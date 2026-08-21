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Rafa Márquez enfrenta el primer obstáculo para su primera convocatoria

El Káiser arrancará su etapa como seleccionador nacional ante Colombia, pero la Federación Mexicana de Futbol le impuso una reestricción pensada en la Liga MX

La Selección Nacional de México confirmó una serie de partidos de preparación como parte de su camino rumbo al Mundial de 2030 que marcarán la nueva era de Rafa Márquez como entrenador (Foto: Jesús Avilés | Infobae)
El presidente de la FMF, Ivar Sisniega, señaló que la decisión para el debut frente a los colombianos se acordó con los equipos y fue avalada por el propio Márquez. (Foto: Jesús Avilés | Infobae)
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En su primer partido al frente de la Selección MexicanaRafael Márquez enfrentará una condición poco habitual: no podrá elegir a todos los jugadores que desee de la Liga MX.

La Federación Mexicana de Futbol estableció un límite para la convocatoria, obligando al técnico a iniciar su proceso con una nómina restringida.

Rafael Márquez debutará como técnico de la Selección Mexicana con una convocatoria limitada de jugadores de la Liga MX. EFE/Francisco Guasco
Rafael Márquez debutará como técnico de la Selección Mexicana con una convocatoria limitada de jugadores de la Liga MX. EFE/Francisco Guasco

La imposición coincide con la Jornada 10 del Apertura 2026, cuando el Tri se medirá con Colombia el 26 de septiembre en Baltimore. Este ajuste, pensado para proteger la dinámica del torneo local, marcará el arranque oficial del “Káiser” como seleccionador nacional.

FMF limita la convocatoria para no afectar a la Liga MX

El presidente ejecutivo, Ivar Sisniega, confirmó que la restricción fue tomada en acuerdo con los clubes y aceptada por el propio Márquez.

  • La convocatoria sólo podrá incluir a dos jugadores por equipo de la Liga MX.
  • El objetivo es que los clubes mantengan una base competitiva en la Jornada 10 del Apertura 2026.
  • Los partidos atractivos esa fecha incluyen Cruz Azul vs TolucaNecaxa vs América y Chivas vs Querétaro.
  • Rafa deberá decidir entre futbolistas de equipos que comúnmente aportan más seleccionados.
Ivar Sisniega confirmó que la FMF acordóa la restricción con los clubes y que Márquez la aceptó para el primer partido. REUTERS/Henry Romero
Ivar Sisniega confirmó que la FMF acordóa la restricción con los clubes y que Márquez la aceptó para el primer partido. REUTERS/Henry Romero

La FMF sostuvo que la restricción sólo será válida para el primer partido de preparación y que no se trata de una sanción, sino de una medida temporal para iniciar el nuevo proceso y no afectar al torneo nacional.

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Márquez acepta la medida y prioriza el trabajo con el plantel disponible

Rafa aceptó la limitación para su primera convocatoria, entendiendo que el partido ante Colombia es de preparación y su prioridad es iniciar el trabajo con el grupo.

El acuerdo le obliga a elegir cuidadosamente a sus convocados para no sobrecargar a ningún club. Por ello, la restricción también abre espacio para que jugadores mexicanos en el extranjero tengan mayor presencia en la lista.

Equipos como Chivas suelen ser de los que más aportan a la base del Tri en las convocatorias, por lo que Rafa tendrá que ideárselas con una plantilla restringida. REUTERS/Eloisa Sanchez
Equipos como Chivas suelen ser de los que más aportan a la base del Tri en las convocatorias, por lo que Rafa tendrá que ideárselas con una plantilla restringida. REUTERS/Eloisa Sanchez

Planteles como AméricaChivasCruz Azul y Pachuca suelen aportar varios elementos al Tri, pero en esta ocasión el técnico michoacano priorizará observar a futbolistas nuevos y consolidar una base para su proceso.

Próximos partidos y retos inmediatos en el calendario del Tri

El calendario de la Selección Mexicana contempla una serie de partidos amistosos tras el debut de Rafa. Una vez superada la Jornada 10 de la Liga MX, la limitante desaparecerá y el estratega podrá trabajar con el grupo completo.

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  • El debut de Márquez será el 26 de septiembre frente a Colombia en Baltimore.
  • México enfrentará a Perú el 29 de septiembre, a Estados Unidos el 3 de octubre y a Chile el 6 de octubre.
  • Para noviembre, el Tri tiene previsto un partido de la Nations League en territorio mexicano, con la sede aún por definir.
  • El cuerpo técnico que acompañará a Márquez sigue en negociaciones y será anunciado una vez que concluyan los acuerdos.
México enfrentará a Colombia este 26 de septiembre en Baltimore en el primer partido de preparación del Káiser. REUTERS/Eloisa Sanchez
México enfrentará a Colombia este 26 de septiembre en Baltimore en el primer partido de preparación del Káiser. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la gira por Estados Unidos y el inicio de este ciclo marcarán el primer desafío para Márquez, quien tendrá que demostrar su capacidad de adaptación en su estreno como seleccionador nacional.

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