Diputado Víctor Antonio Corrales sale en defensa de su hijo Fausto ‘N’: “es totalmente inocente”

El político declaró a medios de comunicación que su hijo es una víctima. Crédito: Redes Sociales / FGR

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Víctor Antonio Corrales Burgueño, diputado local y coordinador de la bancada del Partido Sinaloense (PAS) en el Congreso del Estado de Sinaloa, salió en defensa de su hijo Fausto ‘N’, quien fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.

Fausto Corrales, hijo del legislador local, es señalado como testigo clave de los hechos ocurridos el 25 de julio de 2024, relacionados con el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeada, así como el presunto secuestro y expulsión del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

Tras la detención, Fausto ‘N’ fue puesto a disposición de de un juez federal e ingresado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano.

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El diputado local por el PAS Víctor Antonio Corrales Burgueño aseguró que su hijo Fausto Corrales es inocente, tras ser detenido por el homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda. Crédito: Los Noticieristas

Víctor Antonio Corrales ofrece detalles sobre la detención de su hijo

Ante medios de comunicación, el legislador local ofreció detalles sobre el arresto y la vida del joven. Y fue más específico sobre el hecho de que su hijo dejó de ser un testigo clave de los delitos contra ‘El Mayo’ y Cuén Ojeda para convertirse en uno de los posibles implicados.

No obstante, insistió en que Fausto Ernesto es inocente.

Al ser cuestionado sobre que su hijo pasó de ser testigo a acusado, Corrales Burgueño contestó que “no lo sé, no sé en qué se fijen para eso, él ha sido víctima”.

Luego de que un reportero le preguntó que si su vástago es inocente, él respondió los siguiente:

“Plena confianza, es totalmente inocente, de eso no tengo ninguna duda, lo digo como padre que lo conozco bien y, además, por la propia situación, Fausto no tiene que ver en esto”.

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Permanecerá en el penal del Altiplano hasta la continuación de su audiencia. Crédito: FGR

Exige que haya resultados sobre el caso Melesio Cuén

Por otro lado, Víctor Antonio Corrales adelantó que seguirán insistiendo en que las autoridades presenten resultados sobre el caso del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda.

Lo anterior, porque desde el Partido Sinaloense llevan más de dos años esperando justicia para el fundador del PAS.

“Nosotros hemos estado aguantando dos años para que las autoridades tengan un informe y se rinda un resultado, yo voy a seguir en esa postura”, agregó.

Por último, le adelantó a los periodistas que lo cuestionaban, que no va a solicitar licencia al Congreso del Estado ante lo ocurrido con su hijo.

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Dictan prisión preventiva contra Fausto Corrales

Además, este jueves, un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Fausto Ernesto Corrales Rodríguez por encubrimiento en el homicidio de Cuén Ojeda y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia.

Cabe señalar que ambos delitos se desprenden de la versión que Corrales Rodríguez dio a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa tras lo ocurrido en julio de 2024 la finca Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán.

El excolaborador de Melesio Cuén fue detenido la tarde de este 19 de agosto en la CDMX. Crédito: Redes Sociales

De la UAS a la prisión

Previo a su detención, Fausto Corrales Rodríguez se desempeñaba como director de Sueldos y Salarios en Rectoría de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Asimismo, Fausto ‘N’ es el único testigo clave, con vida, del asesinato de Héctor Melesio Cuén, ya que fue su chofer el jueves 25 de julio de 2024 para llevarlo a la finca Huertos del Pedregal.

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En ese lugar, privaron de la vida a balazos al también diputado federal, luego de reunirse con el ‘El Mayo’, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.