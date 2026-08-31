El traje típico de María Vargas en Miss Universe México 2026: qué significa y por qué causó polémica

(Instagram: st_loa_ y joelgarciaaltamodaoficial)

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Cosmos Wixárika, el traje típico con el que María Vargas representará a México en Miss Universe 2026, ganó la competencia de Traje Nacional el pasado 26 de agosto en Los Cabos y desató una ola de reacciones divididas en redes sociales que no se ha detenido desde entonces.

El diseño, creado por el jalisciense Joel García, viajará en noviembre al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, para la edición número 75 del certamen internacional, donde María Vargas representará a México.

El traje quedó entre los cinco finalistas de la competencia de Traje Nacional junto a los diseños de Michoacán, Coahuila, Zacatecas y Sinaloa, antes de obtener el primer lugar.

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Qué es el Cosmos Wixárika y cómo está construido el traje

María Vargas, traje típico Miss Universe México 2026. (Instagram: jielgarciaaltamodaoficial)

El nombre hace referencia a la cosmovisión del pueblo wixárika, también conocido como huichol, cuya presencia histórica se extiende por regiones de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas. La iconografía wixárika se asocia con elementos de la naturaleza y la espiritualidad: el venado, el maíz, el peyote, el águila y figuras geométricas que aparecen con frecuencia en sus artesanías.

Uno de los símbolos más reconocibles de esta cultura es el tzicurri, conocido popularmente como “ojo de Dios”, vinculado con la visión, la protección y el mundo espiritual. La organización no ha publicado una ficha técnica oficial que explique qué elementos del traje corresponden específicamente a esa iconografía, ni sus materiales exactos, dimensiones, peso o tiempo de elaboración.

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Lo que sí es visible en las imágenes del desfile es la construcción del traje y su referencia central. La silueta completa —la espaldera en forma de abanico que se abre hacia los lados, la paleta enteramente rosa, el tocado que evoca una cresta y los brazos extendidos durante la pasarela— construye la figura de un flamenco en vuelo, ave cuya presencia también forma parte del universo natural que nutre la cosmovisión wixárika.

María Vargas, traje típico Miss Universe México 2026. (Instagram: jielgarciaaltamodaoficial)

La pieza central es un body o mono de manga larga en malla transparente, cubierto de cristales, lentejuelas y abalorios en tonos de rosa fuscia y rosa pastel. El conjunto es monocromático: toda la paleta se mueve dentro de esa gama. En la cabeza, Vargas llevó un tocado cubierto de cristales rosas del que emerge un penacho voluminoso de plumas de avestruz y faisán teñidas en distintos tonos de rosa. De las mangas y el torso cuelgan flecos de cuentas que añaden movimiento al desfile. La característica más llamativa es la espaldera: un abanico de grandes dimensiones compuesto por plumas de faisán de tallo largo y plumas de avestruz suaves, dispuestas en forma de flor detrás de la figura de la candidata.

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El diseñador Joel García describió el proceso en una publicación de Instagram: “Hay diseños que se crean y otros que se viven. Este proyecto representó meses de trabajo, aprendizaje y entrega absoluta. Verlo finalmente sobre la pasarela del concurso de diseñadores de Miss Universe México fue un momento que difícilmente olvidaré.”

Por qué el traje dividió a las redes desde el primer momento

María Vargas, traje típico Miss Universe México 2026. (Instagram: jielgarciaaltamodaoficial)

Las reacciones en Instagram y X arrancaron en cuanto el traje apareció en la pasarela del 26 de agosto y se intensificaron con el paso de las últimas horas.

Las críticas más frecuentes apuntan en dos direcciones. La primera: que en el diseño “no se ve México”, con usuarios que preguntan qué tiene de representativo para el país frente a una audiencia internacional.

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La segunda: que hay trajes de otras entidades que merecían el primer lugar, y que la victoria de Jalisco en ambas categorías olía a favoritismo. Algunos comentarios comparan el Cosmos Wixárika con trajes de plumas de otros países participantes en certámenes similares, apuntando que fácilmente podría confundirse con un traje de Brasil.

Quién es María Vargas, la jalisciense que se llevó la corona

Fátima Bosch incitó a participantes de Miss Universo México a abrazar a la nueva reina María Vargas de Jalisco (RS)

Vargas tiene 28 años y es originaria de Jalisco. Estudió la licenciatura en Negocios Internacionales y construyó una trayectoria paralela como escritora y empresaria antes de llegar a Los Cabos. Su historia en los certámenes arranca desde joven: en 2010, cuando tenía 12 años, vio el triunfo de la tapatía Ximena Navarrete en Miss Universe y algo cambió.

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“Fue un momento muy shockeante, la primera vez que vi a una mujer haciendo algo que a mí me gustaría algún día”, dijo Vargas en una entrevista con el canal de YouTube Coronas de la Belleza tras participar en Mexicana Universal 2022.

A los 17 años envió sus datos y fotografías a Nuestra Belleza. No recibió respuesta, pero siguió insistiendo. Su recorrido en los certámenes incluye Miss Jalisco 2018, competencia en la que llegó al Top 5; posteriormente obtuvo la corona de Mexicana Universal Jalisco 2021 y representó al estado en Mexicana Universal 2022.

Fuera de las pasarelas, en 2020 creó María Vargas Company, empresa con la que lanzó Sense, un suero facial dirigido a pieles mixtas o sensibles. También es autora del libro Miss Trouble: La reina de los problemas, publicado por la editorial tapatía Shanti Nilaya. “Así me autodenominé, me autocoroné, porque esta reina peculiar tiene su propia corona”, dijo Vargas al programa Sale el sol. Actualmente trabaja en la segunda parte.

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Durante Miss Universe México 2026, Vargas centró parte de su discurso en el legado de Fátima Bosch, quien alzó la voz tras ser insultada por el empresario Nawat Itsaragrisil, quien posteriormente la demandó por presunta difamación. “El pasado noviembre el universo conoció el poder de una mujer mexicana cuando alza la voz; a mí me encantaría continuar con ese legado para demostrar que la voz no solamente se alza para hablar por los demás, sino para escuchar mejor y demostrar que alzar la voz no solamente ayuda al prójimo, sino que también abre puertas que anteriormente nos cerraron”, expresó Vargas durante el certamen.

Cómo quedó el Top de Miss Universe México 2026

Miss Universe México 2026 candidatas. (Instagram)

La competencia arrancó con 32 candidatas. El Top 16 quedó integrado por las representantes de Colima, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Baja California, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Yucatán, Tabasco, Ciudad de México, Morelos, Baja California Sur, Durango, Jalisco y Michoacán.

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Tras la pasarela en vestido de noche, el jurado recortó la lista al Top 10: Tabasco, Nuevo León, Jalisco, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Ciudad de México.

La ronda de preguntas definió al Top 5. Vargas, de Jalisco, se coronó ganadora. Mariana Macías, de Michoacán, quedó como primera finalista; Fernanda Abaroa, de Guerrero, como segunda; Génesis Vera, de Veracruz, como tercera, y Ximena Ochoa, de Ciudad de México, como cuarta finalista.

Será durante el desfile de trajes nacionales de Miss Universe 2026, programado para el 21 de noviembre, cuando el Cosmos Wixárika se presente ante una audiencia global. La gran final del certamen internacional está fijada para el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico.

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