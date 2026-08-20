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EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy jueves 20 de agosto

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06:00 hsHoy

Este jueves continuará el temporal lluvioso en gran parte de México. Jalisco registrará lluvias intensas, mientras que en buena parte del país se esperan precipitaciones fuertes a muy fuertes, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Sonora también tendrá lluvias fuertes por los efectos del monzón mexicano. La onda tropical 29 reforzará las tormentas en el sur del territorio nacional. En contraste, persistirá el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, el Pacífico y el golfo de México. La onda de calor continuará en zonas de Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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