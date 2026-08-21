Quién es Xabier Mancisidor, entrenador de porteros que habría solicitado Rafa Márquez con el Tri

Tiene experiencia con porteros de élite. Reuters/Molly Darlington

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La Selección Mexicana comienza a tomar forma bajo el proyecto de Rafa Márquez rumbo al Mundial 2030, y una de las últimas piezas de su cuerpo técnico apunta a Europa.

Xabier Mancisidor será el encargado de trabajar con los porteros del Tricolor, luego de que el estratega mexicano entablara conversaciones con el español tras la negativa de Alfredo Talavera para incorporarse al proyecto, según reportes.

Su elección destaca por la experiencia que acumuló en algunos de los clubes más importantes del futbol europeo.

¿Quién es Xabier Mancisidor y cuál es su trayectoria?

Xabier Mancisidor Macazaga nació el 24 de mayo de 1970 en Pasaia, Guipúzcoa, España, y antes de convertirse en entrenador tuvo una carrera como portero. Se formó en las categorías juveniles del Alavés y posteriormente pasó por el primer equipo del conjunto vasco.

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En 1995 llegó al Mallorca, donde consiguió el ascenso a Primera División en 1997, aunque tuvo poca participación. Después de la temporada 1997-98 decidió retirarse con apenas 28 años.

Su carrera dio un giro cuando se incorporó a la Real Sociedad, primero dentro de sus fuerzas básicas y posteriormente con el primer equipo.

Mancisidor permaneció 11 años en la institución, etapa que le permitió desarrollar una amplia experiencia en la preparación de guardametas antes de dar el salto a uno de los clubes más importantes de Europa.

En 2009 fue incorporado al cuerpo técnico de Manuel Pellegrini en el Real Madrid. Durante aquella etapa trabajó con Iker Casillas y Jerzy Dudek. Posteriormente siguió al entrenador chileno al Málaga en 2011 y, dos años después, llegó con él al Manchester City.

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Con Pep lo ganó todo. REUTERS/Molly Darlington

Su permanencia en el conjunto inglés se extendió incluso después de la salida de Pellegrini. Cuando Pep Guardiola tomó el mando en 2016, Mancisidor permaneció como entrenador de porteros y se convirtió en una pieza importante del área.

El propio Guardiola llegó a elogiar públicamente su trabajo y lo calificó como el mejor en su función.

Mancisidor trabajó con grandes porteros en Manchester City

Durante su etapa con el Manchester City, Mancisidor tuvo bajo su responsabilidad a guardametas de diferentes perfiles y generaciones, entre ellos Joe Hart, Claudio Bravo, Ederson y Gianluigi Donnarumma. Su trabajo estuvo vinculado a una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club inglés.

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Llegó a trabajar con grandes figuras. REUTERS/Molly Darlington

La experiencia acumulada también le permitió participar en proyectos con exigencias distintas.

Mientras con Pellegrini formó parte de equipos que buscaban consolidarse entre la élite europea, con Guardiola se integró a un modelo de juego en el que el portero tiene una participación importante con los pies y en la salida desde el fondo.

El recorrido de Mancisidor incluye títulos como Premier League, FA Cup y Copa de la Liga, además de la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes conquistados con el Manchester City.

Márquez recurrió a él tras no cerrar a Talavera. Reuters/Jason Cairnduff

Para el proyecto de Rafa Márquez, su incorporación representa una apuesta por experiencia internacional en una posición que será fundamental durante el proceso hacia 2030.

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El entrenador de porteros deberá trabajar con los guardametas que sean considerados para la Selección Mexicana y contribuir a establecer una metodología de trabajo acorde con las exigencias del nuevo cuerpo técnico.

Con la llegada de Mancisidor, el equipo de Rafa Márquez suma una figura con amplio recorrido en el futbol europeo.

El español se integra después de haber trabajado durante años en instituciones de primer nivel y con entrenadores como Pellegrini y Guardiola, por lo que su presencia será uno de los elementos a seguir en el nuevo proceso del Tricolor rumbo al Mundial 2030.

Rafael Márquez se espera que trabaje con su cuerpo técnico integrado por Mancisidor, Andrés Guardado, Vidal Paloma y Pol Lorente.