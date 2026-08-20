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Jorge Álvarez Máynez pide esclarecer la eliminación del ascenso y descenso en la Liga Mx

El excandidato a la Presidencia de México volvió acudir ante la Comisión Nacional Antimonopolio, para investigar posibles decisiones que impiden acceso a nuevo clubes mexicanos

Primer plano de un hombre sonriendo con camiseta roja y blanca del Arsenal en un aeropuerto. Se ven personas, asientos, tiendas y un cartel de Zona 4 al fondo.
El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano pide investigar la eliminación del ascenso y descenso (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En un lapso de siete días, Jorge Álvarez Máynez, expostulante presidencial y vigente coordinador nacional del partido Movimiento Ciudadano, envío una carta a la Comisión Nacional Antimonopolio por el tema relacionado al ascenso y descenso en el Futbol Mexicano.

Esta nueva solicitud se debe a las recientes declaraciones del presidente ejecutivo de la Liga Mx, Francisco Iturbide Cera, quien reconoció de manera pública que el nuevo modelo deportivo es “una liga cerrada de franquicias” tras ser anunciada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Jorge Álvarez Máynez, por mi propio derecho y en mi calidad de ciudadano mexicano señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones, el ubicado en Louisiana #113, esquina Nueva York, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, y autorizando para tales efectos, indistintamente a los CC Juan Manuel Ramírez Velasco, Fernanda Isabel Saud Maldonado, Axel Reyna Mendoza, Imelda Lara Islas, Eduardo Yair Martínez Díaz, Karla Álvarez González, Luis Alonso Fernández Colosio y César Eduardo Carpio Hernández, con el debido respeto comparecemos para exponer:

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“Con fundamento en los artículos 1°, 4°, 5°, 8°, 25, 28, 35 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco a solicitar se analicen e investiguen los posibles actos monopólicos y las violaciones a principios y derechos constitucionales que pudieran derivarse de la eliminación del sistema de ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX, por parte de la Federación Mexicana de Futbol", dice la carta presentada por Álvarez Máynez.

El político mexicano sostiene que la eliminación o suspensión indefinida del ascenso y descenso en el Futbol de México representa una “barrera de entrada que beneficia a los clubes que ya integran la Liga MX y limita la competencia de otros clubes e inversionistas”.

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Máynez presentó investigación para exigir el regreso del ascenso y descenso

Jorge Álvarez Máynez envío petición ante la Comisión Nacional Antimonopolio para investigar la eliminación del ascenso y descenso
Jorge Álvarez Máynez envío petición ante la Comisión Nacional Antimonopolio para investigar la eliminación del ascenso y descenso (X & Jorge Álvarez Máynez)

El pasado 13 de agosto, Jorge Álvarez Máynez presentó una petición a la Comisión Nacional Antimonopolio para que se investigue la eliminación del ascenso y descenso, así como “posibles barreras a la competencia, prácticas monopólicas y otras restricciones indebidas al funcionamiento del mercado”.

“Lo anterior, mediante la presente ampliación del escrito inicial de derecho de petición presentado el 13 de agosto de 2026, registrado bajo el número 193799, con la finalidad de aportar elementos adicionales para el análisis de los hechos planteados y precisar los alcances de la solicitud formulada”, solicitó el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano.

El “Pacto de Caballeros” y la intervención de la autoridad económica

El coordinador de Movimiento Ciudadano exige investigación por el ascenso y descenso en la Liga Mx
El coordinador de Movimiento Ciudadano exige investigación por el ascenso y descenso en la Liga Mx (X / Jorge Álvarez Máynez)

En la denuncia difundida por Jorge Álvarez Máynez se cita el caso del “Pacto de Caballeros”, donde la entonces Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), sancionó a 17 clubes, la FMF y ocho personas físicas, estableciendo que las actividades económicas de federaciones, ligas y equipos están sujetos a la competencia económica.

En ese precedente, la autoridad resolvió que las prácticas coordinadas para restringir el acceso “constituyen a barreras ilegales”.

Por tanto, la petición del político resalta que la eliminación o suspensión indefinida del ascenso y descenso tiene “efectos para jugadores, trabajadores, patrocinadores, proveedores y aficionados”, principales testigos de las medidas que restringen sus oportunidades y participación en el futbol profesional.

El nuevo modelo deportivo en la Liga Mx, presentado el día de hoy por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), no contempla el retorno del ascenso y descenso, medida que, para Álvarez Máynez, debe ser revisada por la Comisión Nacional Antimonopolio.

“Pedimos investigar si la eliminación o suspensión indefinida del ascenso y descenso deriva de acuerdos o decisiones coordinadas de los actuales participantes de la Liga MX para impedir el acceso de potenciales competidores”, finaliza su comunicado.

¿En qué consiste el nuevo modelo deportivo de la Liga MX?

Campo de fútbol con césped verde, una portería blanca, un cartel azul con el logo Liga BBVA Expansión y gradas blancas con la palabra Durango, cielo azul.
Los Alacranes regresaron a la Expansión Mx en medio de la situación donde no hay ascenso y descenso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta modalidad fue aprobada por la asamblea de los 18 dueños de clubes participantes en la Liga Mx. La nueva organización permitirá priorizar, impulsar la inversión y ordenar sus activos y decidir con una visión de largo plazo, según el presidente ejecutivo Francisco Iturbide Cera.

Además, mencionó que la Liga Mx y la Liga de Expansión MX “operan hoy en escalas económicas de infraestructura, capacidad de inversión y modelos de gestión muy distintos”.

“La realidad del día de hoy no permite que el acceso a la Liga MX dependa únicamente del resultado deportivo, sino del cumplimiento integral de condiciones institucionales, financieras, operativas y de infraestructura, para proteger la estabilidad de ambas competiciones”, recalcó Francisco Iturbide Cera.

“El acceso se realizará bajo las reglas y autorizaciones aplicables, como ocurrió en el caso del Atlante FC. Esta decisión da certeza a los clubes y permite que cada estructura se fortalezca de acuerdo a su realidad y sus objetivos”. añadió presidente ejecutivo de la Liga Mx.

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