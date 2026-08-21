El hijo de Galilea Montijo explica qué es “farmear aura”, la tendencia que ya organiza batallas en México

El hijo de la reconocida conductora explicó en sus propios términos el significado de farmear aura. Video: IG/reinaiglesias

Guardar

Mateo Reina Montijo, el único hijo de Galilea Montijo, explicó en video lo que significa “farmear aura”, la expresión juvenil que se ha viralizado en México y América Latina en los últimos días través de batallas presenciales y en redes sociales.

El adolescente de 14 años apareció en la cuenta de su padre, el político Fernando Reina Iglesias, donde intentó definir el concepto en sus propios términos.

La tendencia ya se ha extendido a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú, donde las batallas se realizan en plazas y espacios públicos con decenas de espectadores.

En algunos encuentros se suman jueces, rondas de eliminación y premios en efectivo.

La explicación surgió luego de que Reina Iglesias le preguntara directamente: “¿Qué fregados es el farmeo de aura? ¿Qué es?”.

Mateo respondió: “No sé, como mucha aura. Es que no sé, no sé cómo podría explicarlo. Es como, por ejemplo, me ves caminando a mí en la calle y dices: ‘Ese chavo tiene aura’”.

PUBLICIDAD

Tras su explicación, Mateo ejecutó uno de los movimientos más reconocibles de estas batallas: el “gesto de apestar” o stinky dance.

El hijo de la conductora explicó lo que significa para él farmear aura. Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gesto consiste en taparse la nariz con una mano mientras la otra se agita de lado a lado, simulando que el oponente huele mal por su falta de estilo o por una mala actuación.

En las batallas de aura, el movimiento funciona como un desprecio cómico, resta puntos al rival, busca la reacción del público y su efectividad depende de hacer reaccionar a los espectadores para inclinar la balanza a favor de quien lo ejecuta.

¿Qué significa “farmear aura” y de dónde viene?

La expresión combina dos conceptos del universo digital, “Farmear” proviene del inglés to farm y se popularizó en videojuegos, donde repetir acciones sirve para acumular recursos o experiencia.

PUBLICIDAD

Aura, en el lenguaje de redes sociales, alude al carisma, la presencia y la seguridad que proyecta una persona, sin connotación espiritual.

“Farmear aura” significa entonces ejecutar acciones, poses o actitudes de forma deliberada para acumular carisma y validación social.

El término nació en comunidades de videojuegos y anime, explotó en TikTok entre 2023 y 2024, y llegó a Latinoamérica a través de streamers y retos en redes.

Una infografía explica el origen y desarrollo del concepto "farmear aura", desde su raíz en la jerga gamer y la cultura online hasta su manifestación en desafíos de carisma y actitud en espacios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las batallas para farmear aura

Las batallas de farmear aura son competencias donde dos o más participantes se enfrentan con poses, gestos, bailes y movimientos inspirados en memes y cultura viral.

El público decide quién “farmeó” más aura mediante aplausos, vítores o votaciones informales, no hay contacto físico ni reglas estrictas.

Entre los gestos más reconocibles está el “six-seven”, que consiste en levantar ambas palmas y moverlas alternadamente; está vinculado al rapero Skrilla y se difundió a través de memes de la NBA.

PUBLICIDAD

También forman parte del repertorio las poses “sigma”, las miradas fijas, referencias a celebraciones de Lionel Messi, el mewing y la “aura walk”, una caminata deliberada y segura.

La puntuación es simbólica: frases como “+1,000 de aura” o “-5,000 de aura” circulan en tono de broma en comentarios y memes.

Las batallas de farmear aura son competencias donde dos o más participantes se enfrentan con poses o gestos. (Composición: Infobae Perú)

La tendencia llegó a México con batallas confirmadas

El primer evento organizado en México tuvo lugar en el puerto de Veracruz, donde jóvenes se reunieron para enfrentarse con poses y bailes, replicando la dinámica viral que ya había conquistado a Brasil.

Días después se anunció una “Batalla de Farmeo de Aura CDMX”, convocada por una cuenta de Instagram, con fecha para este domingo 23 de agosto a las 3:00 PM en la Explanada del Parque México, en la colonia Condesa.

PUBLICIDAD

El evento contará con un réferi oficial y un premio para el primer lugar anunciado con humor viral: $300,000 centavos mexicanos, es decir tres mil pesos.

Este evento tendrá lugar en el centro de la capital mexicana. (IG Proyecto Escolar)

La tendencia también alcanzó a la Liga MX: el futbolista Jesús Gallardo y el club Toluca se sumaron al trend, y figuras como el Piojo Alvarado son citadas por los jóvenes como referentes de lo que significa “tener aura”.