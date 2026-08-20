Clubes de la Liga de Expansión MX reclaman que el mérito deportivo defina el ascenso y descenso

El club mantiene su postura de exigir el restablecimiento del Ascenso y Descenso en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Este jueves 20 de agosto la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) anunció el nuevo modelo deportivo de la Liga Mx ocasionando la molestia de los equipos de la Liga de Expansión Mx, entre ellos el Club Atlético Morelia y Leones Negros de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

De acuerdo al presidente ejecutivo, Francisco Iturbide Cera, el acceso a la Primera División “no depende únicamente del resultado deportivo, sino del cumplimiento integral de condiciones institucionales, financieras, operativas y de infraestructura”.

Sin embargo, los clubes anteriormente citados compartieron los lineamientos oficiales de la Federación Mexicana de Futbol Asociación (FIFA), —máximo organismo del futbol mundial—, estableciendo que el derecho a participar en una competencia debe partir de lo que se consigue en la cancha, por lo que exigen primeramente el mérito deportivo en México.

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La sección V. denominada integridad deportiva, específicamente el apartado 11, el cual se refiere al ascenso y descenso de categoría, funda lo siguiente:

1.- “El derecho de los clubes a participar en campeonatos nacionales derivará, en primer lugar, de los resultados meramente deportivos. La clasificación por méritos deportivos para un determinado campeonato nacional se alcanzará mediante la permanencia, el ascenso o el descenso al final de la temporada deportiva”, explica la normativa de la FIFA.

2.- “Además de la clasificación por méritos deportivos, la participación de los clubes en campeonatos nacionales puede depender del cumplimiento de otros criterios en el marco de la tramitación de una licencia. En este sentido, tendrán prioridad los criterios deportivos, de infraestructura, administrativos, jurídicos y económicos. Una instancia de apelación en el seno de la federación miembro deberá poder examinar las decisiones sobre la concesión de licencias.

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La Universidad de Guadalajara y otros planteles de la Liga de Expansión apelaron ante el TAS (X / Leones Negros de la UdeG)

3.- “Quedan prohibidas las medidas encaminadas a favorecer la clasificación por méritos deportivos o la concesión de la licencia para un campeonato nacional a través de modificaciones en la forma jurídica o cambios en la estructura jurídica de una sociedad, en detrimento de la integridad deportiva de la competición. Puede tratarse de cambios de la razón social, de nombre o cambios en la participación accionarial, con la posible implicación de dos clubes. Una instancia de apelación en el seno de la federación miembro deberá poder examinar las decisiones sobre estas prohibiciones”.

4.- “Será responsabilidad de las federaciones miembro decidir sobre los asuntos de ámbito nacional que no puedan delegarse a las ligas. Por su parte, las confederaciones se encargarán de decidir sobre los asuntos de su territorio que conciernen a más de una federación. Responsabilidad de la FIFA será decidir sobre los asuntos de ámbito internacional que involucren a más de una confederación”, explica el apartado 11 del reglamento oficial de la FIFA.

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¿Qué dice la FMF sobre el nuevo modelo en la Liga Mx?

La Liga de Expansión Mx no cuenta con ascenso y la Liga Mx no tiene descenso. (X / Liga BBVA Expansión MX )

En un video institucional, Francisco Iturbide Cera, presidente deportivo de la Liga Mx e Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), mencionaron que la Liga de Expansión Mx encabezará la pirámide del nuevo modelo deportivo del Futbol Mexicano, tras comparación en “escalas económicas, infraestructura, capacidad de inversión y modelos de gestión muy distintos” entre la Liga Mx y la Liga de Plata.

“La realidad del día de hoy no permite que el acceso a la Liga MX dependa únicamente del resultado deportivo, sino del cumplimiento integral de condiciones institucionales, financieras, operativas y de infraestructura, para proteger la estabilidad de ambas competiciones”, dijo Francisco Iturbide Cera.

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“El acceso se realizará bajo las reglas y autorizaciones aplicables, como ocurrió en el caso del Atlante FC. Esta decisión da certeza a los clubes y permite que cada estructura se fortalezca de acuerdo a su realidad y sus objetivos”. añadió presidente ejecutivo de la Liga Mx.

¿Regresa la Copa Mx?

Su objetivo es integrar a todas las divisiones del futbol profesional y amateur (X@LigaBBVAMX)

Para consolar a los clubes de la Liga de Expansión Mx, quienes exigen el regreso del ascenso y descenso para competir ante los equipos de la Máxima Categoría, la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) analiza las posibilidades de volver a organizar la Copa México a partir del 2017.

La pirámide del futbol federativo tendrá a la Liga de Expansión Mx en la punta, seguido de la Liga Premier. Luego continúa la Liga de Tercera División Profesional (Liga TDP) y prosigue con el sector amateur. El propósito de cada uno será formar y proyectar futbolistas hacia el máximo nivel y hasta las selecciones nacionales.

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“Estamos construyendo un futbol profesional más ordenado, competitivo y cercano. Una pirámide con objetivos claros, clubes con mejores condiciones y más oportunidades para que los jugadores se formen, compitan y representen a México”, mencionó Ivar Sisniega.