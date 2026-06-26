México

La infusión de manzanilla que se usa para dormir a los niños y lo que los pediatras descubrieron sobre ella

Lo que parecía un remedio seguro en la infancia ahora enfrenta advertencias de especialistas y organismos internacionales

Guardar
Google icon
Taza de vidrio con infusión de manzanilla y flores secas, una lupa sobre la taza, tetera y bol con manzanilla en mesa de madera.
Una costumbre muy extendida en los hogares mexicanos para ayudar a dormir a los bebés está bajo la lupa de expertos en salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de manzanilla, considerada durante generaciones un remedio seguro para ayudar a dormir a los niños, enfrenta una revisión crítica por parte de la pediatría clínica y la toxicología alimentaria.

El uso rutinario de esta planta en millones de hogares mexicanos responde a creencias populares sobre su capacidad para inducir calma y bienestar nocturno infantil.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la evidencia clínica reciente lleva a las principales organizaciones de salud a emitir alertas y prohibiciones dirigidas a las familias, ya que los riesgos superan cualquier supuesto beneficio.

El botulismo infantil: el mayor riesgo de la manzanilla en bebés

Pediatras y toxicólogos advierten que la inocuidad presupuesta de las hierbas, incluida la manzanilla, no se sostiene frente a los datos clínicos y microbiológicos.

PUBLICIDAD

El peligro más grave es el papel de las infusiones como vehículo de esporas de Clostridium botulinum, bacteria responsable del botulismo infantil.

Esta enfermedad neurológica puede provocar parálisis progresiva y muerte en lactantes menores de un año, según lo reportado por la Academia de Nutrición y Dietética y Healthy Children.

Las esporas, presentes de forma natural en el ambiente y detectadas en muestras comerciales de manzanilla, pueden germinar en el intestino inmaduro del bebé.

La producción de neurotoxina botulínica bloquea la transmisión nerviosa y genera síntomas como estreñimiento agudo, hipotonía y dificultad respiratoria. En casos avanzados, se requiere cuidados intensivos y ventilación mecánica.

La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición han documentado casos concretos de lactantes afectados tras consumir este tipo de infusiones.

El botulismo infantil es una urgencia médica que puede dejar secuelas neurológicas permanentes y exige hospitalización prolongada.

Por esta razón, la manzanilla deja de ser solo una bebida relajante para convertirse en un factor de riesgo potencialmente letal en la infancia temprana.

Una doctora y una madre con un bebé en un consultorio. Un cartel sobre botulismo infantil se ve en la pared detrás de ellos.
Esta enfermedad neurológica puede provocar parálisis progresiva y muerte en lactantes menores de un año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desplazamiento nutricional y riesgo de anemia

Más allá del peligro infeccioso, los pediatras reportan que el suministro de líquidos no calóricos como la manzanilla genera desplazamiento nutricional.

El estómago del lactante es limitado y, al llenarse con infusiones, disminuye el apetito y la demanda de leche materna o fórmula.

Esto compromete el aporte de calorías, proteínas, grasas y micronutrientes esenciales para el desarrollo físico y neurológico.

La Organización Mundial de la Salud y UNICEF insisten en la lactancia materna exclusiva durante al menos los primeros seis meses, sin ningún otro tipo de líquido, hierba, té, jugo o suplemento.

Alterar esta práctica pone en peligro la nutrición y las defensas inmunológicas del bebé, cuya protección depende de los anticuerpos y factores presentes en la leche materna.

Además, las sociedades de pediatría agregan que la manzanilla contiene taninos y compuestos fenólicos capaces de inhibir la absorción intestinal de hierro. Esto facilita la aparición de anemia y sus consecuencias sobre el desarrollo neurológico.

Reacciones alérgicas y riesgos por contaminantes

Otra preocupación de la Academia Americana de Pediatría y la Asociación Española de Pediatría es la posibilidad de reacciones alérgicas graves.

La manzanilla pertenece a la familia de las Asteraceae, relacionada con alérgenos ambientales frecuentes.

Niños con predisposición atópica pueden desarrollar urticaria o incluso anafilaxia tras el consumo, aún en la primera exposición.

El riesgo aumenta ante la falta de regulación estricta en la producción y venta de preparados herbales.

La ausencia de control sanitario permite la presencia de contaminantes como metales pesados, pesticidas o adulteraciones con especies tóxicas.

Los casos de intoxicación por infusiones adulteradas demuestran que la seguridad de estos productos no es garantizable fuera de los canales farmacéuticos regulados.

Una mujer sostiene un bebé con erupciones cutáneas en la cara y brazos. Un biberón y una caja de té de manzanilla se ven en una mesa.
Niños con predisposición atópica pueden desarrollar urticaria o incluso anafilaxia tras el consumo, aún en la primera exposición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué los pediatras desaconsejan la manzanilla para dormir a los niños

En los últimos años, los pediatras han cambiado su postura sobre la manzanilla como ayuda para el sueño infantil.

Las investigaciones muestran que los riesgos superan cualquier beneficio, ya que no existe evidencia clínica robusta de que mejore la calidad o cantidad de sueño en bebés y niños.

Por el contrario, se han documentado efectos adversos como botulismo, desplazamiento calórico y reacciones alérgicas.

Por ello, las principales instituciones sanitarias recomiendan evitar totalmente la administración de infusiones herbales a menores de un año y extremar precauciones hasta la edad preescolar.

Estrategias seguras para el sueño infantil

Las organizaciones internacionales coinciden en que la mejor forma de abordar problemas de sueño en la infancia no depende de remedios farmacológicos ni de infusiones.

El enfoque recomendado es la higiene del sueño: rutinas predecibles, ambiente tranquilo y oscuro, y fomentar que el niño aprenda a dormir sin depender de estímulos externos como la alimentación o las infusiones.

Un entorno seguro —sin objetos blandos ni mantas sueltas en la cuna— y la posición boca arriba reducen el riesgo de muerte súbita y mejoran la calidad del sueño.

Infografía sobre seguridad de manzanilla en bebés, con riesgos de salud infantil, recomendaciones médicas para padres y cuidadores, e ilustraciones.
Riesgos para la salud infantil de las infusiones de manzanilla y recomendaciones médicas para padres sobre su uso en niños pequeños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Postura de las instituciones de referencia

La Organización Mundial de la Salud y UNICEF sostienen que la lactancia materna exclusiva es la única pauta válida en los primeros seis meses de vida, desaconsejando cualquier otro líquido, incluyendo tés o infusiones.

La Academia Americana de Pediatría señala que los suplementos herbales no solo carecen de eficacia comprobada para trastornos del sueño, sino que pueden resultar peligrosos por la ausencia de controles regulatorios y la posibilidad de interacciones con otros medicamentos o condiciones clínicas.

Temas Relacionados

ManzanillaInfusionesRemedios CaserosHierbas MedicinalesNinosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: detalles minuto a minuto del partido desde el Estadio Los Ángeles

El equipo estadounidense aseguró su lugar en 16vos de final, mientras que la escuadra turca jugará su último partido del Mundial 2026

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: detalles minuto a minuto del partido desde el Estadio Los Ángeles

Países Bajos enfrentará a Marruecos en Monterrey: duelo determinante en los 16vos de final del Mundial 2026

La Naranja Mecánica y los Leones del Atlas se verán las caras en el estadio Monterrey tras quedar en primero y segundo lugar de su grupo

Países Bajos enfrentará a Marruecos en Monterrey: duelo determinante en los 16vos de final del Mundial 2026

Hombre armado toma a familiares como rehenes en Tecámac, incluyendo a tres menores de edad

Un operativo de emergencia desplegó efectivos militares y policiales en la calle Jesús García tras la alerta de vecinos

Hombre armado toma a familiares como rehenes en Tecámac, incluyendo a tres menores de edad

Samuel García presume que “Holanda” jugará en Monterrey: la Naranja Mecánica enfrentará a Marruecos el lunes 29 de junio

El mandatario estatal destacó la llegada de la selección neerlandesa como un impulso para el turismo y la proyección internacional de Nuevo León

Samuel García presume que “Holanda” jugará en Monterrey: la Naranja Mecánica enfrentará a Marruecos el lunes 29 de junio

México encabeza IX reunión comercial con la Alianza del Pacífico: buscan fortalecer cadenas de suministro y diversificación de mercados

El encuentro contó con la participación de representantes de Chile, Colombia y Perú

México encabeza IX reunión comercial con la Alianza del Pacífico: buscan fortalecer cadenas de suministro y diversificación de mercados
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: cae en Escuinapa “El Güero Pin”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy jueves 25 de junio: cae en Escuinapa “El Güero Pin”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos

Desarticulan célula criminal en Guanajuato: aseguran armas de alto poder y nueve vehículos

Cuatro meses libre gracias al CJNG: cae en Zacatecas reo que escapó del penal de Ixtapa el día que abatieron a “El Mencho”

Detienen al “Sierra 2″, presunto sucesor del líder del Cártel de Altozano en Michoacán

Detienen a nueve falsos elementos de la Guardia Civil en Zinapécuaro: portaban 16 armas y metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os festejó en el Ángel de la Independencia el triunfo de México y logró pasar desapercibida

Kenia Os festejó en el Ángel de la Independencia el triunfo de México y logró pasar desapercibida

Pato Merlín ya tiene redes y presume cómo lo consienten con tacos de carnitas y reuniones con famosos

Ludovico P. Luche aparece en el Estadio Ciudad de México para despedir a Memo Ochoa

Belinda manda su amor a Memo Ochoa tras su debut en el Mundial 2026

Consuelo Duval revive su polémica foto sin camiseta por el Mundial: “Me costó un matrimonio”

DEPORTES

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: detalles minuto a minuto del partido desde el Estadio Los Ángeles

Turquía vs Estados Unidos EN VIVO: detalles minuto a minuto del partido desde el Estadio Los Ángeles

Países Bajos enfrentará a Marruecos en Monterrey: duelo determinante en los 16vos de final del Mundial 2026

Clara Brugada reconoció el trabajo del gobierno durante los festejos en el Ángel de la Independencia

Checo Pérez llevará a George Russell al Estadio Ciudad de México si México avanza a octavos de final contra Inglaterra

Álvaro Fidalgo dedica emotivo mensaje a México tras anotar su primer gol en el Mundial