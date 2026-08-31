EN VIVO | La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy lunes 31 de agosto

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría hablar acerca de que Laura Itzel Castillo, se incorpora como titular de la Secretaría de las Mujeres, asimismo, acerca de la elección de Morena para que el senador Higinio Martínez presida el Senado de la República.

Sin embargo, la agenda de la mandataria está sujeta a cambios.