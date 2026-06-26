La infusión de manzanilla que se usa para dormir a los niños y lo que los pediatras descubrieron sobre ella

Una costumbre muy extendida en los hogares mexicanos para ayudar a dormir a los bebés está bajo la lupa de expertos en salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de manzanilla, considerada durante generaciones un remedio seguro para ayudar a dormir a los niños, enfrenta una revisión crítica por parte de la pediatría clínica y la toxicología alimentaria.

El uso rutinario de esta planta en millones de hogares mexicanos responde a creencias populares sobre su capacidad para inducir calma y bienestar nocturno infantil.

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Sin embargo, la evidencia clínica reciente lleva a las principales organizaciones de salud a emitir alertas y prohibiciones dirigidas a las familias, ya que los riesgos superan cualquier supuesto beneficio.

El botulismo infantil: el mayor riesgo de la manzanilla en bebés

Pediatras y toxicólogos advierten que la inocuidad presupuesta de las hierbas, incluida la manzanilla, no se sostiene frente a los datos clínicos y microbiológicos.

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El peligro más grave es el papel de las infusiones como vehículo de esporas de Clostridium botulinum, bacteria responsable del botulismo infantil.

Esta enfermedad neurológica puede provocar parálisis progresiva y muerte en lactantes menores de un año, según lo reportado por la Academia de Nutrición y Dietética y Healthy Children.

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Las esporas, presentes de forma natural en el ambiente y detectadas en muestras comerciales de manzanilla, pueden germinar en el intestino inmaduro del bebé.

La producción de neurotoxina botulínica bloquea la transmisión nerviosa y genera síntomas como estreñimiento agudo, hipotonía y dificultad respiratoria. En casos avanzados, se requiere cuidados intensivos y ventilación mecánica.

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La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición han documentado casos concretos de lactantes afectados tras consumir este tipo de infusiones.

El botulismo infantil es una urgencia médica que puede dejar secuelas neurológicas permanentes y exige hospitalización prolongada.

Por esta razón, la manzanilla deja de ser solo una bebida relajante para convertirse en un factor de riesgo potencialmente letal en la infancia temprana.

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Esta enfermedad neurológica puede provocar parálisis progresiva y muerte en lactantes menores de un año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desplazamiento nutricional y riesgo de anemia

Más allá del peligro infeccioso, los pediatras reportan que el suministro de líquidos no calóricos como la manzanilla genera desplazamiento nutricional.

El estómago del lactante es limitado y, al llenarse con infusiones, disminuye el apetito y la demanda de leche materna o fórmula.

Esto compromete el aporte de calorías, proteínas, grasas y micronutrientes esenciales para el desarrollo físico y neurológico.

La Organización Mundial de la Salud y UNICEF insisten en la lactancia materna exclusiva durante al menos los primeros seis meses, sin ningún otro tipo de líquido, hierba, té, jugo o suplemento.

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Alterar esta práctica pone en peligro la nutrición y las defensas inmunológicas del bebé, cuya protección depende de los anticuerpos y factores presentes en la leche materna.

Además, las sociedades de pediatría agregan que la manzanilla contiene taninos y compuestos fenólicos capaces de inhibir la absorción intestinal de hierro. Esto facilita la aparición de anemia y sus consecuencias sobre el desarrollo neurológico.

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Reacciones alérgicas y riesgos por contaminantes

Otra preocupación de la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Española de Pediatría es la posibilidad de reacciones alérgicas graves.

La manzanilla pertenece a la familia de las Asteraceae, relacionada con alérgenos ambientales frecuentes.

Niños con predisposición atópica pueden desarrollar urticaria o incluso anafilaxia tras el consumo, aún en la primera exposición.

El riesgo aumenta ante la falta de regulación estricta en la producción y venta de preparados herbales.

La ausencia de control sanitario permite la presencia de contaminantes como metales pesados, pesticidas o adulteraciones con especies tóxicas.

Los casos de intoxicación por infusiones adulteradas demuestran que la seguridad de estos productos no es garantizable fuera de los canales farmacéuticos regulados.

Niños con predisposición atópica pueden desarrollar urticaria o incluso anafilaxia tras el consumo, aún en la primera exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los pediatras desaconsejan la manzanilla para dormir a los niños

En los últimos años, los pediatras han cambiado su postura sobre la manzanilla como ayuda para el sueño infantil.

Las investigaciones muestran que los riesgos superan cualquier beneficio, ya que no existe evidencia clínica robusta de que mejore la calidad o cantidad de sueño en bebés y niños.

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Por el contrario, se han documentado efectos adversos como botulismo, desplazamiento calórico y reacciones alérgicas.

Por ello, las principales instituciones sanitarias recomiendan evitar totalmente la administración de infusiones herbales a menores de un año y extremar precauciones hasta la edad preescolar.

Estrategias seguras para el sueño infantil

Las organizaciones internacionales coinciden en que la mejor forma de abordar problemas de sueño en la infancia no depende de remedios farmacológicos ni de infusiones.

El enfoque recomendado es la higiene del sueño: rutinas predecibles, ambiente tranquilo y oscuro, y fomentar que el niño aprenda a dormir sin depender de estímulos externos como la alimentación o las infusiones.

Un entorno seguro —sin objetos blandos ni mantas sueltas en la cuna— y la posición boca arriba reducen el riesgo de muerte súbita y mejoran la calidad del sueño.

Riesgos para la salud infantil de las infusiones de manzanilla y recomendaciones médicas para padres sobre su uso en niños pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Postura de las instituciones de referencia

La Organización Mundial de la Salud y UNICEF sostienen que la lactancia materna exclusiva es la única pauta válida en los primeros seis meses de vida, desaconsejando cualquier otro líquido, incluyendo tés o infusiones.

La Academia Americana de Pediatría señala que los suplementos herbales no solo carecen de eficacia comprobada para trastornos del sueño, sino que pueden resultar peligrosos por la ausencia de controles regulatorios y la posibilidad de interacciones con otros medicamentos o condiciones clínicas.