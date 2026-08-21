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Diputada de MC pide aplicar el Mecanismo de Protección a periodistas de la “lista negra” de la 4T

La diputada federal por Movimiento Ciudadano no minimizó lo hecho por la consejera jurídica de Presidencia en su programa “Derecho de Réplica”

La diputada Laura Ballesteros pidió que apliquen el Mecanismo de Protección a mencionados en "lista negra" de Sheinbaum. Crédito: X / @Rlegislatura
La diputada Laura Ballesteros pidió que apliquen el Mecanismo de Protección a mencionados en "lista negra" de Sheinbaum. Crédito: X / @Rlegislatura
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Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), solicitó al gobierno federal que active el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos para los comunicadores que aparecieron en lista presentada en el programa “Derecho de Réplica”, conducido por la consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde, el pasado 12 de agosto.

Ballesteros Mancilla, quien también aparece en la llamada “Lista de Sheinbaum”, afirmó que los pronunciamientos públicos por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo incrementan el riesgo de violencia, intimidación y hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos.

“Lista negra” de Sheinbaum busca intimidar y acallar a críticos: Laura Ballesteros

Desde el punto de vista de la legisladora emicista, el Estado Mexicano tiene la intención de intimidar y acallar voces de medios de comunicación y periodistas críticos de la “cuarta transformación”.

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“Desde el Estado Mexicano se está tratando de intimidar y acallar las voces desde los medios de comunicación y los periodistas críticos al régimen, y no se puede permitir.

“Hay un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos que la Secretaría de Gobernación tiene que activar de manera inmediata, y esa es la exigencia de Movimiento Ciudadano, defenderemos siempre el derecho a la libertad de expresión”, dijo.

La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, presentó la lista en su programa "Derecho de Réplica". Crédito: Cuartoscuro
La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, presentó la lista en su programa "Derecho de Réplica". Crédito: Cuartoscuro

Mexicanos tienen derecho a ejercer libertad de expresión

Ante medios de comunicación, Laura Ballesteros aseguró que el trabajo de las y los legisladores es representar las voces de la ciudadanía e insistió en que la población mexicana tiene todo el derecho de ejercer la libertad de expresión.

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“Nuestro trabajo en la tribuna es representar las voces de la ciudadanía, es representar las causas y defenderlas ante el Estado, y para eso están los micrófonos de la representación popular que tenemos los legisladores, y para eso están también los micrófonos del país para la población mexicana, que tiene todo el derecho de poder ejercer la libertad de expresión”, resaltó.

Propone que Segob cambie metodología del Mecanismo de Protección

La diputada de Movimiento Ciudadano también propuso que la Secretaría de Gobernación (Segob) cambie la metodología del Mecanismo de Protección para que no se limite a una herramienta reactiva y se incluya una categoría preventiva ante señalamientos públicos contra quienes ejercen el derecho de la libertad de expresión.

Mientras que este jueves, en redes sociales, la legisladora reafirmó su postura sobre la “lista negra” de medios y periodistas que hizo el gobierno de Claudia Sheinbaum y presentó su consejera jurídica, Luisa María Alcalde.

“El Gobierno está para proteger a la gente, más aún cuando piensan distinto al régimen, a los activistas, periodistas, defensores, no para perseguirlos.

“Urge que Segob active el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, ante las listas publicadas por Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia de la República”, publicó en su cuenta de X.

Artículo 19 condena lista de Sheinbaum

Luego de que desde Palacio Nacional se difundió una lista con más de 500 mil cuentas críticas al gobierno federal, en donde se incluyen periodistas y comunicadores, la organización de derechos humanos, Artículo 19 alertó sobre el riesgo que representa para la libertad de expresión que el Estado Mexicano use recursos y plataformas oficiales para vigilar y calificar la conversación pública en redes sociales.

Sheinbaum defendió a Luisa María Alcalde tras las críticas por 'listas' de opositores. | Presidencia
Sheinbaum defendió a Luisa María Alcalde tras las críticas por 'listas' de opositores. | Presidencia

Por medio de un comunicado, sostuvo que este tipo de acciones abre un precedente delicado para la libertad de expresión y el ejercicio de derechos en el espacio digital. Advirtió que el monitoreo estatal, sin transparencia en la metodología ni evidencia técnica verificable, genera dudas sobre el propósito real detrás de la clasificación de participantes en redes sociales.

Tras la advertencia hecha por Artículo 19, Laura Ballesteros propuso que la Segob active el Mecanismo de Protección a los mencionados en la “lista negra” de Sheinbaum.

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