La Selección Mexicana tendrá nueva plataforma para sus partidos rumbo al Mundial 2030

Los aficionados tendrán una opción más para mirar los encuentros del Tri. REUTERS/Paola García

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La Selección Mexicana tendrá una nueva plataforma para seguir sus partidos durante el proceso rumbo al Mundial 2030, luego de que Amazon Prime Video alcanzara un acuerdo para transmitir una parte importante de los encuentros del combinado nacional durante los próximos cuatro años.

El convenio representa un nuevo movimiento dentro del panorama de las transmisiones deportivas en México y permitirá que los aficionados tengan otra alternativa para seguir al Tri, que comenzará una nueva etapa después de su participación como anfitrión en la Copa del Mundo 2026.

Prime Video transmitirá 38 partidos de la Selección Mexicana

De acuerdo con la información publicada este jueves, Prime Video contará con los derechos para transmitir 38 partidos de la Selección Mexicana como local durante el ciclo rumbo al Mundial 2030.

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El acuerdo contempla encuentros que el conjunto nacional dispute en territorio mexicano dentro de los próximos cuatro años.

Se transmitirán 38 partidos. (REUTERS)

El paquete incluye diferentes compromisos del Tri, entre ellos partidos amistosos y encuentros oficiales correspondientes a competencias de Concacaf, además de los duelos que formen parte del camino hacia la próxima Copa del Mundo.

De esta manera, la plataforma de streaming se incorpora de manera formal a la oferta de transmisiones de la selección nacional.

El acuerdo, sin embargo, tiene algunos límites que deben tomarse en cuenta. Los 38 partidos corresponden a encuentros en los que México aparezca como local, por lo que no significa que todos los partidos que dispute el equipo durante el ciclo mundialista estarán disponibles mediante Amazon Prime Video.

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Tampoco están incluidos dentro de este paquete los encuentros que la Selección Mexicana dispute durante el Mundial 2030, cuyos derechos de transmisión corresponden a otro proceso.

La incorporación de Prime Video representa, además, una ampliación de la presencia de Amazon dentro del futbol mexicano.

Amazon se hace de el futbol mexicano de a poco.(REUTERS)

La plataforma ya cuenta con partidos como local de Chivas, por lo que ahora sumará a uno de los principales equipos deportivos del país a su catálogo de transmisiones.

México vs. Colombia será el primer partido transmitido por Amazon

La nueva etapa comenzará el 26 de septiembre de 2026, cuando la Selección Mexicana enfrente a Colombia en un partido amistoso. Este encuentro será el primero del nuevo acuerdo que podrá seguirse a través de Prime Video.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

El compromiso tendrá además un significado particular para el proyecto deportivo del Tri, pues marcará el inicio de la nueva etapa de Rafael Márquez al frente de la selección mayor.

El exfutbolista asumirá el proceso posterior al Mundial de 2026 con la mira puesta en la siguiente Copa del Mundo.

Después del encuentro ante Colombia, México tiene programados otros partidos amistosos durante la fecha FIFA de septiembre y octubre.

El 29 de septiembre enfrentará a Perú en Nueva York, mientras que posteriormente se medirá con Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona y con Chile el 6 de octubre en Los Ángeles.

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También se contempla un encuentro amistoso durante noviembre, aunque el rival todavía no ha sido definido.

Con este acuerdo, los aficionados mexicanos tendrán una nueva opción para seguir al Tri durante los próximos años.

La llegada de Amazon Prime Video al panorama de transmisiones de la Selección Mexicana también refleja la transformación que vive el consumo de futbol, con las plataformas de streaming adquiriendo cada vez mayor participación frente a los esquemas tradicionales de televisión.