Testigo de la DEA aparece para confirmar quién apretó el gatillo contra Paco Stanley y la cantidad de millones que debía

Paco Stanley, conductor mexicano asesinado en 1999, presuntamente fue 'boletinado' por la DEA. (Infobae México | Jovani Pérez)

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Después de más de 20 años, Jorge Godoy López, testigo protegido por la DEA debido al caso del agente Enrique “Kiki” Camarena, señaló por nombre al hombre que, según su testimonio, disparó contra Paco Stanley el 7 de junio de 1999: Carlos Acevedo, conocido como “El Pato”.

En conferencia de prensa y acompañado por la abogada Estefanía Ávila, Jorge Godoy explicó que el móvil del crimen fue una deuda de 4 millones de dólares. Ese dinero le fue entregado a Paco Stanley para que lo lavara. El conductor nunca habría completado la operación, y eso habría desencadenado la orden de ejecutarlo.

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“Se le dio la orden a Carlos Acevedo porque se le había prestado un dinero para que lo lavara. Era una cantidad de 4 millones de dólares para que se los lavaran y se los entregaran”, declaró Jorge Godoy López en la conferencia de prensa.

Veinte años de silencio por amenazas

Paco Stanley fue atacado en el Charco de las Ranas (Foto: Archivo)

Jorge Godoy López conoció los detalles del asesinato mientras trabajaba para autoridades de Estados Unidos. En ese momento reportó la información a sus superiores, quienes archivaron el asunto sin darle seguimiento. Las amenazas directas del crimen organizado hicieron el resto: el testigo optó por el silencio durante décadas.

Su condición de testigo protegido en el expediente de Enrique Camarena Salazar le impedía viajar a México. Esa restricción se mantuvo por más de 20 años. Solo al levantarse esa limitación pudo regresar al país.

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La abogada Estefanía Ávila explicó la situación de su cliente: “El señor no podía viajar a México, duró más de 20 años sin tocar su patria. El señor no tiene nada que ver en el homicidio, pero es testigo clave en la resolución del caso. Teme por su vida y temió por su vida”.

La declaración llega con el estreno de una docuserie

Paco Stanley y Mario Bezares se presentaron por última vez juntos en la pantalla horas antes del trágico asesinato de Stanley (Foto: Archivo)

La aparición pública de Jorge Godoy López ocurre en paralelo al estreno de Testigos: la verdad tiene voz, una docuserie creada por Juan Carlos Uribe disponible en la plataforma Rellee TV. El proyecto busca aportar nuevas versiones sobre el crimen y limpiar la imagen de Mario Bezares y Paola Durante, los dos nombres que el escrutinio mediático convirtió en sospechosos sin que ninguno fuera condenado.

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“Queremos darle claridad y paz a la familia Stanley, que fueron los principales afectados, y al pueblo de México”, declaró la producción de la docuserie.

El asesinato de Francisco Stanley ocurrió hace 27 años afuera del restaurante El Charco de las Ranas, en la Ciudad de México, y no tiene una sentencia condenatoria firme.

¿Qué han dicho Paola Durante y Mayito de la nueva versión del asesinato de Paco Stanley.

(Fotos: TV Azteca/ Instagram/@quienes_paola)

Mario Bezares y Paola Durante fueron detenidos en su momento, sometidos a un proceso judicial prolongado y absueltos. Ambos cargaron durante años con la sospecha pública sin que la justicia probara su participación en el crimen.

Sobre la nueva versión del asesinato y el documental, la familia de “Mayito” declaró en su momento: “La justicia habló hace muchos años y mi esposo fue absuelto por las instancias correspondientes. Si hoy aparecen nuevas personas haciendo declaraciones, será la sociedad quien las escuche y quien forme su propia opinión. Nosotros no vivimos desde el rencor ni desde la necesidad de demostrar nada más”.

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Por otro lado, Paola Durante aplaudió que hayan limpiado su imagen: “... yo todavía no lo he visto (el documental) lo voy a ver hoy con mi familia pero ya me dijeron que lo pueden ver en la plataforma… dura 50 minutos por lo que ya me enteré está buenísimo y ahí por fin van a saber qué fue lo qué pasó, después de 27 años, ¡estoy feliz, me siento por fin libre, liberada, qué felicidad!, gracias a los testigos que por fin hablaron, de verdad se los agradezco con el alma”.