humor

No todo fue queja. Una parte de los memes reflejó la emoción genuina de los estudiantes por volver a ver a sus compañeros. Las referencias al reencuentro entre amigos después del verano aparecieron con formatos de abrazos exagerados, personajes dramáticos y frases del tipo “feliz regreso a clases” con doble intención: ironía para unos, sinceridad para otros.

También circularon publicaciones con un tono más nostálgico, especialmente entre padres que notaron cuánto crecieron sus hijos durante las vacaciones. Ese tipo de contenido mezcló el humor con algo de sentimentalismo, y tuvo buen alcance en plataformas como X, Facebook e Instagram.

Memes sobre el regreso a clases 2024.
Usuarios hicieron mención a las tareas de último momento. Crédito: FB
Memes sobre el regreso a clases.
Algunos memes rayaron en lo tierno. Crédito: Facebook.
Calzado Yuyin
Calzado Yuyin
Los memes más divertidos del regreso a clases
Los memes más divertidos del regreso a clases
Los memes más divertidos del regreso a clases
Los memes más divertidos del regreso a clases

SEP: 185 días de clases, dos recesos y ocho sesiones del Consejo Técnico Escolar

La SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el calendario oficial del ciclo escolar 2026-2027, aplicable a las 32 entidades del país para educación preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El ciclo arranca este 31 de agosto de 2026 y concluye el 9 de julio de 2027, con un total de 185 días de clases. Antes del inicio formal, del 24 al 28 de agosto se llevó a cabo la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE).

A lo largo del ciclo se realizarán ocho sesiones ordinarias del CTE: el 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026; y el 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

Dos periodos de receso y fechas de suspensión de labores docentes

El calendario contempla dos periodos de receso escolar. El primero va del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, con regreso a clases el 7 de enero. El segundo abarca del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Las suspensiones de labores docentes programadas son: 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre y 25 de diciembre de 2026; además del 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.

Educación normal: 190 días con cierre el 13 de julio de 2027

Para muchos, el humor funciona como un escape frente a una jornada que mezcla ansiedad y nostalgia.
Para muchos, el humor funciona como un escape frente a una jornada que mezcla ansiedad y nostalgia. (Facebook)
Más allá del estrés y los gastos, los memes del regreso a clases reflejan una tradición digital que año con año gana fuerza.
Más allá del estrés y los gastos, los memes del regreso a clases reflejan una tradición digital que año con año gana fuerza. (Facebook)
El regreso a clases 2025-2026 llegó acompañado de un fenómeno que ya se volvió tradición en México: los memes.
El regreso a clases 2025-2026 llegó acompañado de un fenómeno que ya se volvió tradición en México: los memes. (Facebook)

Para las instituciones de educación normal y las dedicadas a la formación de docentes, el calendario es distinto. El ciclo también inicia el 31 de agosto, pero contempla 190 días de clases y concluye el 13 de julio de 2027. Antes del arranque, del 17 al 28 de agosto se desarrolló el Periodo de Planeación y Habilitación Docente.

Preinscripciones para el ciclo 2027-2028: del 2 al 12 de febrero de 2027

Los padres que tengan hijos por ingresar a preescolar, primer grado de primaria o primer grado de secundaria en el siguiente ciclo escolar deberán realizar las preinscripciones del 2 al 12 de febrero de 2027, según establece el calendario publicado por la SEP en el DOF.

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