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La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

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Previo a la gala de nominación de hoy en La Casa de los Famosos México 2026, las tensiones por fin generan conflictos que hacen que los habitantes sigan una estrategia.

Gema Garoa obtuvo inmunidad y el poder de nominación directa tras ganar la prueba del líder. La actriz envió a la placa de nominados a Mariana Ochoa al considerar que su semana fuera del juego le dio ventaja sobre el resto.

Mientras tanto, Yahir, Cynthia Klitbo y Ese Pérez protagonizaron los momentos más tensos de la Noche de Cine.

Sigue en tiempo real lo que ocurre en La Casa de los Famosos México hoy miércoles 19 de agosto:

07:18 hsHoy

Aldo le dice a Karina que tiene claro a quiénes repartirá puntos, mientras la influencer le confiesa que planea nominar a personas que no había tocado en las tres primeras galas.

06:53 hsHoy

Al salir del Cine, Flor Vigna explotó contra la producción. Durante la transmisión en vivo, la influencer dijo: “Estos hijos de pu.. te recortan todo”. El momento fue difundido en X, donde dividió opiniones entre la audiencia del reality.

Pantalla de teléfono móvil con una publicación de La Comadrita en la red social X, que muestra un video de La Casa de los Famosos México y comentarios de usuarios
Comentario de Flor Vigna contra la producción de La Casa de los Famosos México genera polémica en X. (X)
06:38 hsHoy

Yahir anuncia que deja la cocina de La Casa de los Famosos México tras ser exhibido por racionar la comida

Una película puso en el centro del debate al cantante, quien administra los alimentos y enfrenta el cuestionamiento de sus compañeros

Una película puso en el centro del debate al cantante, quien administra los alimentos y enfrenta el cuestionamiento de sus compañeros. (Captura de pantalla YouTube)
Una película puso en el centro del debate al cantante, quien administra los alimentos y enfrenta el cuestionamiento de sus compañeros. (Captura de pantalla YouTube)

Yahir anunció que deja la cocina de La Casa de los Famosos México tras ser exhibido en la Noche de Cine por racionar la comida con el presupuesto recortado a la mitad.

Leer la nota completa
06:27 hsHoy

Cynthia se sincera con Moisés tras ver los comentarios que hacen a sus espaldas por sus ronquidos.

06:00 hsHoy

Luis Chaparro encontró la Moneda del Destino y podrá otorgar tres puntos extra a un habitante que no haya nominado.

Joven con gafas de seguridad y camisa amarilla, sentado frente a una mesa con una alcancía dorada y un martillo. Paredes rosas peludas y letreros luminosos
Luis se sienta frente a una mesa con una alcancía dorada y un martillo, participando en un desafío dentro de La Casa de los Famosos México. (YouTube)

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