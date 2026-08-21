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Infusión de flor de azahar: tradición en la cultura mexicana para la calma y el sueño

Descubre cómo la infusión de flor de azahar ayuda a relajar la mente, mejorar el sueño y aliviar tensiones

Infografía con una taza de té, flores de azahar e ilustraciones de una mujer relajada bajo un árbol, durmiendo y tocando su estómago.
Los beneficios del té de flor de azahar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La infusión de flor de azahar es una bebida tradicional en México que se prepara a partir de las flores del naranjo amargo o agrio (Citrus aurantium), y en menor medida del naranjo dulce (Citrus sinensis).

Se utiliza principalmente como remedio casero para calmar los nervios y favorecer el sueño, práctica documentada desde hace siglos y respaldada actualmente por instituciones académicas y sanitarias como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El uso de esta infusión se recomienda como auxiliar en el manejo de ansiedad leve e insomnio, siempre en combinación con atención médica cuando la situación lo requiere.

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Respaldo científico e histórico del uso del azahar en México

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, desarrollada por la UNAM, recoge el uso antiguo y extendido de la flor de azahar en México.

Este repositorio describe cómo la infusión de flores y hojas de Citrus aurantium se emplea para tratar trastornos digestivos, respiratorios y nerviosos, incluyendo el insomnio.

Los aceites esenciales presentes en estas flores, ricos en compuestos como linalool y limoneno, ejercen una acción sedante, antiespasmódica e hipnótica sobre el sistema nervioso central.

Además, la biblioteca señala que la aplicación de la naranja agria para calmar los nervios y combatir el insomnio ha sido validada experimentalmente, lo que aporta respaldo científico a su uso tradicional.

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La UNAM advierte que la información disponible tiene fines de divulgación e investigación, y no constituye una prescripción médica.

Sin embargo, el reconocimiento institucional de los efectos sedantes y ansiolíticos de la infusión refuerza su lugar en la cultura mexicana como recurso de autocuidado, especialmente cuando se consume de forma informada y prudente.

Una mujer en pijama sostiene una taza mientras bebe en su cama, junto a una mesa de noche con una lámpara y flores secas.
Los aceites esenciales presentes en estas flores, ricos en compuestos como linalool y limoneno, ejercen una acción sedante, antiespasmódica e hipnótica sobre el sistema nervioso central. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Té de azahar y bienestar

En canales de divulgación como UNAMirada a la Ciencia y Ciencia UNAM, se ha difundido que el té de flores de azahar “produce tranquilidad y facilita el dormir”.

Estas publicaciones explican que existe una sustancia específica en la flor responsable de estos efectos sedantes y que el conocimiento científico ayuda a comprender por qué este remedio tradicional es percibido como efectivo por la población.

Las publicaciones de la UNAM subrayan que el té de azahar, además de estar arraigado en la cultura popular, cuenta con respaldo científico vinculado a su composición química y a los efectos que ejerce sobre el sistema nervioso.

Este respaldo institucional fomenta el uso responsable de la infusión y su integración informada dentro de rutinas de bienestar y manejo del estrés cotidiano.

Estudios etnobotánicos y atención primaria

El IMSS, a través de investigaciones etnobotánicas, ha documentado el uso de plantas medicinales como la naranja agria en el tratamiento tradicional de la ansiedad y el insomnio.

Durante la década de 1980, el programa IMSS-COPLAMAR realizó una encuesta nacional para identificar especies botánicas empleadas en el manejo popular de trastornos mentales, entre ellas el Citrus aurantium.

La Revista Médica del IMSS ha publicado artículos que confirman el uso frecuente de esta planta como sedante leve en la medicina tradicional.

Estos trabajos destacan la importancia de que los servicios de salud conozcan y valoren los recursos fitoterapéuticos utilizados por la población, no solo para identificar posibles interacciones con tratamientos médicos, sino también para mejorar la educación sanitaria y la atención primaria.

Tetera de vidrio con infusión humeante y flores, taza servida, tazón con flores secas y tarro de miel sobre mesa de madera.
El té de azahar, además de estar arraigado en la cultura popular, cuenta con respaldo científico vinculado a su composición química y a los efectos que ejerce sobre el sistema nervioso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evidencia científica internacional: compuestos activos y efectos clínicos

En la literatura científica internacional, revisiones y ensayos clínicos han confirmado que los preparados de Citrus aurantium (especialmente el aceite esencial y el destilado floral) muestran efectos ansiolíticos y favorecedores del sueño.

Estudios publicados en bases como PubMed describen que el linalool y otros terpenos presentes en la flor contribuyen a la reducción de la ansiedad y la mejora de la calidad del sueño en contextos clínicos, como en mujeres posmenopáusicas.

Estos hallazgos sugieren que los efectos percibidos del té de azahar tienen una base fisiológica comprobable.

La convergencia de datos tradicionales y modernos ha hecho que la infusión de azahar sea considerada un fitoterapéutico legítimo para el manejo de ansiedad leve e insomnio, siempre bajo recomendaciones de uso prudente.

Prácticas de preparación y recomendaciones de uso

La preparación tradicional de la infusión consiste en verter agua caliente (80–90 °C) sobre una cucharada de flores secas y dejar reposar tapado entre cinco y diez minutos antes de consumirla. Se puede tomar hasta tres veces al día, preferentemente antes de dormir.

Las fuentes institucionales subrayan la importancia de evitar el consumo excesivo y de consultar con un profesional de la salud en caso de embarazo, lactancia o padecimientos crónicos.

Se recomienda no sustituir tratamientos médicos prescritos por la infusión, especialmente en casos de ansiedad grave o insomnio persistente.

Infografía ilustrada que explica la medida, temperatura, reposo y recomendaciones para consumir la infusión de flor de azahar.
Pasos para preparar la infusión de flor de azahar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cultura, accesibilidad y rol en la salud pública

El azahar es una planta de fácil acceso en México, lo que ha permitido su integración tanto en el ámbito doméstico como en el comunitario.

En contextos donde el acceso al sistema de salud es limitado, la infusión de flor de azahar se utiliza como recurso de primera línea para el alivio de síntomas leves de ansiedad y problemas de sueño.

La Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana y los estudios del IMSS muestran que la popularidad del azahar responde tanto a su eficacia relativa como a su valor cultural.

Sin embargo, advierten sobre la necesidad de regular la calidad de los productos herbales y de educar a la población sobre los límites y precauciones del uso de remedios tradicionales.

Integración de tradición y salud basada en evidencia

El caso de la infusión de flor de azahar ilustra cómo una práctica cultural puede recibir respaldo científico y ser integrada de manera crítica en estrategias de bienestar y atención primaria.

Las instituciones académicas y de salud mexicanas coinciden en que el té de azahar es un recurso válido para la calma y el sueño, siempre que se utilice de forma informada, complementaria y dentro de un marco de seguridad.

Así, la infusión de flor de azahar permanece como un símbolo de serenidad y autocuidado, enlazando la tradición mexicana con los avances de la ciencia y la salud pública.

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