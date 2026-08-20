México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

La Selección Mexicana tendrá nueva plataforma para sus partidos rumbo al Mundial 2030

El Tri ahora tendrá una nueva opción para que los aficionados los sigan en su proceso a la justa mundialista de 2030

Los aficionados tendrán una opción más para mirar los encuentros del Tri. REUTERS/Paola García
Los aficionados tendrán una opción más para mirar los encuentros del Tri. REUTERS/Paola García
Guardar

La Selección Mexicana tendrá una nueva plataforma para seguir sus partidos durante el proceso rumbo al Mundial 2030, luego de que Amazon Prime Video alcanzara un acuerdo para transmitir una parte importante de los encuentros del combinado nacional durante los próximos cuatro años.

El convenio representa un nuevo movimiento dentro del panorama de las transmisiones deportivas en México y permitirá que los aficionados tengan otra alternativa para seguir al Tri, que comenzará una nueva etapa después de su participación como anfitrión en la Copa del Mundo 2026.

Prime Video transmitirá 38 partidos de la Selección Mexicana

De acuerdo con la información publicada este jueves, Prime Video contará con los derechos para transmitir 38 partidos de la Selección Mexicana como local durante el ciclo rumbo al Mundial 2030.

PUBLICIDAD

El acuerdo contempla encuentros que el conjunto nacional dispute en territorio mexicano dentro de los próximos cuatro años.

Aunque la Selección Mexicana ha ganado sus dos primeros partidos del Mundial 2026, su funcionamiento ha sido cuestionado (REUTERS)
Se transmitirán 38 partidos. (REUTERS)

El paquete incluye diferentes compromisos del Tri, entre ellos partidos amistosos y encuentros oficiales correspondientes a competencias de Concacaf, además de los duelos que formen parte del camino hacia la próxima Copa del Mundo.

De esta manera, la plataforma de streaming se incorpora de manera formal a la oferta de transmisiones de la selección nacional.

El acuerdo, sin embargo, tiene algunos límites que deben tomarse en cuenta. Los 38 partidos corresponden a encuentros en los que México aparezca como local, por lo que no significa que todos los partidos que dispute el equipo durante el ciclo mundialista estarán disponibles mediante Amazon Prime Video.

PUBLICIDAD

Tampoco están incluidos dentro de este paquete los encuentros que la Selección Mexicana dispute durante el Mundial 2030, cuyos derechos de transmisión corresponden a otro proceso.

La incorporación de Prime Video representa, además, una ampliación de la presencia de Amazon dentro del futbol mexicano.

El promedio de la Selección Mexicana en este Mundial 2026 es de 27.92 (REUTERS)
Amazon se hace de el futbol mexicano de a poco.(REUTERS)

La plataforma ya cuenta con partidos como local de Chivas, por lo que ahora sumará a uno de los principales equipos deportivos del país a su catálogo de transmisiones.

México vs. Colombia será el primer partido transmitido por Amazon

La nueva etapa comenzará el 26 de septiembre de 2026, cuando la Selección Mexicana enfrente a Colombia en un partido amistoso. Este encuentro será el primero del nuevo acuerdo que podrá seguirse a través de Prime Video.

Una multitud de personas en un evento al aire libre celebra con banderas de México y carteles de gol frente a una pantalla gigante y edificios de una ciudad.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El compromiso tendrá además un significado particular para el proyecto deportivo del Tri, pues marcará el inicio de la nueva etapa de Rafael Márquez al frente de la selección mayor.

El exfutbolista asumirá el proceso posterior al Mundial de 2026 con la mira puesta en la siguiente Copa del Mundo.

Después del encuentro ante Colombia, México tiene programados otros partidos amistosos durante la fecha FIFA de septiembre y octubre.

El 29 de septiembre enfrentará a Perú en Nueva York, mientras que posteriormente se medirá con Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona y con Chile el 6 de octubre en Los Ángeles.

También se contempla un encuentro amistoso durante noviembre, aunque el rival todavía no ha sido definido.

Con este acuerdo, los aficionados mexicanos tendrán una nueva opción para seguir al Tri durante los próximos años.

La llegada de Amazon Prime Video al panorama de transmisiones de la Selección Mexicana también refleja la transformación que vive el consumo de futbol, con las plataformas de streaming adquiriendo cada vez mayor participación frente a los esquemas tradicionales de televisión.

Temas Relacionados

Selección MexicanaPrime VideoLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 20 de agosto en México: sismos en Chiapas y Oaxaca tras terremoto en Perú

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 20 de agosto en México: sismos en Chiapas y Oaxaca tras terremoto en Perú

Primeras imágenes de La Oficina 2: cuándo se estrena y de qué tratará

La serie fue renovada para una segunda temporada y ya está casi todo listo para su llegada

Primeras imágenes de La Oficina 2: cuándo se estrena y de qué tratará

EEUU sanciona a red ecuatoriana que surtía cocaína al Cártel de Sinaloa y al CJNG: 40 toneladas al mes por vía marítima

Miembros de Los Choneros y Los Lobos fueron designados por la OFAC junto con 10 embarcaciones pesqueras

EEUU sanciona a red ecuatoriana que surtía cocaína al Cártel de Sinaloa y al CJNG: 40 toneladas al mes por vía marítima

Jorge Álvarez Máynez pide esclarecer la eliminación del ascenso y descenso en la Liga Mx

El excandidato a la Presidencia de México volvió acudir ante la Comisión Nacional Antimonopolio, para investigar posibles decisiones que impiden acceso a nuevo clubes mexicanos

Jorge Álvarez Máynez pide esclarecer la eliminación del ascenso y descenso en la Liga Mx

Gobierno revela primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México

Las fotos oficiales muestran la custodia desde Argentina, con apoyo de autoridades de ambos países y la intervención de la Interpol en una deportación que evitó el proceso formal de extradición

Gobierno revela primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de agosto: Revelan primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México

Así era la hija del Tío Lako según su corrido: armada, al mando y sin miedo a las balas

EEUU sanciona a red ecuatoriana que surtía cocaína al Cártel de Sinaloa y al CJNG: 40 toneladas al mes por vía marítima

Gobierno revela primeras imágenes del traslado de Fernando Farías Lagunas a México

Fernando Farías Laguna se encuentra en manos de autoridades mexicanas

ENTRETENIMIENTO

Masad Altamimi insulta a Karina Torres tras ser nominado y desata la furia de La Licenciada

Masad Altamimi insulta a Karina Torres tras ser nominado y desata la furia de La Licenciada

Primeras imágenes de La Oficina 2: cuándo se estrena y de qué tratará

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO hoy 20 de agosto: Se definen los finalistas de la prueba de salvación

Florence Cassez: El caso real de la nueva serie de Prime Video protagonizada por Belinda

Survivor México: quién sale eliminado hoy 20 de agosto

DEPORTES

Jorge Álvarez Máynez pide esclarecer la eliminación del ascenso y descenso en la Liga Mx

Jorge Álvarez Máynez pide esclarecer la eliminación del ascenso y descenso en la Liga Mx

Asociación Mexicana de Futbolistas exige medidas concretas tras expresiones en contra de las jugadoras de Cruz Azul Femenil

Lucha Kingdom: estos son los 12 luchadores de NJPW que llegarán a la Arena México para enfrentar al CMLL

Ryan García analiza la derrota de Canelo vs Crawford y revela por qué el mexicano perdió

Chivas vs Xolos: cuándo y dónde ver el encuentro de la Jornada 5 en la Liga Mx