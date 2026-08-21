Aldo De Nigris le hace el feo a La Casa de los Famosos México y asegura que no la mira

El ganador de la tercera temporada aseguró que no consume la nueva temporada del reality. (X)

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El creador de contenido, Aldo De Nigris admite que no ha visto ni una gala completa de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

El ganador de la tercera edición del reality fue directo al respecto y señaló que no ha visto un solo programa completo.

“No he visto un programa, güey. No he visto una gala pa que, pa que se den una idea”, comentó Aldo.

De Nigris precisó que sí le han aparecido algunos clips en redes sociales, pero que el volumen de contenido que le llega de la cuarta temporada es notablemente menor al de ediciones anteriores.

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“Es que, a ver, yo te voy a ser honesto, güey, no me gusta decir mentiras de que: ‘Ah, no, sí consumo La casa, la estoy viendo’. No estoy viendo mucho. He visto clips. Me han salido clips de La casa, pero no me ha salido mucho contenido, o sea, no me ha salido”, declaró el influencer regiomontano.

Aldo De Nigris señaló una falta de contenido viral durante la cuarta temporada. (ViX)

Un problema de agenda y no de desinterés

El también conocido como “el niño bien” explicó que la razón detrás de su ausencia como espectador no es desinterés, sino agenda.

Señaló que, paradójicamente, su participación en la tercera temporada le abrió puertas laborales que hoy le consumen el tiempo que antes dedicaría a seguir el programa.

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“Pero pues ha sido más por tiempos, gracias a Dios, que pues ese proyecto pues me dio trabajo y no he tenido tiempo así como de, de verlo así relajadito, andar votando ni nada, pero pues ojalá que ya en las finales, güey, ya me ponga a ver y empiece a votar ahí”, dijo De Nigris.

La declaración llega en un momento en que la cuarta temporada acumula señalamientos por falta de contenido memorable.

Aldo atribuyó la falta de consumo a la cantidad de trabajo que tiene. (Foto: Ig de Aldo de Nigris)

Exhabitantes como la actriz Mar Contreras y la también actriz Gala Montes expresaron su decepción con la edición; una marca patrocinadora llegó a publicar un meme dirigido a los habitantes con el mensaje: “Para ver muebles, mejor en mi casa. Por favor, bebés, necesitamos contenido icónico”.

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Además, las declaraciones del ganador de la tercera temporada vienen después de ser señalado por apoyar otro reality, La Granja VIP, programa en el que apoya a un cercano amigo de la familia De Nigirs.

Esta polémica escaló hasta el punto de señalar que tanto Aldo como Poncho se encuentran vetados del reality de Televisa, sin embargo no hay confirmación alguna sobre esos rumores.

El apoyo hacia La Granja VIP

La distancia de Aldo De Nigris con el programa tampoco pasó desapercibida en redes sociales desde el inicio de la temporada.

A mediados de agosto, tanto él como su tío Poncho De Nigris se convirtieron en tendencia tras publicar mensajes de apoyo al comediante regiomontano Kevyn Contreras “El Bicolor”, participante de La Granja VIP, el reality de la competencia.

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Aldo escribió “Con todo mi Kevyn” en sus redes, mientras Poncho publicó “Con todo Kevin, puro team guarida”. Los mensajes fueron leídos por seguidores y medios como un respaldo explícito al programa rival.

A diferencia de otros exhabitantes y exganadores como Wendy Guevara, Mario Bezares, Alexis Ayala o Sergio Mayer, ninguno de los De Nigris volvió a pisar el foro de La Casa de los Famosos México para el arranque de la cuarta temporada.

Los De Nigris fueron señalados por "apoyar" a la Granja VIP. (Captura de pantalla)

Wendy Guevara propuso a los ganadores para aumentar el rating

La ganadora de la primera temporada Wendy Guevara propuso públicamente entrar a la casa junto a los otros dos exganadores para generar contenido durante un fin de semana.

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En un video difundido en sus redes sociales, planteó ingresar un viernes por la mañana y salir el sábado por la noche: “El primer lugar de la primer temporada, o sea, yo mera. El primer lugar de la segunda temporada. El primer lugar de la tercera temporada. Los tres primeros lugares de las tres temporadas entrar viernes y sábado a la casa de los famosos México. Me encantaría, me fascinaría, me enloquecería, no cobraría nada”.

La ganadora de la primera temporada propuso entrar junto a los otros ganadores para generar contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta, que incluía a Mario Bezares y a De Nigris, no ha recibido respuesta oficial de la producción.

La productora Rosa María Noguerón defendió la temporada ante las críticas y citó el enfrentamiento entre Aldo Rendón y Cynthia Klitbo como prueba de que la edición sí ha generado momentos de tensión.

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Las cifras oficiales del reality muestran que la tercera Gala de Eliminación reunió 11.7 millones de espectadores y superó a su competencia directa por más de 94%.

Pese a eso, en redes sociales circula la percepción de una caída progresiva semana a semana, esto en combinación con las declaraciones de marcas y exhabitantes señalan un posible desinterés hacia el programa.