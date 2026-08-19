La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Previo a la gala de nominación de hoy en La Casa de los Famosos México 2026, las tensiones por fin generan conflictos que hacen que los habitantes sigan una estrategia.

Gema Garoa obtuvo inmunidad y el poder de nominación directa tras ganar la prueba del líder. La actriz envió a la placa de nominados a Mariana Ochoa al considerar que su semana fuera del juego le dio ventaja sobre el resto.

Mientras tanto, Yahir, Cynthia Klitbo y Ese Pérez protagonizaron los momentos más tensos de la Noche de Cine.

Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy miércoles 19 de agosto: