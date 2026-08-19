La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Previo a la gala de nominación de hoy en La Casa de los Famosos México 2026, las tensiones por fin generan conflictos que hacen que los habitantes sigan una estrategia.
Gema Garoa obtuvo inmunidad y el poder de nominación directa tras ganar la prueba del líder. La actriz envió a la placa de nominados a Mariana Ochoa al considerar que su semana fuera del juego le dio ventaja sobre el resto.
Mientras tanto, Yahir, Cynthia Klitbo y Ese Pérez protagonizaron los momentos más tensos de la Noche de Cine.
Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy miércoles 19 de agosto:
Aldo le dice a Karina que tiene claro a quiénes repartirá puntos, mientras la influencer le confiesa que planea nominar a personas que no había tocado en las tres primeras galas.
Al salir del Cine, Flor Vigna explotó contra la producción. Durante la transmisión en vivo, la influencer dijo: “Estos hijos de pu.. te recortan todo”. El momento fue difundido en X, donde dividió opiniones entre la audiencia del reality.
Yahir anunció que deja la cocina de La Casa de los Famosos México tras ser exhibido en la Noche de Cine por racionar la comida con el presupuesto recortado a la mitad.
Cynthia se sincera con Moisés tras ver los comentarios que hacen a sus espaldas por sus ronquidos.
Luis Chaparro encontró la Moneda del Destino y podrá otorgar tres puntos extra a un habitante que no haya nominado.