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Dictan prisión preventiva contra Fausto Corrales, testigo clave del asesinato de Héctor Melesio Cuén y el secuestro del Mayo Zambada

La defensa del sinaloense solicitó la duplicidad del termino constitucional, por lo que la audiencia se reanudará el próximo 24 de agosto

Permanecerá en el penal del Altiplano hasta la continuación de su audiencia. Crédito: FGR
Permanecerá en el penal del Altiplano hasta la continuación de su audiencia. Crédito: FGR
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Un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Fausto Ernesto Corrales Rodríguez, señalado como testigo presencial del asesinato del político sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda y del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurridos el 25 de julio de 2024 en la finca Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, Sinaloa.

La medida cautelar fue dictada este jueves 20 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, un día después de su detención en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

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La audiencia inicial, que se celebró a puerta cerrada a petición de la Fiscalía General de la República (FGR) por riesgos a la seguridad nacional, también registró la solicitud de duplicidad del plazo constitucional por parte de la defensa de Corrales. El abogado defensor Miguel Albarrán confirmó ambos hechos a la salida de la diligencia, aunque se negó a ofrecer mayores detalles. La audiencia se reanudará el lunes 24 de agosto a las 10:00 horas.

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