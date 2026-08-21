Aseguran otro cargamento de cigarros ilegales provenientes de Asia en Michoacán: ahora son más de 50 millones. Marina

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La Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina aseguraron 52 millones 500 mil cigarros apócrifos en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, durante una operación de transbordo sobre un cargamento proveniente de Vietnam, de acuerdo con un comunicado oficial de la ANAM. La acción fue coordinada con autoridades del Gabinete de Seguridad y la Unidad Administrativa de la Aduana local.

Cargamento de Vietnam interceptado en Michoacán

El decomiso se concretó en la Aduana de Lázaro Cárdenas, uno de los puertos de entrada de mercancía más activos del país. Según el comunicado de la ANAM, el cargamento originario de Vietnam fue detectado durante una operación de transbordo, modalidad en la que la carga cambia de embarcación o medio de transporte antes de llegar a su destino final.

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La escala del alijo de más de 52 millones de cigarrillos da cuenta de la magnitud de la operación. De haber circulado en el mercado informal, el volumen decomisado habría representado una afectación directa tanto a la recaudación fiscal como a los consumidores.

Análisis documental y perfiles de riesgo, claves del hallazgo

La detección no fue producto de una revisión aleatoria. Según el comunicado institucional, el cargamento fue identificado a través de los mecanismos de análisis de riesgo y control aduanero que la ANAM opera de forma permanente en coordinación con la Unidad Administrativa del puerto michoacano.

El proceso incluyó análisis documental, revisión de antecedentes comerciales y verificación de perfiles operativos. Fueron las inconsistencias detectadas en esos tres frentes las que derivaron en la revisión especializada y, posteriormente, en el aseguramiento.

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La Semar y las autoridades del Gabinete de Seguridad participaron en las acciones de campo que permitieron materializar el decomiso, en el marco de los esquemas de colaboración interinstitucional que rigen las operaciones de control en puertos estratégicos, según precisó la ANAM.

También en el AICM: cajetillas Pall Mall retenidas por presunta violación de marca

Un segundo operativo en la Aduana del AICM, dejó como resultado una visita de inspección conjunta entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Semar, la ANAM y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las autoridades impusieron una medida provisional para suspender la libre circulación de 865 mil 751 cajetillas de cigarros de la marca Pall Mall, con un valor estimado de 25 millones 972 mil 530 pesos, según el comunicado oficial del IMPI.

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La actuación se desarrolló en el marco de siete procedimientos administrativos iniciados a solicitud de British American Tobacco (Brands) Inc., titular del registro marcario 476181 PALL MALL, ante la posible vulneración de sus derechos de propiedad industrial. La mercancía se encontraba en tránsito a través del aeropuerto capitalino.

A diferencia del operativo en Lázaro Cárdenas, en este caso la naturaleza del procedimiento es marcaria: la medida busca impedir la libre circulación de los productos mientras el IMPI determina si existe una afectación real a los derechos del titular de la marca.

El procedimiento legal tras el operativo en el AICM

La medida impuesta en el AICM tiene carácter provisional. A partir de su notificación, British American Tobacco contará con 20 días hábiles para solicitar formalmente la declaración administrativa de infracción ante el IMPI, plazo consistente con lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial de México para este tipo de medidas.

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De presentarse esa solicitud, el instituto iniciará el procedimiento correspondiente y resolverá conforme a las pruebas y disposiciones aplicables. Hasta entonces, las 865,751 cajetillas permanecerán retenidas dentro del recinto fiscalizado del aeropuerto capitalino, según el comunicado del IMPI.

Qué son los cigarros apócrifos y por qué su tráfico es un delito

Los cigarros apócrifos son productos que se comercializan sin los registros sanitarios, fiscales ni de propiedad intelectual exigidos por la legislación mexicana. Su introducción ilegal al país implica evasión de impuestos, incumplimiento de normas de salud pública y, en muchos casos, vínculos con redes de comercio ilícito.

Estudios externos al comunicado, entre ellos uno de Oxford Economics citado por investigadores del Colegio de México, estiman que en 2020 el mercado ilegal de tabaco generó una pérdida de 13 mil 500 millones de pesos en recaudación para el Estado mexicano, equivalentes al 19.4% de los ingresos potenciales por impuestos especiales al tabaco.

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La calificación de “presumiblemente apócrifos” empleada en el comunicado oficial indica que, al momento del aseguramiento, el cargamento estaba sujeto a validación por las autoridades competentes, proceso habitual en este tipo de decomisos antes de proceder con las acciones legales correspondientes.

Lázaro Cárdenas, puerto de alta vigilancia

El puerto de Lázaro Cárdenas es el segundo recinto portuario en movimiento de carga contenerizada del país y uno de los principales puntos de ingreso de mercancía proveniente de Asia, con más de 24,6 millones de toneladas procesadas en 2025, según datos de la Asociación de Puertos del Pacífico. Su posición lo convierte también en un corredor sensible para el tráfico de productos ilegales.

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Las operaciones de inteligencia aduanera en ese punto incluyen trazabilidad documental, revisión operativa y validación de perfiles comerciales, de acuerdo con lo informado por la ANAM. Estas herramientas forman parte de un sistema de gestión de riesgo diseñado para detectar patrones atípicos en las operaciones de comercio exterior.

Compromiso interinstitucional frente al comercio ilícito

La ANAM, junto con la Semar y el Gabinete de Seguridad, reafirmaron su postura ante este tipo de operaciones, según el comunicado oficial. Las instancias señalaron que el fortalecimiento de las capacidades de análisis de riesgo, inteligencia aduanera y modernización de los procesos de inspección constituye una prioridad para proteger la seguridad nacional y combatir conductas ilícitas que afectan al país.

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El operativo en Lázaro Cárdenas se enmarca en esa estrategia de vigilancia permanente sobre las operaciones de comercio exterior, con especial atención a los cargamentos provenientes de regiones con alta incidencia de productos falsificados o de procedencia irregular, de acuerdo con lo establecido por la ANAM.