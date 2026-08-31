Aldo Rendón pide hacer complot contra Mariana Ochoa y deja clara su estrategia: “Me urge que se vaya esa mujer”

La Casa de los Famosos - (X)

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Tras la gala de eliminación en la que Luis Chaparro abandonó La Casa de los Famosos México 2026, Aldo Rendón protagonizó una conversación con Gema Garoa y otros compañeros en la que volvió a quedar expuesta la tensión que mantiene con una de las habitantes.

Mientras hablaban sobre quiénes permanecían unidos dentro de la casa, Rendón lanzó una frase que rápidamente marcó el tono de la charla: “Las fuerzas seguirán unidas”. Poco después, el estilista reveló su hartazgo y fue contundente: “Me urge que se vaya esa mujer a mí”.

La conversación ocurrió mientras estaban presentes Gema Garoa, Ese Pérez, Brianda Deyanara, Memo Schutz y otros compañeros. Aunque Rendón aseguró que no quería hacer más grande el conflicto, sus palabras dejaron ver que la rivalidad continúa y que pretende mantener una postura distante

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Aldo Rendón pide dejar de lado a su compañera

Mariana Ochoa se salvó de la eliminación en la quinta gala, pero al volver a la casa encontró a Aldo Rendón y Gema Garoa hablando de ella a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

Después de la salida de Luis Chaparro, Aldo Rendón conversó con Gema Garoa, Ese Pérez, Brianda Deyanara, Memo Schutz y otros habitantes. En medio de la charla, Garoa comenzó a contar cuántos integrantes permanecían unidos, mientras Rendón resumió la situación con una frase: “Las fuerzas seguirán unidas”.

Sin embargo, el tono cambió cuando Aldo habló de una mujer dentro del reality. “Me urge que se vaya esa mujer a mí”, expresó. Ante la pregunta de Ese Pérez sobre lo que ocurría, Rendón respondió: “Siento que nunca… siento que la estamos haciendo más grande”.

Garoa coincidió con la percepción de su compañero. Rendón insistió en que debían evitar confrontaciones: “Ya no hay que pelarla”. Cuando Gema preguntó si eso significaba no hablarle, él fue más directo: “No hay que hablarle” y agregó que tampoco debían nominarla, sino “dejarla que descanse”.

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La conversación tomó un giro entre bromas

Minutos después de que Mariana Ochoa se salvara de la eliminación, Gema Garoa la atacó a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

Garoa quiso saber qué harían si aquella persona se acercaba para preguntarles algo. La respuesta de Rendón fue mantener una distancia calculada: “Pues contestarle y ya”, mientras Garoa completó la idea: “No seguirle la plática”.

La charla continuó entre bromas y comentarios sobre otros habitantes. Cuando le preguntaron si algo le había dolido, Aldo respondió: “Cero”. Incluso aseguró que, cuando ella llegara, él se levantaría, dejando claro que no pretendía protagonizar una confrontación directa.

El ambiente terminó relajándose. Entre risas, Garoa lanzó un comentario sobre su apariencia y Rendón hizo otra observación: “Pasaste de Nicole Kidman a una bruja con trenzas”. Gema respondió con humor: “Esta es mi realidad, no la que estaba allá”, mientras la conversación se alejaba momentáneamente del conflicto.

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El antecedente con Mariana Ochoa vuelve a cobrar fuerza

Mariana Ochoa acusó a Flor Vigna de fingir un romance con Ese Pérez para generar contenido dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube)

El intercambio ocurre después de una serie de comentarios de Aldo Rendón y Gema Garoa sobre Mariana Ochoa. Tras una gala, ambos criticaron el vestido de la cantante y lo calificaron como “naco” y “horrible”, mientras también hicieron comentarios sobre su apariencia.

Posteriormente, mientras Mariana se cambiaba de ropa, Rendón elevó el tono y la llamó “gata naca, inmunda, asquerosa”, además de cuestionar por qué querrían tenerla dentro del grupo. Garoa también participó en las críticas relacionadas con las extensiones de Ochoa.

La tensión entre ambos no es reciente. De acuerdo con el contexto proporcionado, desde el regreso de Mariana al reality han existido burlas de Rendón hacia ella y la cantante ya le había reclamado públicamente por su actitud. Ahora, después de la eliminación de Luis Chaparro, la frase de Aldo —“Me urge que se vaya esa mujer”— vuelve a encender una rivalidad que sigue dando de qué hablar dentro de la casa.

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