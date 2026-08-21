FGR revela la operación de la red de huachicol fiscal integrada por los hermanos Farías Laguna

La fiscal general Ernestina Godoy emitió un pronunciamiento luego de confirmarse la entrega de Fernando Farías a autoridades mexicanas. Crédito: FGR

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La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, reveló este jueves 20 de agosto los detalles del esquema de operación de la red de huachicol fiscal marítimo presuntamente encabezada por los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del extitular de la Secretaría de Marina (Semar), José Rafael Ojeda Durán.

El mensaje llegó luego de confirmarse que el exmando naval Fernando Farías Laguna fue deportado de Argentina y entregado a autoridades mexicanas, para ser trasladado y que pueda enfrentar los cargos por delincuencia organizada en materia de hidrocarburos que le imputan.

Mensaje con relación al traslado de Fernando “N”. Captura de pantalla.

Según datos revelador por Godoy Ramos, la afectación económica a la organización criminal, solo por los hidrocarburos recuperados en los primeros operativos, asciende a más de 340 millones de pesos. Además, en las acciones contra la red se han asegurado 86 pipas, 29 autotanques y 3 inmuebles. Con Fernando Farías Laguna en manos de autoridades mexicanas suman 16 personas detenidas, entre ellas 12 exservidores públicos.

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Además, la fiscal reafirmó que el esquema criminal comenzó a ser investigado por la FGR en 2024, cuando almirante secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles compartió a Alejandro Gertz Manero los primeros indicios de las operaciones de la red delictiva.

Buques tanque declaraban hidrocarburo como aceites para evadir impuestos

La organización, según Godoy, operaba mediante buques tanque que llegaban a los puertos de Tampico y Ensenada declarando hidrocarburos como aceites o aditivos. Con esa maniobra evadían el pago de impuestos.

Además, la fiscal afirmó que agentes aduanales corruptos realizaban revisiones simuladas, manipulaban pedimentos y adulteraban volúmenes y muestras del producto.

Una vez descargado el combustible, empresas legalmente constituidas lo transportaban y distribuían hacia estaciones de servicio. Esas mismas empresas operaban como vehículos para lavar el dinero obtenido ilícitamente. La FGR documentó la operación de este esquema en cinco estados:

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Tamaulipas

Baja California

Colima

Sonora

Ciudad de México

El primer golpe contra la organización ocurrió en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon con cerca de ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas.

Este fue el golpe que destapó la red criminal integrada por mandos de la Secretaría de Marina. Crédito: Semar

Días después, el Gabinete de Seguridad detectó una operación similar en Ensenada, donde un segundo buque ingresó ilegalmente con una cantidad equivalente de combustible.

La fiscal informó que la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) reconstruyó el modus operandi de la red y obtuvo evidencia de pedimentos manipulados, revisiones falsas y adulteración en registros de volumen. Con esa base, el Ministerio Público Federal solicitó y obtuvo múltiples órdenes de aprehensión, entre ellas la de Fernando Farías Laguna.

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Godoy señaló que las investigaciones no se detuvieron en los primeros detenidos. El seguimiento al esquema aportó elementos para solicitar nuevas órdenes de aprehensión contra accionistas, apoderados legales, socios y enlaces en seis estados relacionados directamente con la distribución.

Godoy: Fernando Farías Laguna ingresará al Altiplano a disposición del juez que lo requirió

La fiscal también se refirió al operativo que permitió traer a Fernando Farías Laguna de regreso a territorio mexicano. El traslado fue resultado del trabajo coordinado entre la FGR, la Semar, la SSPC y la SRE, además de la colaboración de autoridades de Estados Unidos y de Argentina. En el caso concreto de EEUU, no se sabe hasta el momento cuál fue la participación que tuvo.

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Una vez en territorio nacional, Fernando Farías será internado en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, en el Altiplano, a disposición del juez de control que lo requirió.

Godoy informó que ha instruido que los trabajos de investigación continúen con rigor y profundidad, y que seguirá informando al pueblo de México sobre los avances en la desarticulación de las operaciones irregulares con productos derivados del petróleo. Cerró su mensaje con una advertencia directa: “Donde hay impunidad, habrá investigación; donde hay crimen, habrá consecuencias”.