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Alexis Ayala sale en defensa de Cynthia Klitbo y sus ronquidos en La Casa de los Famosos México

El actor opinó sobre las pocas polémicas que se han dado dentro de La Casa de los Famosos 2026

El actor opinó sobre las pocas polémicas que se han dado dentro de La Casa de los Famosos 2026
El actor opinó sobre las pocas polémicas que se han dado dentro de La Casa de los Famosos 2026
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El actor Alexis Ayala salió en defensa de Cynthia Klitbo, quien ha sido objeto de las críticas y de señalamientos dentro de La Casa de los Famosos México 2026, debido a sus actitudes y roces con otros participantes, además del tan sonado tema de los ronquidos.

Alexis Ayala, quien conoce a la perfección el formato del encierro en el reality de Televisa al haber participado en la tercera temporada, defendió a la actriz y reconoció que es de las habitantes que están dentro de la conversación cada semana.

Asimismo, Ayala dio su opinión sobre las quejas de la audiencia sobre el poco contenido que estos participantes están generando, señalando que es “una casa diferente” y que eso también la hace atractiva para la audiencia.

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Pantalla dividida con Galilea Montijo en un vestido de perlas a la derecha y seis participantes sentados en sofás de colores a la izquierda
Galilea Montijo, con un vestido de perlas, interactúa durante un enlace del programa La Casa de los Famosos México 4, junto a los participantes sentados en el estudio. (Especial Infobae México)

En su postura pública, Ayala también incluyó en sus menciones a Ernesto Laguardia y a Gema Garoa, además de extender su respeto a “todos los habitantes” de las distintas temporadas, hombres y mujeres, al hablar del nivel de exposición que implica estar bajo el escrutinio del público.

Alexis Ayala no ha visto la temporada de LCDLFMX pero defiende a Klitbo

Alexis Ayala señaló que no ha podido seguir de cerca el día a día de La Casa de los Famosos México 2026 porque ha estado grabando Corazón de Marruecos, producción de Rosy Ocampo, y aun así salió a respaldar a Cynthia Klitbo en medio de la conversación por los ronquidos y los roces dentro del reality de Televisa.

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“Casi no la he visto. Fui de panelista la primera semana y ya no he podido continuar yendo porque estoy grabando Corazón de Marruecos, lo que les decía ahorita, producción de Rosy Ocampo. Pero creo que es una casa diferente y está padre también”, dijo a los medios de comunicación.

Alexis Ayala
(Captura de pantalla YouTube)

Al ser cuestionado por los señalamientos que enfrentó Klitbo dentro de la casa, el actor enmarcó el tema de los ronquidos como algo común y explicó que el conflicto se amplificó por las condiciones del encierro y la convivencia forzada.

“Es que todos roncamos, ¿no? La diferencia es que ahí todos la estamos viendo y algunos… no es lo mismo que yo duerma contigo porque tú y yo dormimos juntos y otra cosa es que te obliguen a dormir con… Pero es parte de la casa y qué bueno que haya controversia”, dijo Ayala.

Cynthia Klitbo y la regla no escrita del reality: generar conversación

En la misma conversación, Alexis Ayala sostuvo que la conversación constante alrededor de Klitbo la coloca dentro de lo que considera una “regla no escrita” del formato: mantenerse vigente en el debate semanal del programa, sea por un conflicto doméstico o por un tema de convivencia.

“Cynthia está en boca de todo mundo, por los ronquidos o no por los ronquidos. En la casa de los famosos hay que estar en boca de todo mundo, si no, no formas parte de la casa de los famosos”, dijo Alexis Ayala.

Cynthia Klitbo
(Captura de pantalla YouTube)

El actor también vinculó esa dinámica con el costo reputacional que enfrentan los participantes al exponerse a críticas y señalamientos una vez que salen del encierro.

“Al final, la casa de los famosos, ni el papa saldría bien librado de ahí. Tenerle miedo a la funa es… muchos ya están, y desfunados muchos también ya están. Se van a enterar cuando salgan”, dijo Ayala.

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