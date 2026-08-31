México

EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 31 de agosto

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de que Laura Itzel Castillo, se incorpora como titular de la Secretaría de las Mujeres, asimismo, acerca de la elección de Morena para que el senador Higinio Martínez presida el Senado de la República.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.

12:28 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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