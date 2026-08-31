México

Regulación de celulares en escuelas de México: 81% de maestros pide reglas de uso en las aulas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la importancia de regular el uso de dispositivos móviles en las escuelas, ante los efectos que el uso excesivo de redes sociales puede tener en niñas, niños y jóvenes

Mario Delgado Carrillo viste un saco oscuro y una camisa azul frente a un pasillo con arcos de piedra
Mario Delgado Carrillo informa sobre los resultados de la encuesta aplicada a docentes acerca del uso de celulares y pantallas en las aulas. (Presidencia)
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El secretario de la Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, presenta en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este lunes 31 de agosto, los resultados de las 565 mil 396 encuestas aplicadas a los docentes acerca de su opinión sobre el uso de pantallas y celulares en las aulas, donde, según los resultados, el 81% está a favor de que haya lineamientos para garantizar un uso seguro y con fines pedagógicos que han experimentado los maestros. Otros de los resultados de los cuestionarios son:

  • 48% presenta dificultad para mantener la atención.
  • 40.5% reporta dificultad para recordar información.
  • 40.1% tiene dificultad para resolver problemas.
  • 35.9% muestra menor disposición para actividades físicas.

Los maestros recomendaron que:

  • Se crean protocolos para atender situaciones de riesgo.
  • Acuerdos con los padres de familia.

Información en proceso...

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